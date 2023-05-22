Зеленский трижды опозорился на саммите G7: неадекватные выходки киевского лидера поразили весь мир

На саммите G7 глава незалежной отличился неадекватными поступками Фото: REUTERS

Владимир Зеленский, посетивший саммит стран-членов «Семерки» в японской Хиросиме, очень рассчитывал на то, что его личное присутствие там станет гвоздем встречи, и все высокие руководители будут крутиться вокруг него как планеты вокруг солнца. А он будет делать громкие заявления, которые западные СМИ мгновенно разнесут по всему миру. Однако, как это постоянно случается у бывшего клоуна, заготовленная чеканная драматургия обернулась очередным балаганом. Назаявлял-то он много чего, но, как говорится, лучше бы помалкивал, потому что своими эскападами успел вызвать недоумение у одних, смех у других и откровенное раздражение у третьих.

Хотя началось все в полном соответствии со сценарием. В Страну восходящего солнца киевского гостя привезли на специально выделенном для него французском «Аэробусе». Подсуетился президент Эммануэль Макрон, которому очень нравится роль главного опекуна Зеленского в Евросоюзе. Правда, у большинства французов этот широкий жест понимания не вызвал. «Наша страна продолжает играть в такси для Зеленского. Французский налогоплательщик будет в восторге!», - съязвил лидер партии «Патриоты» Флориан Филлипо.

Прибыв на саммит, самонадеянный глава незалежной принялся, как выражаются артисты, «хлопотать лицом» - охотно позировал на фото, вступал в диалог с журналистами. И на этом попался. Во время его встречи с Джо Байденом репортеры напрямую спросили, контролирует ли еще украинская армия Артемовск на фоне сообщений об освобождении города. Домашней заготовки по поводу ответа у Зеленского, судя по всему, не было, и он в кои-то веки выдал правду, промямлив: «Думаю, что нет... Очень жаль, это трагедия, но сегодня Бахмут остался только в наших сердцах». А потом случилось небывалое. Осознав весь позорный провал этих слов, президента неуклюже опровергла... его собственная пресс-служба. Мол, не так поняли: говоря «нет», он имел в виду, что ВСУ не отступили, а «город остался в сердцах» - значит полностью разрушен.

Поняв, что напортачил, Зеленский решил исправиться и тут же снова сел в лужу. Развивая тему о разрушении Артемовска, он сравнил его с Хиросимой, подвергнутой американцами атомной бомбардировке в 1945 году. «Скажу откровенно - фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут», - брякнул украинский лидер, вызвав шок у японских журналистов. О том, что бомбу сбросили США и среди 140 тысяч погибших подавляющее большинство жертв были мирные жители, он умолчал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи написала в своем Telegram-канале: «Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом».

Но на этом фортели Зеленского не закончились. Одной из главных задач Запада на саммите была попытка свести киевского визитера с лидерами Индии и Бразилии, чтобы он попробовал убедить их отказаться от политики нейтралитета по поводу событий на Украине и перетащить в антироссийский лагерь. Организатором встреч опять -таки выступил Макрон. Он настоятельно попросил премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу пообщаться с Зеленским, для которых это предложение стало абсолютным сюрпризом.

Получасовая встреча с индийским руководителем состоялась, но желаемых результатов не принесла. Моди вновь твердо высказался за мирное урегулирование конфликта, к антироссийским санкциям не присоединился. Очевидно нечто подобное должно было случиться и на встрече с Лулой. Но напрасно бразильский президент в назначенный час дожидался украинского визави. Время шло, а того все не было. Бразилец даже успел провести переговоры с лидером Вьетнама, но Зеленский в итоге так и не появился. Без объяснения причин, чем продемонстрировал беспрецедентную степень деградации своей дипломатии. «Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться... Зеленский взрослый, он знает, что делает», - заявил Лула потом на пресс-конференции.

А Зеленский в ответ откровенно нахамил. «Я думаю, что это это он (Лула. - Ред.) должен быть тем, кто расстроен», - замахнулся пигмей из Киева на патриарха латиноамериканской политики. И тем самым похоронил все надежды на позитивное отношение к себе одной из важнейших стран мира. Скорее всего, встречаться с Лулой Зеленскому запретил Вашингтон, у которого большой зуб на бразильского лидера за то, что тот выступил за отказ от доллара в мировой торговле и поддерживает нормальные отношения с Россией и на двусторонней основе, и в формате БРИКС.

В общем итоги визита укроправителя на саммит G7 можно считать плачевными. Запад его и так облизывает, незачем было для этого в Японию лететь. А вот бОльшая часть планеты с Индией, Бразилией, Африкой странами Юго-Восточной Азии, не говоря уж о Китае, идти на поводу у обнаглевшего от безнаказанности Зеленского не собираются. Тем более, что его неадекватность становится все очевиднее - стресс и кокаин делают свое дело.