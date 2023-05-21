Как уберечь детей от несчастий летом: Травматолог назвал основные правила безопасных каникул

Самая большая опасность для ребенка летом — его безнадзорность Фото: Артем КИЛЬКИН

Приближаются летние каникулы, а значит, долгожданное для детей время роликов, самокатов, велосипедов и скейтбордов. О том, какие травмы могут подстерегать ребенка летом и как сделать каникулы радостными и безопасными KP.RU рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Владимир Ланцов.

СКЕЙТ, САМОКАТ И ВЕЛОСИПЕД

Первое, о чем стоит подумать, это защита и скорость. Садишься на велосипед или становишься на доску, да и самокат, — обязательно стоит надеть защитную экипировку: шлеме (обязательно!), налокотниках, наколенниках, специальной обуви и перчатках. Ну и правило, чем более «тихоходный» транспорт, тем он более безопасный, работает.

- Кроме того, уровень травматизма зависит от использования дополнительных трюковых сред (например, рампы), а также мастерства управляющего спортивным снарядом: чем оно выше, тем больше скорость, и тем печальнее последствия неудачных падений, — говорит врач.

ВАЖНО!

Если ребенок все-таки получил травму, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Необходимо обездвижить поврежденную конечность или всего пострадавшего (при черепно-мозговой травме, травме таза или позвоночника) и немедленно отвезти его в больницу, при тяжелой травме — вызвать бригаду скорой помощи.

НА РЕКЕ, МОРЕ ИЛИ ОЗЕРЕ

Летнее купание опасно резким перепадом температур, что зачастую приводит к потере сознания в воде и даже к утоплению.

Кроме того, безопасность водоема зависит от того:

- есть ли течение и какова его скорость,

- глубины,

- есть ли подводные течения и ключи,

- состояния дна (камни, мусор),

- наличие спасателей на пляже.

- Категорически нельзя допускать безнадзорное купание детей даже в известных местах, - говорит Владимир Ланцов. - Важно следить за тем, чтобы у ребенка не случилось перегревания с последующим резким перепадом температур во время ныряния. Избегайте ныряния на неизвестных территориях, а лучше вообще не нырять в природных водоемах.

ВАЖНО!

Если ребенок долго находился под водой и потерял сознание, нужно сразу же начать сердечно-легочную реанимацию после освобождения дыхательных путей от воды и инородных предметов, а также вызвать медицинских специалистов.

НА СОЛНЦЕ

Солнечный удар – результат долгого нахождения под открытым солнцем, а тепловой возникает, когда ребенок долгое время был в жаре и влажности без возможности охладиться. Так бывает не только в сауне, но и в городской маршрутке.

Что делать, чтобы не допустить перегрева:

- бывать в тени,

- покрывать голову,

- носить светлую одежду из натуральных легких тканей,

- купаться,

- пить воду.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Что самое опасное для ребенка летом, о чем родителям помнить, чтобы его уберечь от травмы?

- Самая большая опасность для ребенка летом — его безнадзорность. Если он один вблизи автодорог, строящихся объектов, неорганизованных пляжей, лесных массивов, — все это может быть небезопасным и спровоцировать травму. Если следить за состоянием ребенка, не допускать его длительного пребывания в жарких и душных местах, а также надевать защитную экипировку во время катания на самокатах, роликах и велосипедах, то риски травмы значительно снижаются.