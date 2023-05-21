Зеленский на G7 признал правду про Артемовск прямо при Байдене

Выступить с пламенной речью Зеленскому в Хиросиме не довелось – нет смысла агитировать тех, кто и так его самого дергает за веревочки Фото: REUTERS

О чем говорили на G7

Наконец-то саммит G7 завершился. Предсказуемо и прогнозируемо. Лидеры ведущих стран Запада выразили озабоченность действиями России, договорились бороться с Москвой до последнего украинца (Украина в этом случае для них всего лишь удобный инструмент одноразового характера – используют и выбросят) и пожаловались друг другу, что собственные граждане ведут себя по отношению к ним все хуже и хуже.

Второй главной темой саммита был Китай. «Семерка» призвала КНР оказать давление на Россию, чтобы Москва вывела свои войска с территории, которую Запад считает частью Украины. Примечательно, что одновременно глава Еврокомиссии экс-гинекологиня Урсула фон дер Ляйен анонсировала санкции против восьми российских компаний.

Собственно говоря, саммит мог бы завершиться и в субботу, благо итоговое коммюнике было принято за день до официального окончания мероприятия, но тут прилетел Зеленский… и тут такое началось, что поручик Ржевский из пошлых анекдотов залился краской от стыда.

Западные лидеры устроили толкучку, выплясывая перед Зеленским

Риши Сунак и Эммануэль Макрон чуть было не зажгли вновь пламя многовековой англо-французской неприязни, чуть ли не отталкивая друг друга, чтобы вновь заключить Зеленского в свои объятия, пообниматься, потискаться, томно и призывно заглянуть глаза в глаза. Словно не расстались четыре дня назад, а не виделись, как минимум, год.

Право слово, неловко становится от сцен, когда Макрон берет руки Зеленского в свои, или Сунак обнимает спину президента Украины. Как вел себя на рандеву с Володымыром за закрытыми дверями Байден, мы не знаем, но, помня о привычке американского президента нюхать спины и шеи более молодых, чем он сам, людей, можно предположить, что Макрон или Сунак, доведись им стать свидетелями, завистливо вздохнули.

А что вы хотите, дед на перфокартах выделил еще 325 миллионов долларов на военную помощь Украине (так теперь называют на Западе кредиты под умеренные, а не совсем уж грабительские проценты). Тут хочешь- не хочешь, а приходится раскорячиваться. На этом фоне Макрон попросту жалок: F-16, которые Зеленскому пообещал «альянс истребителей» (США, Нидерланды, Бельгия и Дания), у него нет, денег у самого в обрез, единственно, чем завоевал расположение главной «звезды мира», дал свой самолет Зеленскому полетать. Сначала на саммит Лиги арабских государств, потом на встречу «Семерки» в Хиросиму. И то наверняка потом счет как-нибудь втихую подсунет, хоть и заявил, что это честь для него – предоставить самолет Зеленскому. А то ему самому в Париже за такую щедрость за счет собственных налогоплательщиков не поздоровится.

Зеленский при Байдене признал очевидное про Артемовск

Выступить с пламенной речью Зеленскому в Хиросиме не довелось – нет смысла агитировать тех, кто и так его самого дергает за веревочки. К тому же, лидеры стран Запада явно начали побаиваться президента (пока еще) Украины – еще ляпнет что-нибудь, как на саммите Лиги арабских государств, где он оскорбительно заявил присутствующим, что среди них «есть те, кто закрывают глаза на Крым». И привел многочисленные примеры несправедливых войн в Судане, Сомали, Йемене, Афганистане, Ираке и других странах, наплевав на тот факт, что практически везде в названных им странах к развязыванию войн и трагедиям причастны либо его лучшие друзья из США, либо хозяева саммита ЛАГ в Джидде саудиты.

Наверное, поэтому, Зеленский и Киев до последнего момента не знали, летит Володымыр в Хиросиму или нет, и давали на этот счет противоречивые заявления в духе анекдота про мигалку у гаишников: работает – не работает, работает – не работает. Так и Зеленский находился в состоянии летит – не летит, пока в Хиросиме не дали Макрону отмашку – вези.

Уж лучше бы оставили его в Джидде. Потому что Зеленскому пришлось отвечать на вопрос о Бахмуте, который аккурат во второй день саммита «Семерки» российские войска освободили и принялись за зачистку от остатков прячущихся в развалинах ВСУшников. И Зеленскому пришлось признать очевидное.

- Господин президент, остается ли до сих пор Бахмут под контролем Украины? Россияне сказали, что они взяли Бахмут, - спросили Зеленского на совместной пресс-конференции с Байденом (вот ведь, нашли место и время стервецы - !).

- Думаю, что нет. Но вы должны понимать, что там ничего не осталось. Они все уничтожили. Там нет зданий. Я сожалею. Это трагедия. Но на сегодняшний день Бахмут остался только в наших сердцах, - ответил Зеленский.

Кстати, пресс-секретарь Зеленского Никифоров попытался выкрутиться, заявив, что Зеленский, дескать, отвечал на вопрос «правда ли что, русские взяли Бахмут» своими словами «думаю, что нет». Но вопроса было два! И, если следовать версии Никифорова, совершенно непонятен смысл следующих за этой фразой предложений Зеленского. Они явно являются ответом на первый вопрос.

Так что, пришлось Зеленскому признавать очевидное, да еще в такой день – в годовщину освобождения Мариуполя, в очередную годовщину своей президентской инаугурации и в день саммита «Большой семерки», да еще и присутствуя на ней. Признав в итоге свое многомесячное вранье и абсолютное ничтожество.

Кстати, почему-то сразу после этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сейчас даже говорить о вступлении Украины в НАТО не имеет смысла. Наверное, он подумал, что это просто смешно, но постеснялся высказать вслух.