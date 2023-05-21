«Мы погибли!»: Диана Гурцкая безутешна после смерти мужа

Почти 20 лет Кучеренко прожил в браке с певицей Дианой Гурцкая, которая подарила ему сына. Фото: из социальной сети

Статс-секретарь, замминистра науки РФ, адвокат Петр Кучеренко умер во время рабочей командировки из Кубы в Москву.

46-летнего Петру Александровичу стало плохо во время полета. Самолет сделал экстренную посадку в Минеральных водах, но увы, чиновник умер на руках у прибывших медиков.

Внезапная смерть Кучеренко потрясла всех, кто его знал, кто с ним работал.

Порядочный, честный, открытый-про таких говорят «один на миллион».

Петр Александрович был давним другом «Комсомольской правды», мы с ним познакомились задолго до его блистательной карьеры в политике.

Почти 20 лет Кучеренко прожил в браке с певицей Дианой Гурцкая, которая подарила ему сына.

К незрячей супруге Петр Александрович относился, как к настоящему сокровищу и гордился их общим сыном Костей.

Смерть любимого мужа просто убила Диану Гурцкая и всю ее семью. Сейчас родственники собрались дома у певицы, поддерживают ее, как могут.

-Диана трубку не взяла, ответил ее брат Роберт. Слова были такие : «Мы погибли!»

И тут я услышал, как горько заплакала Диана. Она убита горем,-рассказал KP.RU друг семьи Петра Кучеренко.

«КП» приносит соболезнования семье Петра Кучеренко и Дианы Гурцкая.