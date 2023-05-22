Кошмар: тираннозавров на Земле было больше, чем сейчас китайцев

Такие твари бродили по Земле миллиардами?

У Земли было кошмарное прошлое. Тираннозавры (Tyrannosaurus rex) – хищные ящеры высотой с 3-этажный дом – бродили по ней толпами. Пока все не вымерли. Немецкие исследователи – специалисты по эволюционной экологии из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце (University of Mainz in Germany) – определили, сколько их всего было. Насчитали 1 700 000 000 особей – больше, чем сейчас китайцев. Или индусов.

Справедливости ради надо отметить, что эти почти 2 миллиарда гигантов жили не одновременно, а за всю историю своего существования. То есть, в сумме за несколько миллионов лет. Что уже не так страшно, но всё равно много - кругом отвратительные зубастые пасти.

Человечество не ужилось бы с тираннозаврами – очень зубастые.

Авторы нынешней «переписи доисторического населения», ведомые Евой Глийбелер (Prof. Dr. Eva M. Griebeler), взяли за основу расчеты 2021 года, которые выполнили коллеги из Калифорнийского Университета (University of California, Berkeley). Но уточнили их, использовав последние научные данные. Кстати, американцы потом согласились с уточнениями. И даже приняли их с благодарностью.

В итоге, в результате совместных, по сути, усилий, появилась сложная математическая модель, которая учитывала с десяток показателей, включавших среднюю массу тела ящеров, ареал их обитания, возраст половой зрелости, количество яиц, которые откладывали самки, продолжительность жизни, сопротивляемость болезням и конкурентам вроде спинозавров – еще более крупных хищников с длинными, как у крокодилов, пастями. И те и другие, к слову, прекрасно себя чувствовали чуть ли не на всей планете – вплоть до приполярных районов, легко переносили отрицательные температуры.

У американцев модель показала: каждое поколение тираннозавров, вероятно, состояло примерно из 20 000 особей. А всего было 125 000 поколений. Итого, 2,5 миллиарда ящеров.

Немцы усомнились, полагая, что американцы переоценили и выживаемость тираннозавров, и их выдающуюся яйценосность - эти показатели были скорее ближе к современным рептилиям и птицам.

У группы Евы Грийбелер, обновившей американскую модель, получилось, что каждое поколение насчитывало 19 000 особей – не столь уж существенная поправка. Но поколений оказалось гораздо меньше – примерно 90 000. Что и составило в сумме 1,7 миллиарда ящеров.

По последним научным данным,тираннозавры были губастыми.

Обе научные команды теперь интересуются: куда же делись все кости вымерших гигантов. Ведь если их расчеты верны хотя бы приблизительно, то на сегодняшний день найдены останки лишь 0,0000002 процентов обитавших когда-то тираннозавров. По словам ученых, это важный вопрос, который требует дальнейших исследований.

О том как вероятнее всего выглядел «король хищников Юрского периода» читайте наш материал:

«В голливудских фильмах неправильно изображают тираннозавра».

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

- На 18 января 2023 года население Индии достигло 1,423 млрд человек.

- По данным Национального статистического бюро Китая на 17 января2023 года, в стране проживало 1,4118 млрд человек.

- За всю историю Земли на ней жили более 108 млрд. человек. Людей всё же было гораздо больше, чем тираннозавров.