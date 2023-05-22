ПСБ провел в ДНР первые операции по выдаче наличных на кассах торговых точек

Банк ПСБ расширил возможности снятия наличных с банковских карт для населения Донецкой Народной Республики. Теперь получить денежные средства можно не только в банкоматах, их уже несколько сотен, но и в торговых точках. В частности, первые операции прошли на кассах крупнейшей сети автозапровочных станций ДНР. Как пояснили в банке, это выгодно как населению, так и бизнесу.

- Услуга, которую мы запустили, будет востребована как нашими партнерами по эквайрингу в сегменте малого и среднего бизнеса, так и их клиентами. Например, бизнес может не только минимизировать объемы инкассации, но и повысить лояльность своих покупателей, которые получают еще один инструмент для снятия наличных со своих банковских карт, помимо банкоматов, - пояснил Александр Бобрик, управляющий Донецким филиалом ПСБ.

Действует сервис следующим образом. Выдача наличных держателям банковских карт, оформленных как ПСБ, так и другими российскими банками, происходит одновременно с совершением покупки. Клиент оплачивает товар или услугу картой, а затем просит дополнительно выдать наличные деньги с его счета. Выданная наличными сумма тут же зачисляется владельцу торговой точки в полном размере и без комиссий. За одну операцию покупатель может получить до 5000 рублей наличными в день, но не более 30 000 рублей в месяц на одну карту.

- С дальнейшим развитием сервиса мы обеспечим возможность снятия наличных в удаленных и небольших населенных пунктах, рядом с домом, без похода в отделение банка или к платежному терминалу, - добавляет Александр Бобрик.

ПСБ работает над масштабированием услуги выдачи наличных на кассах на другие компании и торговые точки в новых регионах России.