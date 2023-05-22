Оговорка, блеф или шаг к ядерной войне: заявления США ведут к эскалации конфликта на Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не против использования американского оружия Киевом для ударов по Крыму. Фото: REUTERS

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не против использования американского оружия Киевом для ударов по Крыму. Полуостров, пояснил он, США не считают частью России, по которой Зеленскому бить, дескать, запрещено. А по «своей территории», получается, власти Украины могут свободно долбить американскими ракетами.

То ли у Салливана день был тяжелый и он, давая интервью CNN, не следил за формулировками. То ли в Вашингтоне определились, что значит для них «неприемлемый риск», на который, как говорил неоднократно сам президент Байден, США никогда не пойдут, чтобы не спровоцировать ядерный конфликт. Если первое, то чиновники такого уровня должны следить за языком при общении с прессой, чтобы «неаккуратные» слова не привели к большим бедам. А если второе, то еще хуже: в нынешнем руководстве США, выходит, вопросы войны и мира решает не президент, а его помощник? Причем фактически дезавуируя своего шефа, который, несмотря на все свои когнитивные кочки, до такого все же пока не договаривался.

Реакция Москвы другой и быть не могла: «Крым - неотъемлемая часть РФ. И попытки представить дело по-другому, (…) - это очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона. Мы найдем способ, как не допустить реализацию подобных угроз», - озвучил известную позицию России замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Комментарий постпреда республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова был предельно жестким: «По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны».

Эскалация - вот определяющее слово в нынешнем курсе Запада по конфликту на Украине. На протяжении как минимум последнего полугода мы только и слышали от его лидеров: Киев поддерживаем и одобряем, но вот тяжелые вооружения (дальнобойные боеприпасы, ракетные системы, танки и бронетехнику, а сейчас речь об истребителях пошла) не дадим, чтобы избежать прямого столкновения НАТО и России. И все это давали, причем, как выясняется, еще до того, как на словах отрицали.

Да и быть по-другому не могло, раз конечная цель конфликта западниками сформулирована как «стратегическое поражение» России и остается неизменной. Вот и на саммите «семерки» в Японии только и разговоров было, как все вместе будем помогать Киеву, и одновременно жесткие заявления: никаких равноправных переговоров Украины с Россией не будет. Додавить Москву надо силами ВСУ, накаченными западным оружием, сделать ей так больно, чтобы она униженно пошла на все условия своей капитуляции. Запад - един, Зеленский у него - один! Кремль, знай свое место!

Но опять неувязочка вышла, которую и загогулиной назвать можно. Зеленский весь в зеленом-милитари среди самых-самых лидеров Запада в завершающий день саммита, и тут вести о сдаче ВСУ Артемовска-Бахмута. На фоне искусно созданной атмосферы политико-пропагандистского триумфа - горькое поражение. И ведь потеря города, который Киев обещал ни при каких условиях не сдавать, это не только поражение украинского президента, но и всех глав «семерки» и ЕС. А в таких условиях реакция, раз конечная цель конфликта остается неизменной, как раз и должна показать решимость идти до конца. То есть та самая эскалация.

Если вспомнить, что у Байдена на носу выборы, на которых он собирается победить, то что еще можно услышать от его ключевых помощников. Может быть, что у Байдена на уме, то у Салливана на языке? Если сейчас противники президента поднимут вой: «Что он делает? Ведь это ядерная война с Россией!», - последует разъяснение: «Это не президент, а его помощник неловко высказался…»

Но делать американцы, без сомнения, будут то, что уже делают. Взвинченные до предела ставки не дают возможности «обратного хода». Любая попытка договориться с Москвой о справедливых гарантиях ее безопасности в нынешних условиях будет выглядеть не как мудрый шаг старого, но опытного Байдена, а как провал президента-авантюриста во главе ядерной державы, пошедшего на обострение с Путиным, не просчитав возможности своей ошибки, и поставившего исключительно на военную победу над ним. Разве можно с этого начинать новую кампанию за кресло в Белом доме?

Не готов Запад сделать шаг - не навстречу Москве, об этом и речи нет, - а навстречу реальности. Шаг, в принципе, для самоспасения, да и для спасения самой Украины. Потому что одновременно надо будет признать, извините за фривольность, как в известном анекдоте: «Ну не шмогла я, не шмогла…» После такого бунт на корабле, капитаном которого слишком долго считал себя Запад, неизбежен. По последним сведениям, на членство в БРИКС заявки подали уже 30 стран, и есть еще желающие.

Так что заявление Салливана, без разницы, согласованное с его боссом или нет, просто подтверждает реальность: ни про какие «красные линии» уже давно речи нет, на Украине идет, в широком смысле, разведка боем будущей схватки НАТО с Россией. Пока она ведется руками украинцев. Но как только Киев перестанет быть «надежным заслоном» Запада, чего он сам так желает, этому Западу придется сажать в передаваемые Украине F-16 своих пилотов. И прокси-война потребует, чтобы на поля реальных сражений вышли ее зачинщики, которые сами себе запретили и проигрыш, и компромисс. Или все-таки остановиться и остановить обезумевших политиков, взвинчивающих ставки.

Если Запад готов на эскалацию с явно ядерной перспективой, то и у России выхода не будет, только пусть не обольщаются: она, как заявлял президент, в случае угрозы территориальной целостности и безопасности будет защищаться любыми средствами. Но это станет не ее выбором. Поэтому пусть думают, надо им это или нет…