Что произошло после освобождения Артемовска Россией

Завершено освобождение города Артемовск Фото: REUTERS

В субботу днем на информационных лентах появились сообщения об окончательном освобождении Артемовска (Бахмута).

И вскоре появились потверждения и от российского Верховного главнокомандующего, и от Министерства обороны Российской Федерации.

В час ночи 21 мая на сайте Кремля появилось следующее сообщение:

- Глава государства поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска.

Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

В российском оборонном ведомстве в последние недели в ежедневной сводке основных событий из зоны СВО обязательно пара абзацев была посвящена действиям в Артемовске и вокруг него штурмовых подразделений, ВДВ, мотострелков, а также их взаимодействию.

- На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск — говорилось в официальном сообщении Минобороны, которое подвело итог многомесячной битве за город.

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин увидел хорошую символику в том, что именно 20 мая Артемовск был взят под российский контроль.

- Год назад в этот же день в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона «Азов» (запрещенного в России — ред.) — 20 мая уже дважды стало для нас особой датой, — написал Пушилин в телеграм-канале.

Позже всех отреагировал шестой президент Украины, который был сильно занят в Японии.

На полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, на которую 78 лет назад США сбросили атомную бомбу, во время выхода Зеленского с Байденом к журналистам, прозвучал вопрос, адресованный украинскому лидеру: «Бахмут все еще под контролем Украины? В России заявляют, что взяли Бахмут».

Глава незалежной ответил: «Я думаю, нет. Но надо понимать, что там ничего не осталось. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. На этом месте нет ничего».

В общем, все как с Мариуполем — «организованное отступление» и «перегруппировка».