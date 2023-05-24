Звезды, челлендж, общий сбор: Награды ждут своих героев

Команда волонтеров «Вода России» с радостью примет в свои ряды активных единомышленников!

Два интересных конкурса запустила «Вода России» весной 2023 года. Главная их задача - обратить внимание на важность чистой воды, а также призвать общественность к ее рациональному использованию и сохранению наших уникальных водоемов. Оба конкурса продлятся почти до конца лета. Поучаствовать и выиграть классные призы и, самое главное, получить незабываемые впечатления могут все. Будущих участников и волонтеров акции «Вода России» поддержали российские знаменитости, которые поделились с нашими читателями своим мнением о роли воды в жизни каждого человека, мыслями на тему волонтерства и сохранения водных ресурсов.

Конкурс «Общий сбор»

В день сохранения водных ресурсов - 22 марта - «Вода России» объявила о старте нового конкурса «Общий сбор», в котором могут принять участие волонтерские организации и экоактивисты со всей страны. Отправить заявку на участие можно до 30 мая 2023 года. Полное описание номинаций доступно на сайте сбор-волонтеров.рф. Главное условие во всех командных зачетах - максимально масштабно и креативно провести уборку берега водоема и рассказать о ней большому количеству людей. В прошлом году команды из 40 регионов провели акции от Калининграда до Владивостока. Абсолютным чемпионом стала Новосибирская ассоциация детских объединений (НАДО). Команда из 187 человек заработала самое большое суммарное количество баллов - 156. Уборку они провели на острове Кораблик на реке Обь и собрали более 150 кг стекла, 6 кг жестяных банок и 10,5 кг пластика.

Челлендж «Чистая вода»

Любители водных объектов России смогут побороться за поездку на Камчатку в рамках экологического челленджа «Чистая вода». Главная миссия - показать важность чистой воды, водной экосистемы России, призвать ее сохранять и беречь, в том числе и присоединяясь к акции «Вода России». Чтобы выиграть главный приз - поездку на двоих на Камчатку, нужно сделать фотографию кого-либо или чего-либо, отраженного в воде или через призму воды, и выложить на своей странице ВКонтакте или в Одноклассниках с хештегом #ЧистаяВода_Челлендж. В 2022 году «Вода России» запускала челлендж «Береги берег», в котором приняли участие даже звезды шоу-бизнеса - певица Ольга Бузова, актриса Юлия Михалкова, тревел-блогер Светлана Краснякова и другие. На конкурс пришли тысячи фотографий с признанием в любви к водоемам России. Главный приз, поездку на Байкал, выиграла студентка мединститута из Ставрополя Лена Погорелова. Кстати, многие участники челленджа после присоединились к волонтерскому движению и стали выходить на субботники.

Анастасия Макеева, актриса театра и кино, певица, телеведущая:

- Вода - это источник жизни, источник энергии. Даже без еды человек может существовать несколько дней, а без жидкости он не протянет и трех суток. А как мы все любим отдыхать возле воды... И я всегда убираю за собой мусор. Элементарно хотя бы для того, чтобы, когда в следующий раз приду к водоему, не сидеть на куче мусора. Нужно думать об экосистеме, о флоре и фауне, о таких же людях, которые придут после вас отдыхать. Поэтому стеклянные бутылки, жестяные банки, пластиковые пакеты необходимо забирать. И здесь вопрос сознательности каждого гражданина. Многие очень халатно относятся к ресурсам на планете, особенно к пресной воде, которой не так много. И чтобы ее сохранить, надо воспитывать в людях культуру ее грамотного использования, чем и занимаются активисты акции «Вода России». Это невероятные люди, которые думают не только о себе и своем здоровье, но и о следующих поколениях. Это движение воспитывает уважение к природе, доброту. Вообще труд облагораживает! Хочется пожелать им всем терпения. Потому что не все соблюдают чистоту, и иногда это вызывает гнев и другие подобные эмоции. Хочется, чтобы тепло их душ распространялось и излучало свет на всех, даже на не очень сознательных людей.

Екатерина Гусева, продюсер, телеведущая, популярный диджей:

- Прекрасный конкурс и отличный челлендж! Мы все прекрасно знаем, что без воды жизни нет. А для меня она еще и важный инструмент для поддержки в здоровом состоянии своего организма. Я очень люблю пикники на берегу водоемов. Летом я много времени провожу на Москве-реке, на Клязьминском или Пироговском водохранилищах, часто выезжаю в Тверскую область к Волге. Без воды вообще не могу представить свою жизнь. Она успокаивает, и она же заряжает энергией. Поэтому провести время с друзьями или с семьей на побережье всегда прекрасно. И мы, как воспитанные люди, никогда не оставляем за собой мусор. Это важно для земли, для водоемов, для экологии! Я считаю, что волонтеры «Воды России» большие молодцы, они помогают очищать наши реки и озера. Я только могу сказать одно, что очень приятно узнавать о том, что у нас есть огромное количество правильных волонтерских движений, которые помогают сохранять нашу природу. Я желаю всем экоактивистам, чтобы у них было поменьше работы, чтобы они больше могли находиться сами у водоемов и наслаждаться красотой России-матушки.

Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International»:

- Вода для меня - это жизнь, это первейшая необходимость. Все мы день начинаем со стакана воды и с водных процедур. Я за день выпиваю 2 - 3 литра, без этого я буду чувствовать себя не так хорошо. И когда я вижу, как некоторые люди засоряют берега наших водоемов мусором, оставленным после пикников и прогулок, я испытываю возмущение и печаль. Ведь весь мусор потом попадает в саму воду. Мое воспитание, мое внутреннее убеждение состоит в том, что на природе надо вести себя как дома - выбрасывать мусор в специально отведенные контейнеры или уносить с собой. Ведь мы не мусорим в гостях у друзей, а когда ты ездишь отдыхать на море или озеро - считай, что ты в гостях у природы. Спасибо тем ребятам, которые почти круглый год выходят с мешками, убирают побережья и сами водоемы. Молодцы! С их работой водная экосистема России становится чище, они сохраняют нам всем доступ к чистой пресной воде. Желаю им в этом году удачи и поменьше мусора! И всех жителей страны призываю поучаствовать в челлендже «Чистая вода».