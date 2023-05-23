Искусственный интеллект научился ловить насильников и убийц в России: не скроются даже те, кто сделал пластическую операцию

Джон Траволта и Николас Кейдж в фильме «Без лица» поменялись телами. Но нейросеть бы распознала, кто есть кто, по неуловимым для простого глаза признакам. Фото: Кадр из фильма

На днях стало известно, как благодаря системе распознавания лиц в Москве удалось задержать участницу убийства почти 30-летней давности.

Дело было в 1994 году в Иркутске. Три студентки Катя, Вера и Анжела собрались на квартире. После пары бокалов Анжела начала хвастаться: мама-стюардесса импортные шмотки привозит, папа - коммерсант. А вы, мол, как были неудачницами, так ими и помрете. Слово за слово - Катя с Верой набросились на подругу. Сначала били, потом накинули на шею пояс от халата. Когда опомнились, было уже поздно. Вера в итоге сама пришла в милицию, а Катя ударилась в бега. Родные переправили ее в Таджикистан. Там девушка сменила имя и фамилию, завела семью. Почти 30 лет прошло! Но стоило Кате приехать в Москву и засветиться на одной из камер, система распознавания лиц тут же вычислила ее, почти 50-летнюю, по фотографии 18-летней студентки из старого уголовного дела.

Как такое возможно?

ЧИТАЕТ ПО ГЛАЗАМ

Об этой чудо-системе FindFace Security в Москве активно заговорили во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда умную технику подключили к камерам видеонаблюдения в фан-зонах и местах скопления болельщиков. Результат - благодаря нейросетям удалось задержать около 200 человек, которые числились в розыске. В том числе международном. Среди самых экзотических фруктов оказался мафиози, член наркокартеля из Перу.

К слову, раньше в силовых ведомствах были сотрудники, которые учились запоминать детали лиц для работы в розыске.

- Человек в состоянии запомнить одно лицо и отрабатывать его по картотекам, а нейросеть может одновременно работать с миллионами изображений, - объясняет директор по инновациям «Меркатор Холдинг», сооснователь компании «Автономика» Павел Теплов. - Но главное, что это происходит очень быстро и на большой территории - если к нейросети подключена камера с большим разрешением, позволяющим распознавать лица, весь попавший в объектив поток людей будет распознан. И если в каких-либо базах есть данные о ком-то из них, система тут же сигнализирует.

Нейросеть очень быстро обучается и совершенствуется.

- Например, во время пандемии коронавируса нейросети научились распознавать людей по глазам, потому что все остальное было спрятано под масками. Продвинутые нейросети могут выявлять признаки, которые никуда не исчезают у человека даже с возрастом. Мимические мышцы остаются на своих местах, геометрия черепа не меняется.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИИ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ И ПЛАСТИКИ

Но в истории об убийстве девушки из Иркутска преступницу нашли по ее черно-белой фотке, сделанной в 18-летнем возрасте!

- Если это старая фотография, сделанная в одном ракурсе, точность анализа будет ниже. Однако современные нейросети могут предполагать и достраивать какую-то модель на основе плоского изображения, а дальше уже сопоставлять с базой. Но система не принимает автоматическое решение на задержание. Она только «оповестит», что некий человек с большой степенью вероятности совпадает с разыскиваемым объектом.

- Есть уже случаи в России, когда нейросети выявляли преступников, которые, скрываясь, делали пластические операции.

- Видимо, нейросеть опиралась на признаки, которые не меняются даже после пластики. Например, преступник изменил форму носа, а форма глаз и все остальное остались в неизменном состоянии.

КАК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ

- Сколько точек на лице человека, на которые опираются нейросети в системе распознавания?

- У каждой исследовательской команды, у каждой компании есть своя методика. Большинство такой информацией не делится, коммерческая тайна. Количество точек, признаков, сочетаний, динамических моментов, связанных с движением мышц, - это десятки и десятки нюансов.

- Одно время шли разговоры, что система уже научилась вычислять в потоке агрессивных людей и потенциальных террористов - по мимике. Такое существует?

- Это уже следующий этап эволюции нейросетей. Если мы научились распознавать лица в динамике, то дальше мы можем анализировать, какую смысловую нагрузку несут те или иные изменения мимики. Но тут очень много зависит от достоверности данных. Человек с точки зрения мимики уникален, у него могут быть свои индивидуальные особенности или заболевания, которые могут вводить искусственный интеллект в заблуждение. Так что задача нейросети в будущем - научиться отличать одно от другого. Интересно будет на это посмотреть!

Конкретно

Преступники, пойманные искусственным интеллектом

Убийца «колбасного короля» Владимира Маругова

Александр Мавриди с подельником убил предпринимателя в 2020 году, был задержан, но в августе 2021-го с группой товарищей сбежал из изолятора. Всех поймали в течение нескольких дней, а Мавриди удавалось скрываться еще почти месяц. Прятался в заброшках в Москве. Отпустил бороду. Ходил по городу, надвинув кепку на самые глаза. Но стоило ему однажды зайти в крупный супермаркет... К моменту, когда преступник вышел с покупками на улицу, его уже поджидали сотрудники полиции.

Киллер из 90-х

Кузьменко сейчас. Фото: СОЦСЕТИ

В Мосгорсуде судят бывшего киллера «банды Леснякова», наследившей на территории Москвы и области в 1990-х и 2000-х. Игорь Кузьменко убивал, маскируя нападения под уличные ограбления - орудовал молотками и железными прутьями. Был в бегах 11 лет. За это время трижды менял паспорта и имена, сделал пластическую операцию на лице, сжег кислотой отпечатки пальцев. Но нейросеть его все равно опознала!