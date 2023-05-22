На фруктах и рыбе экономить нельзя: каких продуктов не хватает в рационе россиян и как это отражается на нашем здоровье

Есть ли продукты, которых мы ощутимо недоедаем в сравнении с нормами здорового питания? Фото: Shutterstock

Граждане страны продолжают экономить на питании. И вроде бы инфляция у нас сейчас сравнительно низкая, но за первый квартал 2023 года продажи продуктов снизились на 3,4% в сравнении с прошлым годом. Это официальные данные Росстата.

Как показывают опросы, в той или иной мере экономят на продуктах более 70%. Но экономия экономии рознь. Некоторые, например, не отказывают себе в качестве еды — но ищут скидки и акции. Насколько серьезно в итоге страдает рацион россиян? Есть ли продукты, которых мы ощутимо недоедаем в сравнении с нормами здорового питания?

Опрос "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МОЛОЧКА

Вот дожили: в России переизбыток сырого молока. Сколько помню — всегда жаловались на его недостачу. А теперь крестьяне вопят — молоко девать некуда, закупочные цены падают, впору буренок пускать на мясо, чтобы выплатить кредиты.

Причин такой ситуации называют две: хорошую и плохую. Хорошая — за прошлый год на 2 млн тонн выросло производство молока. А плохая — одновременно сократился спрос на часть молочной продукции, на которую требовались существенные объемы молока.

Больше всего пострадали продажи всяких фруктовых творожков и йогуртов, любовь к которым россиянам активно прививали западные компании. По данным аналитической компании NielsenIQ, в 2022 году продажи творожных десертов снизились почти на 19% (в натуральном измерении), разных видов йогуртов — на 15–17%. Продажи сметаны, творога, кефира тоже сократились - на 2–4%.

В 2023 году дела наладились лишь отчасти.

- Спрос на современную сладко- и кисломолочную продукцию - питьевые и ложковые йогурты, творожные десерты - снижается. В крупной сетевой рознице продажи этой категории в феврале-марте 2023 года сократились в пределах 2-6% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года, - рассказал «КП» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. - Причина – в сдержанном потребительском поведении, а также в коррекции спроса после бурного роста этого сегмента в предыдущие годы. Категория йогуртов и молочных десертов была одной из самых объемных по числу позиций на полке магазина.

Сейчас, по словам эксперта, люди в основном покупают более привычные базовые продукты - молоко, масло, сметану, кефир, сыры.

- Продажи базовой молочной продукции в феврале-марте 2023 года выросли в пределах 10% по сравнению с февралем-мартом прошлого года, - утверждает Игорь Караваев. - Но основной рост спроса идет на продукты в нижней ценовой категории, с меньшей жирностью.

Может, это и к лучшему? Меньше жирной пищи — здоровее будешь. Проблема в том, что потребление молочной продукции и в предыдущие годы у нас недотягивало до норм здорового питания, рекомендованных Минздравом (см. «Памятку «КП»). Надо 325 кг в год на человека (это в пересчете на молоко всех выпитых и съеденных молочных продуктов — будь то йогурт или простокваша). А в 2021 году (самые свежие официальные данные Росстата) было 265 кг. Что меньше, чем в 2020-м — около 270 кг. В 2023-м ситуация, скорее всего, не улучшится. А значит, среднестатистическому россиянину не хватает, как минимум кальция (это здоровые кости) и витамина B2 (здоровый обмен веществ).

- Потребление молочки проседает еще с кризиса 2014-15 годов. И это главный фактор, который мешает развитию отечественного молочного производства, - комментирует ситуацию Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Единственный способ что-то с этим сделать — повышать доходы населения. Для снижения себестоимости производства молока и его переработки предпосылок нет. Оно дорожает по объективным, уважительным для производителей причинам. За последний год у аграриев выросли расходы практически на все — от оборудования, включая отечественное, которое почему-то тоже дорожает, до упаковки и транспортировки.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РЫБА

В недавнем исследовании трендов потребления россиянами продуктов питания, подготовленном аналитическим центром НАФИ (Национальные агентство финансовых исследований), приводятся почти шокирующие данные. Как показал опрос, 46% россиян — то есть почти половина — рыбу и морепродукты вообще не едят или едят реже, чем раз в неделю. Это означает, что у всех этих граждан питание уже очевидно не здоровое. Ведь, как утверждают эксперты Минздрава и НИИ питания РАМН (см. рекомендации в «Памятке «КП»), для обеспечения организма необходимыми микроэлементами хоть какое-нибудь рыбное блюдо надо съедать минимум раз в неделю.

По сведениям Росстата, в 2020 году потребление рыбы у нас составляло 20 кг на человека в год, в 2021-м - 21,2 кг (рекомендация Минздрава — 22 кг). В 2022 году Росрыболовство ожидало некоторого сокращения. Но в Рыбном союзе считают, что на самом деле все гораздо хуже. Росстат учитывает потребление рыбы «в живом весе» - то есть с хвостами, головами, плавниками и прочим. Если же убрать все хвосты и чешую, которые люди не едят, то выйдет не больше 13 кг на человека (а сейчас, скорее всего, еще меньше).

Причин таких проблем в стране, которая обеспечивает себя рыбой на 150% (если верить Росстату), в том же Рыбном союзе называют немало. Главная — цена. То есть вообще-то рыба стоит вроде бы не так дорого. За кило мороженой — 215 рублей в среднем по России (последние данные Росстата). Но это в неразделанном виде, со всеми теми же хвостами и плавниками. А за кило филе сумма вырастает уже почти до 500 рублей. Свинина без костей и то обойдется нынче на сотню рублей дешевле. Не говоря уж о курятине.

Что тут можно сделать, кроме как печалиться о недостаточном росте доходов населения? Аналитики считают, что с рыбой все-таки есть и некоторые другие резервы. Рыбные вкусы россиян сейчас сильно смещены в сторону лососевых и форели (четверть всех продаж по стоимости). Постарались в свое время норвежские производители, активно рекламировавшие у нас лосось. Но это далеко не самая дешевая рыба. А традиционную для средней полосы России речную рыбу типа карпа сейчас вообще почти не едят — отвыкли.

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ

По оценкам компании «Интерагро», средний россиянин в 2022 году съел около 60 кг фруктов и ягод, что на 5% меньше, чем годом ранее. Рекомендованная Минздравом норма — 100 кг в год.

- В этой сфере, как и с овощами, у нас все-таки наблюдается прогресс, - утешает Анатолий Тихонов. - И не только потому, что люди активно возвращаются на дачи и к производству фруктов и ягод там. Промсектор тоже развивается неплохими темпами. Государство сейчас активно субсидирует эту отрасль, и за последние годы было заложено много высокоурожайных интенсивных садов. По яблокам это уже дало рост производства и потребления (Минздрав рекомендует больше всего есть именно яблок — 50 кг в год, — Ред.). Правда, пока нельзя сказать, что они у нас супердешевые. Но это начальный этап развития, который требует больших затрат.

А ЧЕГО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД МЫ СТАЛИ ЕСТЬ БОЛЬШЕ

Удивитесь, но это мясо и мясопродукты. В 2022 году, на фоне не лучшего положения дел с доходами населения, потребление мяса выросло до рекордных 78 кг на человека (рекомендуемая норма Минздрава — 73 кг). Правда, на деле примерно половина там — курятина. На втором месте — свинина, производство которой больше всего, в сравнении с другими видами мяса, выросло в 2022 году. И по которой и в 2023 году ожидается прирост в 5-7%.

Однако, если посмотреть рекомендации Минздрава по конкретным видам мяса (см. «Памятку «КП»), то получается, что и здесь у нас не все хорошо. Россиянам бы поменьше есть жирной свининки, а побольше говядины.

- Говядина, к сожалению, самый дорогой вид мяса в силу объективных причин — там самый долгий цикл выращивания и самые большие затраты, - объясняет Анатолий Тихонов. - Производство свинины дает куда более быструю отдачу. По ней у нас перепроизводство, производители сейчас демпингуют. На этом фоне потребление свинины, конечно, увеличилось, говядины — продолжает сокращаться. С курятиной в стране тоже никаких проблем, ее производить проще всего. Растет и производство индейки, это хорошее диетическое мясо — но объективно оно более дорогое, чем курятина, и потребление его пока небольшое.

В целом, как объясняют эксперты, животного белка как такового большинство россиян получает достаточно. В том числе за счет замены более дорогого в наших условиях молочного и рыбного белка на доступный куриный. Но с микроэлементами уже все сложнее. Та же рыба — источник не только фосфора, но и йода, цинка, Омега-3 кислот, которые некоторые исследователи считают природным антидепрессантом…

СЛОВО ДИЕТОЛОГАМ

По данным Всемирной организации здравоохранения, среднестатистический россиянин употребляет слишком много соли, жиров и сахара. Это происходит, в том числе, из-за экономии. В консервах и более дешевых продуктах с большим сроком годности с витаминами не очень, зато вот это все «вредненькое» содержится там в увеличенных количествах.

- Бедные россияне, как правило, в избытке употребляют продукты с высоким содержанием сахара, жиров, соли. Зато недобирают фруктов, овощей, зелени, рыбы, морепродуктов, - говорит нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер. - Как переедание, так и недоедание чего-то могут приводить к различным проблемам, включая ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, анемию и другие заболевания.