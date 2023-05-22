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В мире22 мая 2023 12:11

Зеленский трижды опозорился на саммите G7: неадекватные выходки киевского лидера поразили весь мир

На саммите G7 глава незалежной отличился неадекватными поступками
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
На саммите G7 глава незалежной отличился неадекватными поступками

На саммите G7 глава незалежной отличился неадекватными поступками

Фото: REUTERS

Владимир Зеленский, посетивший саммит стран-членов «Семерки» в японской Хиросиме, очень рассчитывал на то, что его личное присутствие там станет гвоздем встречи, и все высокие руководители будут крутиться вокруг него как планеты вокруг солнца. А он будет делать громкие заявления, которые западные СМИ мгновенно разнесут по всему миру. Однако, как это постоянно случается у бывшего клоуна, заготовленная чеканная драматургия обернулась очередным балаганом. Назаявлял-то он много чего, но, как говорится, лучше бы помалкивал, потому что своими эскападами успел вызвать недоумение у одних, смех у других и откровенное раздражение у третьих.

Хотя началось все в полном соответствии со сценарием. В Страну восходящего солнца киевского гостя привезли на специально выделенном для него французском «Аэробусе». Подсуетился президент Эммануэль Макрон, которому очень нравится роль главного опекуна Зеленского в Евросоюзе. Правда, у большинства французов этот широкий жест понимания не вызвал. «Наша страна продолжает играть в такси для Зеленского. Французский налогоплательщик будет в восторге!», - съязвил лидер партии «Патриоты» Флориан Филлипо.

Прибыв на саммит, самонадеянный глава незалежной принялся, как выражаются артисты, «хлопотать лицом» - охотно позировал на фото, вступал в диалог с журналистами. И на этом попался. Во время его встречи с Джо Байденом репортеры напрямую спросили, контролирует ли еще украинская армия Артемовск на фоне сообщений об освобождении города. Домашней заготовки по поводу ответа у Зеленского, судя по всему, не было, и он в кои-то веки выдал правду, промямлив: «Думаю, что нет... Очень жаль, это трагедия, но сегодня Бахмут остался только в наших сердцах». А потом случилось небывалое. Осознав весь позорный провал этих слов, президента неуклюже опровергла... его собственная пресс-служба. Мол, не так поняли: говоря «нет», он имел в виду, что ВСУ не отступили, а «город остался в сердцах» - значит полностью разрушен.

Поняв, что напортачил, Зеленский решил исправиться и тут же снова сел в лужу. Развивая тему о разрушении Артемовска, он сравнил его с Хиросимой, подвергнутой американцами атомной бомбардировке в 1945 году. «Скажу откровенно - фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут», - брякнул украинский лидер, вызвав шок у японских журналистов. О том, что бомбу сбросили США и среди 140 тысяч погибших подавляющее большинство жертв были мирные жители, он умолчал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи написала в своем Telegram-канале: «Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом».

Но на этом фортели Зеленского не закончились. Одной из главных задач Запада на саммите была попытка свести киевского визитера с лидерами Индии и Бразилии, чтобы он попробовал убедить их отказаться от политики нейтралитета по поводу событий на Украине и перетащить в антироссийский лагерь. Организатором встреч опять -таки выступил Макрон. Он настоятельно попросил премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу пообщаться с Зеленским, для которых это предложение стало абсолютным сюрпризом.

Получасовая встреча с индийским руководителем состоялась, но желаемых результатов не принесла. Моди вновь твердо высказался за мирное урегулирование конфликта, к антироссийским санкциям не присоединился. Очевидно нечто подобное должно было случиться и на встрече с Лулой. Но напрасно бразильский президент в назначенный час дожидался украинского визави. Время шло, а того все не было. Бразилец даже успел провести переговоры с лидером Вьетнама, но Зеленский в итоге так и не появился. Без объяснения причин, чем продемонстрировал беспрецедентную степень деградации своей дипломатии. «Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться... Зеленский взрослый, он знает, что делает», - заявил Лула потом на пресс-конференции.

А Зеленский в ответ откровенно нахамил. «Я думаю, что это это он (Лула. - Ред.) должен быть тем, кто расстроен», - замахнулся пигмей из Киева на патриарха латиноамериканской политики. И тем самым похоронил все надежды на позитивное отношение к себе одной из важнейших стран мира. Скорее всего, встречаться с Лулой Зеленскому запретил Вашингтон, у которого большой зуб на бразильского лидера за то, что тот выступил за отказ от доллара в мировой торговле и поддерживает нормальные отношения с Россией и на двусторонней основе, и в формате БРИКС.

В общем итоги визита укроправителя на саммит G7 можно считать плачевными. Запад его и так облизывает, незачем было для этого в Японию лететь. А вот бОльшая часть планеты с Индией, Бразилией, Африкой странами Юго-Восточной Азии, не говоря уж о Китае, идти на поводу у обнаглевшего от безнаказанности Зеленского не собираются. Тем более, что его неадекватность становится все очевиднее - стресс и кокаин делают свое дело.

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