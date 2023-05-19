Проекты Роспотребнадзора «Санпросвет» и «Здоровое питание» были представлены на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России»

Фото: Ирина Федотова

Участие в нем принимают ведущие ученые, эксперты, врачи, представители органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций из разных регионов страны.

Форум позволяет обменяться мнениями по самым значимым вопросам отечественного здравоохранения и улучшения демографической ситуации, поделиться опытом и историями успеха. В рамках конгрессных мероприятий Роспотребнадзор организовал круглый стол на тему «Коммуникационные и информационные технологии в профилактике и сохранении здоровья населения на современном этапе». Одним из докладчиков стала эксперт Роспотребнадзора, информационный куратор проектов «Санпросвет» и «Здоровое питание» Екатерина Головкова.

В своем докладе она отметила, что сохранение здоровья и благополучия россиян – одна из важных национальных целей, обозначенных Президентом РФ. Также в числе государственных приоритетов – создание мощного и надежного щита в сфере санитарной и биологической безопасности России.

Роспотребнадор уже более 100 лет ведет неустанную работу по профилактике опасных болезней и сохранению здоровья жителей нашей страны. Используя самые передовые наработки в области санитарно-эпидемиологической науки, а также привлекая к решению поставленных задач ведущих отечественных экспертов, ученых и врачей.

Фото: Ирина Федотова

Для оперативного ответа на эпидемиологические угрозы в 2021 году был создан федеральный проект Роспотребнадзора «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)». Его важная часть – комплексный информационно-просветительскии проект «Санпросвет».

«Коммуникационный проект «Санпросвет» стартовал в 2022 году, его реализация запланирована до 2030 года. Основная задача проекта – распространение современных санитарно-гигиенических знаний и навыков, а также формирование у россиян новой модели санитарно-эпидемиологического поведения. На сегодняшний день уже сделан большой блок работ: подготовлена и утверждена коммуникационная стратегия проекта; разработаны бренд-бук и бренд-платформа проекта; выбраны 8 пилотных регионов РФ – с ними ведется активная работа; сформирован контентный массив проекта на основании 20 мультидисциплинарных экспертных интервью с ведущими российскими учеными в сфере эпидемиологии, инфекционистами, санитарными врачами. Также запланированы яркие партнерские активности с крупнейшими в России представителями ритейла, производителями продуктов питания, питьевой воды и представителями других сфер бизнеса. Продолжается развитие межведомственного взаимодействия, ведется работа по интеграции релевантных материалов проекта в детские образовательные организации и многое другое», – отметила в своем выступлении эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

В рамках проекта «Санпросвет» осуществляется и партнерская активность. Так, совместно с ВОД «Волонтеры-Медики» в рамках акции «Будь здоров!», приуроченной ко Всемирному дню здоровья, реализована интеграция материалов проекта во Всероссийский диктант по общественному здоровью и диспансеризации, прошедший в апреле на платформе диктантздоровья.рф.

Запланированы и другие мероприятия – интеграция проекта «Санпросвет» в архитектуру ряда общественно значимых мероприятии 2023 года. Формируются местные пулы экспертов, лидеров мнении и агентов влияния. Запланирован к реализации курс просветительских лекции для массовои аудитории.

Фото: Ирина Федотова

Важное направление проекта «Санпросвет» – информирование россиян о методах профилактики различных заболевании . Одним из ключевых и наиболее деи ственным инструментом профилактики всегда было и остается здоровое питание – эффективныи и доступныи способ укрепления и сбережения здоровья.

Россия – одна из немногих стран, где на государственном уровне предпринимается целый комплекс мер для того, чтобы донести до граждан информацию о необходимости соблюдения правил здорового питания. Этой цели служит проект «Здоровое питание», который реализуется Роспотребнадзором в рамках нацпроекта «Демография» (федеральный проект «Укрепление общественного здоровья») с 2019 года.

В рамках проекта «Здоровое питание» ведется масштабная и разноплановая работа, включающая контроль качества и безопасности продуктов; мониторинг питания россиян – как взрослых, так и детей; информационно-просветительская деятельность по вопросам здорового и сбалансированного питания с подключением авторитетных экспертов и представителей ведущих российских СМИ; создание и развитие уникальной интернет-экосистемы проекта здоровое-питание.рф – с самои актуальнои информациеи по вопросам правильного питания и многое другое. Совокупный охват проекта составляет более 200 млн.

Активная работа по продвижению принципов правильного питания, которую проводит Роспотребнадзор, дает результаты. По данным независимого социологического исследования, которое в конце 2022 года провел холдинг «Ромир», 79 % россиян относятся к здоровому питанию положительно и считают, что оно оказывает серьезное влияние на благополучие человека.

Также в рамках круглого стола выступили А.Н. Летюшев, к.м.н., начальник Управления научно-аналитического обеспечения и международной деятельности Роспотребнадзора; О.Л. Малых, к.м.н., заместитель начальника Управления научно-аналитического обеспечения и международной деятельности Роспотребнадзора; Е.А. Кузьмина, к.м.н., заместитель главного врача ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора; И.Г. Шевкун, к.м.н., начальник Управления санитарного благополучия Роспотребнадзора и другие эксперты.

Фото: Ирина Федотова

Кроме того, Роспотребнадзор представил выставку, где продемонстрированы итоги реализации Федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья» за период с 2021 по 2022 год. Отдельное внимание было уделено приоритетным направлениям коммуникационной стратегии «Санпросвет» по формированию новой модели санитарно-эпидемиологического поведения россиян: цели, задачи, пилотные территории и целевые группы проекта.

Вниманию посетителей выставки также были представлены современные научные разработки в области молекулярной биологии, генной инженерии патогенных микроорганизмов, медицины, биотехнологии, разработки научных организаций Роспотребнадзора, включающие бактериологические питательные среды, современные тест-системы и иммунобиологические препараты.