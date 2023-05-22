Юлия Меньшова рассказала о здоровье мужа Игоря Гордина: "Таблетки не помогают"

Юлия Меньшова более 25 лет счастлива с мужем Игорем Гординым.

Юлия Меньшова более 25 лет счастлива с мужем Игорем Гординым. У супругов двое детей - сын Андрей и дочь Таисия. Отпрыски давно выросли и у каждого своя жизнь. На днях Юля призналась, что иногда чувствует себя одинокой и если бы у нее была собака, ей было бы гораздо веселее. Вот только завести питомца она не может из-за мужа.

Юлия Меньшова активно ведет блог и часто делится с подписчиками сокровенным. На днях дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова решила обсудить с публикой результаты одного исследования о собаках.

"Оказывается собаки стремительно умнеют. Согласно исследованию, мозг и интеллект братьев наших меньших растет... Эх, не зря я в душе «собачница» всю свою жизнь…", - призналась актриса.

Вот только завести собаку Меньшова не может. "У моего мужа адская аллергия именно на собак. Причем не на шерсть, а на какой-то внутренний секрет, вырабатываемый то ли в слюне собак, то ли как-то еще. Короче, таблетки тут не помогают... Если бы в доме была собака… Было бы с кем поговорить…" - написала артистка в блоге.

Отметим, муж Меньшовой очень востребованный актер. Игорь Гордин много снимается в кино, но большую часть времени проводит в театре и занимается преподавательской деятельностью. В свободное от работы время артист старается проводить время с женой. Они любят путешествовать.

К слову, это сейчас в отношениях знаменитых супругов царит идиллия. Однако так было не всегда. В 2004 году они разошлись. Актриса признавалась, что после рождения Таисии в их отношениях с Игорем произошел разлад. Пара начала часто ссориться. Дошло до того, что Меньшова предложила Гордину разъехаться. Артисты не стали оформлять развод и не прекратили общаться, но жили отдельно друг от друга. Так продолжалось четыре года, пока однажды Таисия не пожаловалась маме, что скучает по папе и хочет встречать его каждый день дома. Юлия вновь съехалась с мужем и больше они уже не расставались. Актриса не скрывает, что очень любит и уважает супруга.

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