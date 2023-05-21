Грузинский бумеранг: Критика Саломе Зурабишвили в адрес России обернулась для нее грандиозным скандалом

Президент Грузии объявила бойкот крупнейшей авиакомпании страны. А авиакомпания в ответ объявила бойкот президенту Фото: EAST NEWS

Грузинские авиастрасти продолжаются. Президент Грузии объявила бойкот крупнейшей авиакомпании страны. А авиакомпания в ответ объявила бойкот президенту.

Вокруг запуска прямых рейсов между нашими странами в Тбилиси не утихают скандалы и интриги.Напомним, что первый самолет из Москвы прилетел в аэропорт Сакартвело 19-го мая. Это был борт российской авиакомпании «Азимут». А уже на следующий день 20-го мая первый прямой рейс совершил крупнейший грузинский перевозчик Georgian Airways. Так вот, президент Грузии (в прошлом гражданка Франции) Саломе Зурабишвили не придумала ничего другого, как заявить, что ноги ее не будет теперь на бортах крупневшей национальной авиакомпании. А рейсы Georgian Airways совершает не только в Москву, но и в Европу, Израиль и т д.

Сегодня, в воскресенье 21-го президент Georgian Airways Тамаз Гаиашвили решил не оставаться в долгу и заявил, что госпожу Зурабишвили вообще не считает президентом Грузии. И не хочет видеть в качестве пассажира тоже.

"Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт".

Он припомнил президенту и то, с какой помпой она встречала в Тбилиси самолет французской компании Air France. И как летала с ними ради пиара в Париж. Тогда как свою, грузинскую авиакомпанию, сильно пострадавшую и из-за конфликта 2008-го года, и из-за коронавируса, она не поддерживала никогда.

«В других странах власти спасали национальные авиакомпании, Georgian Airways получала лишь критику», - говорит он.

А еще он задался вопросом, почему «миллионы из бюджета Грузии тратятся на бесцельные поездки в зарубежные страны дамы, которая ни разу в жизни не сделала ничего хорошего для Грузии».

И напомнил про то, что предки Соломе Зурабишвили когда-то эмигрировали во Францию, прихватив грузинские культурные ценности.

Одним словом все, и даже больше. Скандал!

Так получается, что наш президент теперь чуть ли не глава оппозиции. Потому что громче всех ее недовольства по поводу прямых рейсов слышны. - считает грузинский политолог Иракли Чавчадзе. - А что ей до простого народа, который живет за счет туризма, который хочет летать к родственникам без виз? О нем она не думает. Правильно все сказал Тамаз Гаиашвили, что остановив грузинского перевозчика она планирует что? Разрушить экономику России?