Ирина Дубцова попала в больницу: «Заглушила болезнь, но набрала вес. Я так плакала!»

Ирина Дубцова сообщила, что каждый день расстраивается из-за прибавки в весе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У 41-летней Ирины Дубцовой сейчас много работы. Она стала наставницей в телешоу «Ты – супер! 60+», плотный концертный график. Автор песен, композитор и певица Дубцова довольна результатом работы: ее хит «Как ты? Где ты? Два месяца на первом месте в хит-параде «Золотого граммофона». Но случился повод для расстройства – в минувшие выходные в социальных сетях обсуждали то, что Ирина Дубцова поправилась примерено на 7 кг.

Певица сначала переживала молча, а потом решила поделиться эмоциями и фактами в своем телеграм-канале. Ирина Дубцова рассказала хронологию болезни: «Я каждый день расстраиваюсь из-за прибавки в весе... В сентябре прошлого года меня забрали на «Скорой» в больницу с высоченной температурой и в состоянии «тряпочки». Я не могла даже голову поднять с подушки. Я не сказала об этом ни слова в своих соцсетях, не выложила фоточки из больничной палаты, потому что не привыкла такими личными вещами делиться. Да и просто не было сил. В больнице мне сразу поставили диагноз - острое воспаление, аутоиммунное заболевание щитовидной железы, о котором я и не подозревала несколько лет: худела, поправлялась, страдала бессонницей, повышением давления, паническими атаками и так далее. И «посадили» на курс гормонов на несколько месяцев! Я заглушила болезнь, но, естественно, набрала вес, о неизбежности чего меня с извиняющимся видом предупреждал врач. Я так плакала! Я пила этот чертов курс гормонов месяцами и плакала! Каждый день…»

Дубцова поправилась после болезни и лечения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина расстроилась, когда стали обсуждать ее лишние кг. Но быстро взяла себя в руки и уверена, что скоро вернется к прежнему размеру: «Я похудею, потому что последствия гормональной терапии не вечны. Процесс обратим. И не так уж я и прибавила, это отеки…» Дубцова говорит, что довольна результатами работы: «И все это никогда не зависело от размера моей шикарной задницы! А тех, кто столкнулся с такой же проблемой, как и я, поддерживаю всей душой, понимаю и желаю скорейшего выздоровления! Помните, все это из-за сильных стрессов».

Ирина Дубцова сообщила, что попала в больницу в прошлом сентябре. А за некоторое время до этого автор и исполнитель сделала несколько пластических операций. Много лет назад после родов и кормления грудью Ирине вставили большие грудные импланты. И в начале 2022 года она от них избавилась. Дубцова была рада: «Меня избавили от грудных имплантов: я – натюрель. Убрала их, поскольку они меня «толстили». Стояли уже 12 лет. Сейчас это немодно, тяжело, да и надоели». До этого, за время пандемии Ирине сделать еще одну операцию: тоже модную у богатых и знаменитых. Пластический хирург Тимур Хайдаров тогда рассказал о звездной пациентке Дубцовой: «У нее была липосакция с элементами липофилинга, с прорисовками спортивных силуэтов. Но она и сама молодец - следит за питанием, пытается ходить в спортзал». И теперь Ирина Дубцова быстро вернет прежние объемы.