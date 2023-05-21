Внезапная смерть в самолете: гибель мужа Дианы Гурцкая предсказал Иосиф Кобзон

О причинах смерти пока не сообщают. Известно лишь, что все произошло стремительно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это случилось 20 мая. Петр Александрович возвращался с Кубы самолетом вместе с коллегами – были в рабочей командировке, сообщили в пресс-службе ведомства. Внезапно ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Минводах, примчались скорые. Увы, врачи ничем не смогли помочь. Чиновнику было всего 46 лет. Последний день рождения он отметил 3 мая.

О причинах смерти пока не сообщают. Известно лишь, что все произошло стремительно. Так бывает, когда подводит сердце.

Петр Кучеренко был замом главы Минобрнауки России с марта 2020 года. 17 июня 2021 года назначен статс-секретарем. Доктор юридических наук, профессор. До министерства работал в Совете Федерации, был помощником депутатов Госдумы. Еще раньше работал адвокатом и преподавал в Российском университете дружбы народов (РУДН), который и сам закончил.

Петр и Диана поженились в 2005 году Фото: Евгения ГУСЕВА

С женой — заслуженной артисткой России и членом Общественной палаты Дианой Гурцкая – прожил почти 20 лет. Их сын Константин учится в Гнесинском музучилище. В июне ему исполнится 16 лет. А в июле — юбилей певицы: 45 лет.

Петр и Диана поженились в 2005 году. Свадьба была очень красивая, пышная, в грузинских традициях. Собралось много гостей, в том числе именитых. Йосиф Кобзон, рассказывали, первый выкрикнул за столом: «Горько!». Диана засмущалась и позволила мужу поцеловать себя только в щечку. А позже Йосиф Давидович пошутил: мол, Диана не может быть разведенной женщиной, она может быть только вдовой. Все за столом смеялись шутке. Увы, так и случилось.