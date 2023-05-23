Минобороны России заявило об уничтожении 70 украинских боевиков в Белгородской области

Уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов

Минобороны России заявило, что киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. 22 мая, после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка», а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации.

«В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», — заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Бежавших на технике украинских националистов добивали силами авиации и артиллерии

Генерал-лейтенант также сообщил об общих потерях ВСУ на линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 65, на Донецком до 375, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях более 150, на Херсонском свыше 20.

Кроме 720 наемников киевского режима наши воины истребили три украинских диверсионно-разведывательные группы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, два склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ, два склада горючего для военной техники, артиллерией в течение суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки перехватили 13 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS «Ураган» и 11 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

428 - самолетов.

235 - вертолетов.

4273 - беспилотных летательных аппарата.

424 - зенитных ракетных комплекса.

9275 - танков и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4887 - орудий полевой артиллерии и минометов.

10395 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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