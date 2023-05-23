Шесть простых правил, как школьнику сохранить ясность ума и спокойствие перед ЕГЭ и ОГЭ

В период школьных экзаменов нервничают не только подростки, но и их родители. Но все же мы, взрослые, должны взять себя в руки и помочь ребенку пережить трудности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период школьных экзаменов нервничают не только подростки, но и их родители. Но все же мы, взрослые, должны взять себя в руки и помочь ребенку пережить трудности.

Есть несколько важных факторов, на которые стоит обратить внимание, чтобы выпускник успешно сдал государственную аттестацию. И что важнее – вышел из борьбы с первыми трудностями без обострения болезней и проблем с психикой.

Как мы можем помочь ребенку, рассказал к.м.н., главный врач клиники «Лидер Медицины», педиатр Евгений Тимаков.

- Наша главная задача – минимизировать стресс, который ребенок переживает в экзаменационный период, — говорит Евгений Тимаков. – Будем честны: страстей нагоняют и учителя, и родители дома, когда призывают приложить максимум усилий. В такие моменты срабатывает психосоматика: дети в 9 и 11 классе, а также студенты в период экзаменов, чаще болеют, у них снижается иммунитет. Исследования показывают, что даже иммунный ответ на прививки в экзаменационный период значительно хуже.

Поэтому важно соблюдать шесть основных правил:

1. Перед экзаменом обязательно выспаться.

В день перед экзаменом отбирайте у ребенка все книги и шпаргалки и загоняйте в постель не позднее 22 часов. Невыспавшийся школьник не сможет нормально ответить или написать.

И в целом в предэкзаменационный период очень важно высыпаться. Желательно заканчивать учиться и зубрить как минимум за час до сна, чтобы успеть расслабиться.

- Если вы видите, что ребенок плохо засыпает, страдает перепадами настроения, может быть, даже плачет, есть смысл посоветоваться с врачом. Возможно, необходим курс успокоительных препаратов – мягкие седативные средства организму подростка не навредят, а вот стресс способен нарушить многие физиологические процессы, - поясняет Евгений Тимаков.

2. Пропейте витамины.

- Я очень не люблю, когда пациенты чуть что, скупают в аптеках поливитамины. Но экзамены – это тот случай, когда они могут помочь детям, - поясняет наш эксперт. – Во-первых, весной у всех из-за достаточно бедной витаминами пищи наблюдается их нехватка. Во-вторых, стресс реально «выжигает» важные элементы (тот же магний, который необходим для нервов). Поэтому имеет смысл начать курс поливитаминов, чтобы помочь организму подростка, а в идеале было сделать это еще недели полторы назад.

3. Обращайте внимание на аллергические реакции и хронические заболевания.

Стресс активирует различные хронические заболевания, поэтому следите за состоянием ребенка, особенно если есть аллергические реакции: дерматит (псориаз), бронхиальная астма, поллиноз. Вовремя давайте назначенные препараты. Посоветуйтесь с лечащим врачом – возможно, есть смысл на время экзаменов увеличить дозу или дополнить терапию.

4. Держите в доме правильные углеводы и белки.

Нет смысла объяснять, насколько важно правильное питание, особенно в период повышенных нагрузок. Но, увы, как раз это объяснить подростку довольно сложно. Тем более, что чаще всего именно в дни подготовки к экзаменам окончательно пропадает аппетит. Попробуйте обеспечить ребенку хотя бы один полноценный прием пищи – утром или в обед. И полезные перекусы под рукой.

- Важно, чтобы в холодильнике и на столе у подростка всегда были боле менее полноценные перекусы, - говорит Евгений Тимаков. – Орехи, бананы, яблоки, йогурты, сыр, обязательно отварное или запеченное мясо (рыба), чтобы можно было быстро разогреть. Да, мы все понимаем, что в фаворе у детей фаст-фуд. Тогда есть смысл обогатить его по-максимуму. То есть готовить дома. Тот же бургер: булочка – цельнозерновая, вместо жареной котлеты - отварное мясо (в нем больше белка), помидор, огурец, салат, сыр. Подогретое все вместе это будет не только вкусно, но и очень полезно. Я не советую обычно кормить детей сосисками. Но в период экзаменов качественные сосиски с омлетом или кашей – это отличный завтрак, который даст энергию и силы. Кроме того, детям-гипотоникам (тем, для кого нормально артериальное давление на нижних границах нормы — прим. Ред.) в день экзамена стоит выпить с утра некрепкий кофе с молоком: это необходимый заряд энергии. Если кофе еще не стал привычкой, то такой разовый прием будет иметь хороший эффект.

5. Дайте сбросить стресс и отдохнуть.

Увы, у подростков не так много способов расслабиться. Хорошо, если ребенок любит спорт: после учебы физические нагрузки – идеальный вариант. Некоторые много спят днем (тоже не самый плохой выбор).

- Но большинство детей снимают стресс совсем по-другому, и в это время не стоит им препятствовать, - говорит педиатр. – Любят компьютерные игры – пусть часок поиграют. Тусовки с друзьями по вечерам – тоже хорошо. Главное, чтобы это было в разумных количествах и уже после повторения запланированного объема. Дайте ребенку сбросить стресс. Иначе он накапливается, и дети на экзамене забывают всё: теоремы, доказательства, прочитанные произведения.

6. Не требуйте идеального результата.

Ну и самое главное – не надо навязывать подростку свои ожидания. Он не обязан все знать идеально и сдать это все на отлично (если, конечно, сам этого не хочет).

Наша задача в этот период поддержать своего любимого ребенка и дать ему понять, что полученный результат – это не приговор и не конец жизни. Всегда всё можно исправить и пересдать, а вы будете рядом и поддержите.

Даже если ваш ершистый подросток сто раз сказал, что не нуждается в вашей поддержке, скажите ему еще раз, что любите его, как бы он не сдал. Ему это сейчас очень нужно.

ВОПРОС РЕБРОМ

А если накануне или в день экзамена поднялась температура?

- Причин для температуры может быть множество, в том числе и стресс, - говорит Евгений Тимаков. – Если других симптомов заболевания нет, дайте ребенку дозу ибупрофена. Нервная лихорадка пройдет через полчаса-час. Если на градуснике по-прежнему зашкаливает, вызывайте врача.

Лучше по справке о болезни сдать экзамен в резервные дни, чем писать важную работу вялым из-за высокой температуры.

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