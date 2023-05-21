Три этих упражнения помогут снять головную боль: 20 минут - и вы снова полны сил

Специалисты говорят, что головную боль терпеть не стоит Фото: Иван МАКЕЕВ

Вы знаете хотя бы одного человека, у которого ни разу в жизни не болела голова? Нет? А такие счастливчики есть! По данным ВОЗ, только (или целых?) 2% населения Земли совсем не знают, что такое головная боль. У остальных 98% голова болит изредка или часто, сильно или терпимо.

На цефалгию – так по-научному называют головную боль – жалуются женщины, мужчины и даже дети детсадовского возраста. В России есть свое Общество по изучению головной боли, в конце апреля оно провело Всероссийскую конференцию «Головная боль и головокружение в клинической практике».

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ОНА БОЛИТ?

Цефалгология – наука о лечении головной боли. Специалисты-цефалгологи насчитывают более 200 видов головной боли. Это мигрени, головная боль напряжения, кластерная цефалгия и еще другие виды боли. В каждом разделе десятки разновидностей, различия заметит только опытный врач.

Достоверно установлено, что головная боль может возникать:

1) при алкогольной интоксикации организма;

2) при вегетососудистой дистонии;

3) при простудах, ОРВИ, синуситах и других воспалительных и инфекционных заболеваниях;

4) при нарушении венозного оттока от мозга;

5) при проблемах в шейном отделе позвоночника;

6) при сердечно-сосудистых заболеваниях;

7) при опухолях и инфекциях мозга, его оболочек;

8) при побочных эффектах от принимаемых лекарств.

И это только наиболее часто встречающиеся варианты.

ТЕРПЕТЬ ИЛИ ЛЕЧИТЬ?

Специалисты говорят, что головную боль терпеть не стоит. Цефалгия – не просто плохое самочувствие. Она не только портит настроение, но и приводит к нарушениям сна, депрессиям, неврологическим расстройствам.

Когда болит голова, возникает чрезмерная нагрузка на сосуды и организм в целом, увеличивается содержание адреналина, повышается пульс, растет артериальное давление, в мозгу повреждаются нейроны. Болевые приступы могут учащаться и перейти в хроническую форму

В то же время, если слишком часто прибегать к обезболивающим препаратам (чаще 3-4 раз в неделю), голова будет болеть уже из-за привыкания к этим таблеткам. Милости от головной боли не дождешься, надо искать врача, который избавит от проблемы.

КАК РАСШИФРОВАТЬ БОЛЕВОЙ КОД

Психосоматика – направление в медицине и психологии, изучающее, как чувства и переживания отражаются на здоровье человека. Стрессы, нервное переутомление, страх, постоянная тревога за близких… Результат – головные боли, причину которых очень сложно распознать. О том, что у человека причина боли кроется в психике, говорят, когда исключены органические причины: мигрень, опухоли и т.п.

Психолог Ольги Сычева подчеркивает: чтобы приступы головной боли напряжения возникали как можно реже, важно наладить режим дня: отбой в 22:00-23:00, подъем в 7:00-8:00. И даже в выходные! Необходимо сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе не менее одного часа в день. А чтобы снять уже возникший приступ головной боли, вызванный негативным событием или эмоциями, попробуйте дыхательные практики.

1. Сконцентрируйтесь на сердце

«Сядьте, как вам удобно, - объясняет Ольга Сычева. - Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и медленный расслабленный выдох (дыхание через рот), повторите несколько раз. И направляйте внимание в зону своего сердца, чувствуйте себя и свое состояние. Эта практика дыхания через рот позволяет успокоить поток мыслей в вашей голове.

Эта простейшая дыхательная практика позволяет расслабиться, снять напряжение. Вы будете чувствовать свое тело, ощущения в теле, ваш мозг будет работать на вас, а не вы на него. 10-20 минут, и вы полны сил, забыли про головную боль, отодвинули неприятности, чтобы идти дальше!».

2. Побудьте «насосом»

Есть еще очень полезное упражнение под названием «насос», который помогает снять напряжение с шейных позвонков и освободить дыхание:

- Слегка наклонитесь вниз, к полу: спина полукруглая, а не прямая, голова опущена. Движение должно напоминать плавный поклон.

- Сделайте короткий шумный вдох в конечной точке наклона. Начните слегка выпрямляться, пассивно выпуская воздух через нос или рот. То есть это даже не выдох, а как будто воздух выходит из сдутого шарика.

Повторите несколько раз. Важно следить, чтобы не было напряжения в плечах и пояснице, не делайте упражнение через силу.

3. Разомните шею

Если чувствуете, что засиделись на месте и шея затекла, откиньтесь на стуле, найдите две точки на затылке по обе стороны позвоночника на границе с черепом (примерно там, где начинают расти волосы). Несколько раз ощутимо надавите на них. Моно сделать несколько круговых давящих движений в этой зоне. Через несколько минут ощутите, что напряжения стало меньше и голова болит уже не так сильно.