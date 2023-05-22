Изменились до неузнаваемости: Как выглядели Петросян, Гузеева, Малахов и другие телеведущие до больших денег и славы

Евгений Петросян. 1965 и 2023 годы. Фото: социальные сети и Михаил Фролов

Многие популярные лица российского ТВ на экранах с конца прошлого века или с начала «нулевых». И сейчас они в эфире и в хорошей физической форме: сидят на диетах, посещают модных косметологов – следят за внешностью, которая у телеведущих является рабочим инструментом. Когда они только начинали карьеру, то такой возможности с их скромными зарплатами не было. Зато была молодость! Рассматриваем фото телезвезд в начале карьеры (25 или 30 лет назад) и сейчас.

Евгений Петросян (77 лет)

У народного артиста сохранился снимок первого выхода на профессиональную сцену – это было в 1962 году. Два года он выступал как конферансье под псевдонимом Евгений Петров. Завоевав авторитет у зрителя, Евгений Петросянц стал выступать под фамилией Петросян. Был подтянутым красавцем и в молодости женился 4 раза. Сейчас у Петросяна 5-й брак – его 33-летняя жена Татьяна работает у мэтра юмора концертным директором. Супруги воспитывают 3-летнего сына Вагана, который очень похож на знаменитого папу. Молодая жена отвечает и за гардероб артиста – там много модных вещей. И контролирует образ жизни — артист держит форму: правильное питание, регулярные обследования у врачей, умеренные физические нагрузки. Работы много – у Петросяна Театр эстрадных миниатюр, с которым они производят юмористические программы для ТВ. «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Петросян-шоу» - телепроекты Евгения Вагановича выходят долгие годы на канале «Россия».

Евгений Петросян 1962 год и 2023 год Фото: соцсети

Екатерина Стриженова (55 лет) и Лариса Гузеева (63 года)

На весеннем фото 2023 года за кулисами «Останкино» телеведущие Первого канала – Екатерина Стриженова и Лариса Гузеева. Начинали они с кино. Екатерина Стриженова с детства занималась в ансамбле танца «Калинка», на занятиях ее заметил помреж фильма «Лидер» (он подбирал героинь в фильм) и пригласил сниматься. Так в 15 лет Екатерина Токмань (девичья фамилия) дебютировала в кино – сыграла главную женскую роль девятиклассницы Тани Корниловой в семейной мелодраме «Лидер» режиссера Бориса Дурова. На съемках картины в Сочи Стриженова познакомилась со своим будущим мужем — Александром Стриженовым. Семейная пара – единственная на нашем телевидении, кто сохранил единственный брак: у Екатерины и Александра две дочери и внук. Рабочие нагрузки у Стриженовой сейчас круче чем 40 лет назад, когда начался ее рабочий стаж: Екатерина играет спектакли, ведет «Доброе утро» и общественно-политическую программу «Самое время» (в составе проекта «Время покажет»). С годами Стриженова не меняется - в отличной форме: причиной тому – генетика, поддержка постоянного веса, правильное питание и отличный косметолог. Екатерина строго следит за рационом и поддерживает лицо раз в полгода «уколами красоты» - ради упругой кожи, свежего цвета лица, разглаживания складок.

Екатерина Стриженова и Лариса Гузеева в молодости Фото: Соцсети

Лариса Гузеева сама констатировала факт из своей молодости: «Я вообще была жутко высокомерной. Считала, что меня достоин лишь Питер О'Тул, Лоуренс Оливье или на худой конец Володя Высоцкий - ведь я была очень хорошенькой». Когда девушка из Оренбургской области поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, то подрабатывала моделью. Сразу после института она начала сниматься, а фильм «Жестокий романс» сделал ее звездой. Красота не принесла тогда счастья в личной жизни – первый муж пил и распускал руки: «Просто сидел и бил меня гантелей…» Лариса рассказывала, что и сама от такой жизни начала выпивать, но в 1991 года ушла от мужа: «Я пошла, вылечилась и сказала: «Больше так жить не буду». Счастье в личной жизни Гузеева нашла в 1999 году в третьем браке с ресторатором Игорем Бухаровым – супруги сохранили брак, несмотря на слухи. Сейчас Лариса Гузеева морщинок не стесняется: «Не стареет тот, кто не живет. Благодарю судьбу за все». Она не стала «перекраивать» лицо у пластического хирурга: посещает косметолога, пробует современные процедуры аппаратной косметологии. Лариса Андреевна ведет постоянную борьбу с лишним весом – регулярно проходит оздоровительные, очищающие программы в спа-центрах и клиниках. На Первом канале Лариса Гузеева ведет «Подкаст. Лаб. Письма» и «Голос. 60 +». Еще один ее проект - программа «Давай поженимся!» временно не выходит.

Екатерина Стриженова и Лариса Гузеева. 2023 год Фото: соцсети

Дмитрий Дибров (63 года)

Дмитрий Дибров на архивном фото 25 лет назад, когда только начинал работу над авторским телепроектом «Антропология». Сейчас этот проект Диброва регулярно идет на Первом канале по ночам под названием «Подкаст. Лаб. Антропология». Вопреки слухам Дмитрий Дибров не потерял работу на Первом – он сотрудник канала, у него есть «Антропология», обсуждаются новые проекты. Дибров 14 лет вел телеигру «Кто хочет стать миллионером?», но с апреля 2023 года передачу обновили и ее теперь ведет Юлианна Караулова. Дмитрий форму держит, доверил лицо модному косметологу: «По поводу косметологии - да, без профессионалов не обошлось. Было бы враньем отрицать этот факт». Дибров прошел процедуру «стройное лицо», дренажную мезотерапию: инъекции препаратов избавляют от жировых скоплений, лишней жидкости, улучшают метаболизм тканей. После курса процедур у Дмитрия подтянулся овал, морщины и носогубные складки уменьшились. Также Дмитрий по совету стилиста перестал закрашивать седину – и стал лучше выглядеть. Советы по гардеробу Дибров получает от 33-летней жены Полины.

Дмитрий Дибров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Малахов (51 год)

Начинал карьеру Андрей Малахов в 1995 году спецкорром передачи «Доброе утро». Телеведущим он стал в 2001 году — вел программу «Большая стирка», а с 2005 года к Андрею пришла большая популярность, благодаря ток-шоу «Пусть говорят». В 2017 году Малахов ушел с Первого канала на «Россию»: теперь не только ведет, но и продюсирует проекты – «Песни от всей души», «Привет, Андрей!», «Прямой эфир». В начале карьеры Андрея часто встречали в компании известных и не очень блондинок – приписывали роман с Еленой Кориковой. Тогда он даже книгу выпустил в жанре черной комедии – роман «Мои любимые блондинки». Но после того, как Малахов встретил будущую жену – другие романы остались в прошлом. Андрей 12 лет женат на совладелице крупного медиахолдинга Наталье Шкулевой, их сыну Александру 5 лет. Два года назад Малахов променял утренние (по будням) походы в спортзал перед работой на общение с сыном и прибавил в весе. Малахов всегда был склонен к полноте, поэтому, чтобы оставаться в форме телеведущему приходилось всю свою творческую карьеру на ТВ по 3 раза в неделю потеть в спортзале. Но единственная возможность у отца провести время с ребенком в будни: несколько часов утром перед работой. Лишний вес Малахова тут же стал объектом критики и домыслов. Андрей сел на диету, стал ходить с сыном в бассейн и сбросил лишний вес - опять в отличной форме. Учитывайте также, что экран прибавляет 6 кг.

Андрей Малахов. Фото: Global look press и Телеканал «Россия»

Леонид Якубович (77 лет)

В 1988 году Якубович стал автором сценария и ведущим первого московского конкурса красоты. С 1991 года Леонид Аркадьевич ведет и руководит программой «Поле чудес». В 90-е годы женился третий раз - на сотруднице телекомпании ВИД Марине Видо. Супруги недавно отметили серебряную свадьбу. Якубович в отличной форме: много играет в театре, работает на ТВ (он еще и креативный директор дирекции креативных программ Первого канала). Леонид Аркадьевич несколько лет назад избавился от лишнего веса: следит за питанием, регулярно занимается большим теннисом.

Леонид Якубович. Фото: Global look press и Первый канал

Лера Кудрявцева (52 года)

Ведущая программ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на НТВ часто слышит от коллег: «Ты с годами молодеешь!» Кудрявцева отрицает омоложение с помощью пластики и уколов красоты: «Я не колю ботокс. Аллергия у меня - не могу себе это сейчас позволить, хотя раньше делала». Кудрявцева на ТВ работает с 1995 года, начинала она брюнеткой с длинными волосами. К тому времени она уже развелась с первым мужем барабанщиком «Ласкового мая» и одна воспитывала сына. 10 лет назад Лера вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который моложе телеведущей на 16 лет, у пары подрастает дочка.

Лера Кудрявцева. Фото: социальные сети и телеканал НТВ

Павел Воля (44 года)

Павел Воля на фото 1999 года еще не такой худощавый как теперь. На снимке он с коллегами на работе: тогда Паша был диджеем на радио Пензы. Сейчас у резидента «Comedy Club» есть авторская программа на ТНТ «Шоу Воли». За ЗОЖем Павла следит жена – гимнастка и телеведущего Ляйсан Утяшева.

Павел Воля. Фото: социальные сети Телеканал ТНТ

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