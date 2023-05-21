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21 мая статс-секретарь, замминистра науки РФ, адвокат Петр Кучеренко скоропостижно скончался при перелете из Кубы в Москву. Почти 20 лет он прожил в браке с популярной незрячей певицей Дианой Гурцкая. «КП» вспоминает, как они познакомились и как тепло супруга всегда говорила об отзывчивом муже.

Гурцкая и Кучеренко поженились 21 сентября 2005 года. Тогда Петру было 28, а Диане — 27. Кажется, что наяву сбылся хит певицы с припевом «Ты знаешь, мама, он такой...он не такой как все, он не такой, другой». Действительно, Кучеренко не имел никакого отношения к шоу-бизнесу, внутри которого вращалась Диана — мужчина довольно стремительно сделал серьезную карьеру в области юриспруденции: золотой медалист, он занимался баскетболом и шахматами, а в 2001 году окончил Российский университет дружбы народов, затем работал помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Петр был серьезным и спокойным, типичным северным мужчиной (родился на Таймыре). Довольно рано стал профессором кафедры конституционного права РУДН, доктором юридических наук и практиковал как адвокат.

Познакомились они в 2002 году. Версий, как именно это произошло, великое множество — то ли оказалась в общей компании с Ириной Хакамадой (якобы экс-политик просила Кучеренко придумать проект с участием Гурцкая), то ли встретились на званом вечере (якобы она была с парнем, а он с девушкой), то ли их поначалу связывали деловые отношения (якобы консультировал как юрист). На самом деле, все три гипотезы правдивы. Кучеренко рассказывал, как Хакамада просила его придумать «что-то для спасения демократии» с участием Гурцкая, а потом они увиделись на дне рождения Дианы, где за роскошным грузинским столом певица сидела с молодым человеком, а Петр, соответственно, со своей спутницей.

— Она поразила меня совершенной несвойственной для людей публичных профессий внутренней чистотой, непоказушной искренностью, — восхищался Кучеренко. — Откровением для меня стал ее ум и начитанность.

Теперь уже не столь важно, как именно встретились Петр и Диана, потому что в каждом интервью Диана отзывалась о супруге с невероятной теплотой и бесконечно благодарила его за все. И это при том, что предложение Кучеренко артистка приняла не сразу — Гурцкая не могла поверить, что он это всерьез. Взять в жены девушку с врожденной слепотой было гиперответственным и серьезным шагом. Но Петр доказал чувства делом: проявлял настойчивость, часто звонил Диане, а потом без намека на иронию пригласил певицу в кино и буквально стал суфлером на время сеанса.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Когда мы только начали встречаться с моим теперь уже мужем, я чуть-чуть стеснялась, — признавалась Диана. — Все-таки я девочка. Вдруг он не так заметит? Помню, мой брат Роберт заладил: «Пошли [с ним] в кино!». Пошли. В кино, во-первых, неохота было сидеть так долго. Стеснялась жутко! Во-вторых, Петр потом нас пригласил в какое-то кафе. Сели. Он настаивал: «Давай, кушай, пожалуйста! Тортик вкусный». Мне так стыдно было. Я говорю, не хочу. Он ответил: «Диан, чего ты стесняешься? Петя не знает, что ты не видишь? Что здесь такого».

Фото ТАСС/ Михаил Фомичев

После настойчивых ухаживаний Гурцкая сдалась. Официальное предложение Петр сделал в символический день — 14 февраля. Почувствовав на пальце кольцо с бриллиантом, Диана согласилась. Утром 21 сентября 2005 года жених, приехавший с эскортом, состоящим из лимузина и Хаммера, забрал невесту из дома и направился в Грибоедовский ЗАГС. Певица облачилась в белоснежное свадебное платье от Валентина Юдашкина с длинным шлейфом, усыпанное бисером и камнями Swarovski ориентировочной стоимостью 30 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей). Жених был в темно-синем элегантном костюме. После росписи молодожены направились в сторону Храма Христа Спасителя, а затем в Форум Холл на Павелецкой — на банкет. К месту торжества Диана и Петр прибыли эффектно: в карете, запряженной белыми лошадьми.

Казалось бы, она — с юга, он — с севера, две разные стихии и два диаметрально противоположных типа темперамента. Однако движок их отношений строился как раз на перевертыше: Диана в силу характера и пережитого была твердой и неуступчивой, тогда как Петр — импульсивным и взрывным. Они органично дополняли друг друга, как инь и ян.

— Я холерик по своей природе, быстро завожусь, поэтому вспыхнуть и поссориться можно из-за чего угодно, — вспоминал Кучеренко. — Но я отходчивый и всегда первый иду мириться. Диана конечно в этом плане очень тяжелый человек, она будет дуться до последнего, будет вздыхать картинно. Это даже забавно.

Кучеренко постоянно сопровождал супругу на светских мероприятиях, помогал ей и охотно организовывал пресс-подходы и комментарии певицы для СМИ. Их союз казался идеальным — оба хотели детей, но два года Диана не могла забеременеть. А когда пришло счастливое известие (про «две полоски» она услышала от мужа), Гурцкая переживала, что младенцу передастся ее врожденная слепота. Но обследования и врачи успокоили пару: все будет хорошо. Удостоверение заслуженной артистки России президент страны Владимир Путин вручал Гурцкая в Кремле, когда певица была беременна. Питались пирожками из буфета.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сын Кирилл родился у Дианы и Петра 29 июня 2007 года (мальчик с детства ходит в очках). Никакой «заморозки» карьеры у новоиспеченных родителей не случилось — в 2008 году Гурцкая представила Грузию на «Евровидении» и продолжила записывать песни, а Кучеренко начал преподавать в РУДН, после чего ушел на повышение, возглавив аппарат комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. Оттуда случился трансфер в Минобр РФ, куда в 2020 году Кучеренко был назначен заместителем министра науки и высшего образования. Вместе они учредили Фонд помощи незрячим детям «По зову сердца».

Диана признавалась, что в планах есть и дочка. Но мечтам не суждено было сбыться — сердце Петра Кучеренко остановилось в самолете, на котором российская делегация Минобра возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт посадили в Минеральных водах, но врачи не успели спасти жизнь чиновника. Ему было 46 лет.