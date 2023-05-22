Ветеран Афганистана покорил Эверест, несмотря на ампутированные конечности

Непалец поднялся на самую высокую точку мира, став третьим, кто сделал это в протезах Фото: EAST NEWS

Непалец Хари Будха Магар вошел в историю альпинизма, покорив Эверест в протезах. Как утверждает издание The Guardian, Магар стал первым человеком с ампутированными выше колена ногами, поднявшимся на самую высокую точку Земли.

Удивительная история преодоления себя началась для Хари Будха Магара задолго до восхождения. Известный теперь на весь мир рекордсмен родился в коровнике в отдаленной непальской деревушке. Еще в детстве, ходя в школу босиком, он грезил покорением неприступной вершины. В 19 лет Магар вступил в ряды гуркхов - непальских добровольцев, служащих в британской армии, — соблазнившись высоким жалованием, превышающим даже зарплату премьер-министра Непала. В 2010 году он подорвался на самодельном взрывном устройстве в Афганистане и лишился обеих ног. Оставшись инвалидом после 15 лет службы, ветеран, живущий теперь в Англии, впал в депрессию, начал злоупотреблять алкоголем и предпринял несколько попыток суицида.

Все изменилось, когда благотворительная организация Battle Back предложила ему прыжок с парашютом. Опираясь на девиз гуркхов «Лучше умереть, чем быть трусом», Магар согласился, а после удачного приземления приобрел новое бесстрашное кредо «нет ног - нет препятствий». Его страстью стал спорт, а затем и альпинизм. Мужчина вернулся к детской мечте, решив, что изменит представление людей об инвалидности. Воспрянув духом, он даже шутил о преимуществах жизни без ног, таких как «отсутствие вонючих носков» и «возможность лечь на очень маленькие диваны».

Пока непалец готовился к покорению Эвереста, местные власти ввели запрет на восхождение для людей с ампутированными конечностями, а также для слепых и пожилых, чтобы снизить число смертей на склоне. Тогда Магар возглавил кампанию против этого решения, дойдя до кабинетов ООН. Добившись разрешения, ветеран достиг заветного пика в составе группы во главе с опытным альпинистом, к слову, тоже бывшим гуркхом. Благополучно спустившись с горы, он заявил, что хочет вернуться в Афганистан на место, где он потерял ноги, чтобы сказать «спасибо».

Эверест не впервой притягивает тех, кто хочет бросить вызов собственной судьбе и показать, что трудности их не сломили. Согласно гималайской базе данных, 15 человек с инвалидностью достигали вершины. Среди них и два альпиниста с ампутированными голенями. Первопроходцем в 2006 году стал новозеландский альпинист и спасатель Марк Инглис. В 1982 году он отморозил обе ноги во время восхождения на гору Кука, но продолжил занятия любимым делом, став первым, кто покорил самую высокую точку Земли в протезах.

В 2018 году вторым альпинистом без обеих ног, добравшимся на высоту 8848 м, стал китаец Ся Бойю. Ноги он потерял в 1975 году, впервые пытаясь покорить Эверест. Тогда его группа свернула назад из-за непогоды всего за пару сотен метров до вершины. Уже спускаясь назад, Бойю отдал свой спальный мешок заболевшему члену группы, а на следующий день обнаружил, что не чувствует ног. С тех пор он трижды безуспешно пытался покорить вершину, и только с пятой попытки уже в возрасте 69 лет, он достиг заветной цели. В 2013 году Эверест покорила первая женщина с ограниченными возможностями. Жительница Индии Арунима потеряла ногу после того, как грабители толкнули ее под поезд, и с протезом взошла на вершину.

Среди наших соотечественников тоже есть настоящие герои. «КП» уже писала об отважном российским альпинисте Рустаме Набиеве. Бывший десантник лишился обеих ног во время обрушения казармы в Омске в 2015 году. С тех пор Рустам дважды побывал на вершине Эльбруса (5642 м), одолел Монблан(4807 м), Килиманджаро (5895 м) и гималайский восьмитысячник Манаслу (8163 м). Уже в этом году он покорил самую высокую точку Анд - Аконкагуа (6962 м). В планах у Набиева и Эверест, но сначала, по его словам, нужно залечить травмы и побыть с семьей. Уникальность подвигов Рустама в том, что он взбирается на самые высокие точки даже без протезов, только за счет силы рук.