«Мы погибли!»: Диана Гурцкая безутешна после смерти мужа

Почти 20 лет Кучеренко прожил в браке с певицей Дианой Гурцкая, которая подарила ему сына.
Фото: из социальной сети
Статс-секретарь, замминистра науки РФ, адвокат Петр Кучеренко умер во время рабочей командировки из Кубы в Москву.
46-летнего Петру Александровичу стало плохо во время полета. Самолет сделал экстренную посадку в Минеральных водах, но увы, чиновник умер на руках у прибывших медиков.
Внезапная смерть Кучеренко потрясла всех, кто его знал, кто с ним работал.
Порядочный, честный, открытый-про таких говорят «один на миллион».
Петр Александрович был давним другом «Комсомольской правды», мы с ним познакомились задолго до его блистательной карьеры в политике.
Почти 20 лет Кучеренко прожил в браке с певицей Дианой Гурцкая, которая подарила ему сына.
К незрячей супруге Петр Александрович относился, как к настоящему сокровищу и гордился их общим сыном Костей.
Смерть любимого мужа просто убила Диану Гурцкая и всю ее семью. Сейчас родственники собрались дома у певицы, поддерживают ее, как могут.
-Диана трубку не взяла, ответил ее брат Роберт. Слова были такие : «Мы погибли!»
И тут я услышал, как горько заплакала Диана. Она убита горем,-рассказал KP.RU друг семьи Петра Кучеренко.
«КП» приносит соболезнования семье Петра Кучеренко и Дианы Гурцкая.