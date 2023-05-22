Зеленский на открытой встрече с Джо Байденом не признавал потерю Бахмута. Фото: REUTERS

Диверсантов давили на всех направлениях

«Западная» группировка войск на Купянском направлении ликвидировала пять ДРГ, 85 националистов, две бронемашины, два автомобиля, САУ «Акация». Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском упокоила две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, более 60 боевиков, три бронемашины, два автомобиля, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-20 и сожгла склад боеприпасов ВСУ в Новоегоровке. «Южная» группировка войск завершив, благодаря «вагнеровцам», операцию в Артемовске, в районе Красного уничтожила мост, по которому в Артемовск шли подкрепления противнику, склад боеприпасов 60-й мехбригады ВСУ, до 100 украинских и иностранных бойцов, танк, БМП, пять пикапов, польскую САУ «Krab» и САУ «Гвоздика», РЛС AN/TPQ-50, присланную из США. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях загасила три ДРГ со стороны незалежной, до полуроты ВСУ, БМП, два авто, американскую артсистему М777 и гаубицу «Мста-Б». На Херсонском направлении нивелировали до 15 боевиков, шесть авто, САУ «Акация» и склад боеприпасов 123-й бригады теробороны в поселке Станислав. В селе Желтом на Донбассе уничтожен ЗРК С-300 ВСУ, а в Полтавке Запорожской области — КП 102-й бригады теробороны. Наши ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и 9 БПЛА.

Что происходит у Каховского водохранилища

Обстановка на линии боевого соприкосновения рядом с Каховским водохранилищем стабильно напряженная, сообщил командир одного из подразделений Вооруженных сил РФ. Он сообщил журналистам, что в этом районе его бойцы продолжают вести активное наблюдение, и российская сторона постоянно «обменивается с противником как дронами, так и снарядами». При том, если в марте, апреле и начале мая бойцы ВСУ регулярно предпринимали попытки форсировать Каховское водохранилище, то сейчас такие действия с их стороны почти прекратились. Надоело купаться в бронежилетах.

До Бердянска долетели «посылки» из Лондона

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ атаковали запорожский город Бердянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Рогов заявил: «Воскресным утром ВСУ нанести ракетный удар по Бердянску. Было выпущено семь ракет. Четыре из которых - Storm Shadow, три - ложные цели, обманки, чтобы захлебнулось наше ПВО. Шесть ракет были перехвачены. Одна упала на окраине города, разрушив столовую. Пострадавших нет". Англичан слишком штормило от гордости за мнимые достоинства своей «тени шторма».

Зеленский признал падение Бахмута и… не признал?

Много шума возникло вокруг того, как Зеленский в Хиросиме отреагировал на вопрос СМИ о сдаче Бахмута (Артемовска). Сергей Никифоров, пресс-секретарь шестого президента, заявил, что украинский лидер на открытой встрече с Джо Байденом вовсе не признавал потерю этого города. Никифоров в соцсетях описал ситуацию так. Мол, на полях саммита G7 в Хиросиме, наскучив от воркования Зеленского с Байденом, репортеры прокричали президенту Украины вопрос: «Бахмут еще под контролем Украины? Русские говорят, что взяли город». Туча затуманила чело президента незалежной. И ответил столп демократии: «Я думаю, нет. Но надо понимать, что там ничего не осталось. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах...». В ваших сердцах, но не на ваших картах. И не под вашем контролем. Или еще последуют какие-то толкования?

Корейцев уговорила жена трагикомика

Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи, поддался давлению своего украинского коллеги и в итоге, по просьбе Украины, пообещал дополнительную нелетальную помощь этой державе, которую один из десяти южных корейцев с трудом найдет на карте мира. Сеул поставит оборудование для разминирования. Это случилось через несколько дней после того, как Юн встретился с первой леди незалежной, Еленой распрекрасной. Красота — страшная сила. И она требует жертв.

Российские бойцы продолжают спасать раненых украинцев

Василий Ленив, боец ВСУ, рассказал о больших потерях украинских частей в районе Спорного на Северском направлении в Донбассе. После того, как попал в плен на границе ДНР и ЛНР, он рассказал РИА Новости следующее: «Около 5 утра начался штурм. Меня засыпало. Ранило в ноги. Кричал, но никто не подходил. Ваши меня вытащили через сутки». И сообщил, что российские войска отбили четыре позиции за несколько дней, и во время боев погибло очень много его сослуживцев. ВСУ плохо в Спорном — и это бесспорно.

Британия летом начнет подготовку украинских пилотов

Риши Сунак, британский премьер, все время бежит впереди паровоза в деле помощи Киеву. Он заявил, что Лондон начнет подготовку украинских асов этим летом. То есть учиться летать на американских истребителях F-16 летчики из незалежной смогут не только в США. А до того советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. Мстят за сожженный в Киеве «Пэтриот» с американскими специалистами.

Бедному Мельнику не хватает денег на жизнь

Заместитель главы МИДа самостийной, Андрей Мельник, бьет тревогу: уже в октябре его ведомство «может остаться без финансирования». Бывший посол в Германии заявил, что украинскому кабинету министров направлена просьба «увеличить финансирование министерства», поскольку МИД уже «недофинансирован на треть». Мельник сказал, что речь идет «про самые минимальные средства», но не назвал какие. И тут же... призвал расширить число дипучреждений в Азии, Латинской Америке и Африке! Когда два голоса звучат в одной голове - это, кажется, зовется шизофренией?

Когда Одесса и Харьков вернутся в родную гавань

Полковник Дуглас Макгрегор, экс-советник главы Пентагона, предположил, что на театре украинских военных действий «не стоит ожидать блицкрига», но такие знаковые города, как Харьков и Одесса, вернутся в состав России. Полковник заявил, что считает практически неизбежным российское наступление, в результате которого Киев потеряет контроль над Харьковом и Одессой. Макгрегор видит высокую вероятность того, что ВСУ «истратив слишком значительные людские и военно-технические резервы, мало что смогут предпринять в ответ на действия российских сил». Но не хотят в Киеве послушать умного человека.

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