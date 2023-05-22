В России украинского шпиона Андрея Петкевича приговорили к 16 годам лишения свободы

Петкевич, который работал автослесарем, пытался завербовать сотрудников обороных предприятий Тулы

Вступил в законную силу приговор Тульского областного суда в отношении 43-летнего гражданина Украины Петкевича Андрея Вячеславовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России («Шпионаж»).

Петкевич, который работал автослесарем, пытался завербовать сотрудников обороных предприятий Тулы. Но его шпионская деятельность была своевременно пресечена.

Во время задержания у него обнаружили части оружия, которым он интересовался у сотрудников оборонного предприятия.

«В результате проведенных мероприятий установлено, что иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей. Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», — пояснили ФСБ России.

Суд приговорил Петкевича к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.