Советские изобретения, покорившие Запад: от Спутника до «Тетриса»

4 октября 1957 года Советский Союз запустил на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. Фото: ТАСС

Изобретения, созданные в Советском Союзе, внесли огромный вклад в технологический прогресс не только в нашей стране, но и во всем мире. Многие открытия опередили время и стали пионерами в своих областях. А некоторые из них на Западе и в Китае получают заслуженное признание только сегодня.

Прорыв в космос

4 октября 1957 года Советский Союз запустил на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. Весом 84 кг, он работал на солнечных батареях и вращался вокруг Земли один раз за 96,2 минуты. Спутник-1 передавал сигналы в диапазоне радиочастот, которые могли быть приняты в любой точке Земли.

Этот запуск стал огромным событием в мировой истории науки и вызвал не только политический эффект, но и серьезное влияние на развитие технологий в западных странах. Он показал, что Советский Союз был способен достигать технических целей, которые ранее считались недостижимыми. В результате, США начали работу над своей собственной космической программой, чтобы сравняться с Советским Союзом.

Один из конструкторов первого искусственного спутника Земли Олег Ивановский. Фото: Валерий ХРИСТОФОРОВ/ТАСС

Стало также ясно, что создание ракет-носителей сверхлегкого класса было возможным, и эта идея оказала влияние на развитие многих современных технологий, таких как микроэлектроника, сверхпроводимость и нанотехнологии. Западные разработки в космической технологии, такие как солнечные батареи, промышленные роботы и компьютеры, также были в значительной степени обусловлены достижениями Советского Союза в этой области.

Что сейчас: ведущие страны мира запускают более тысячи спутников в год, современный мир сложно без них представить.

Борис Гришин и его робот АРС. Фото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС

Человек железный

Роботы-гуманоиды, которые должны заменить людей на опасных производствах или просто стать помощниками в быту, давно не оставляют в покое умы ученых. В 1966 году советский инженер Борис Гришин создал экспериментального робота-секретаря АРС (Автоматизированная Рабочая Станция) для своей матери, которая серьезно болела и нуждалась в постоянном уходе.

Этот робот был разработан для автоматизации рутинных операций и был способен передвигаться и ухаживать за человеком, ответить на телефонный звонок и даже записать разговор. АРС включала и выключала свет и бытовую технику, регулировала температуру в помещении. После некоторых доработок робот смог распознавать печатный текст и рукописный почерк, обрабатывать графические изображения и выполнять другие задачи, связанные с офисной работой.

Борис Гришин - создатель радиоэлектронного секретаря. Фото: Г. МАКАРЫЧЕВ/РИА Новости

В конце 1980-х годов робот был продемонстрирован на выставке в Германии, где он привлек большое внимание западных специалистов. В дальнейшем АРС была усовершенствована и внедрена в предприятия по всему миру.

Что сейчас: Илон Маск организовал производство человекоподобных роботов Optimus, основная задача которых помогать по хозяйству пожилым людям. Модели пока существуют только в прототипе. Ожидается, что стоить один экземпляр будет $20 тысяч (1,6 млн рублей).

Фаготерапия – это метод лечения инфекционных заболеваний с помощью бактериофагов (вирусов, способных уничтожать бактерии). Фото: Литвин Олег/Фотохроника ТАСС

Вирусы против бактерий

Фаготерапия – это метод лечения инфекционных заболеваний с помощью бактериофагов (вирусов, способных уничтожать бактерии). Изобретение фаготерапии связывается с именем французского ученого Феликса д'Эрелля, который в 1917 году открыл бактериофаги. Однако именно Советский Союз стал первой страной, которая широко использовала коктейли из фагов в медицинской практике.

История фаготерапии в СССР началась в 1923 году, когда в Тбилиси был открыт специализированный Институт имени Элиава. Там советские ученые разрабатывали методы получения фагов и проводили клинические испытания для лечения различных инфекций.

В 1930-х годах фаготерапия стала широко распространенной в Советском Союзе и использовалась для лечения многих инфекционных заболеваний, включая туберкулез, стафилококковые инфекции и сепсис. Фаготерапия была дешевой и эффективной альтернативой антибиотикам, которые не были доступны в то время.

Что сейчас: метод лечения бактериофагами переживает второе рождения. Как говорят специалисты, это связано со снижением эффективности многих антибиотиков, из-за того что бактерии научились приспосабливаться к ним. Сотни состоятельных западных пациентов приезжают на лечение в Тбилиси, в тот самый оставшийся в наследие от Союза научный институт.

Тетрис – это знаменитая игра, которая была разработана и создана в Советском Союзе в 1984 году. Фото: Shutterstock

Величайший компьютерный хит

Тетрис – это знаменитая игра, которая была разработана и создана в Советском Союзе в 1984 году. Создатель игры, Алексей Пажитнов, выпустил ее на ЭВМ «Электроника-60» в Москве, и она стала одной из первых компьютерных игр, распространенных в мире. Несмотря на то, что тетрис не получил официального разрешения на дистрибьюцию в СССР, его копии были широко распространены среди первых пользователей домашних компьютеров.

Тетрис стал популярным во всем мире после того, как в 1986 году его права на производство и распространение были приобретены американской компанией Nintendo. Игра стала настолько известной, что ее название стало нарицательным и используется для обозначения игр подобного жанра.

Алексей Пажитнов открыл для мира тетрис. Фото: Алексей Пажитнов

Несмотря на то, что права на игру были куплены западной компанией, тетрис оставался важным символом национальной культуры Советского Союза и его развития в области вычислительной техники. Игра также стала отправной точкой настоящего перехода от аналоговых технологий к цифровой эпохе, что было важным историческим моментом в развитии мировой техники и культуры в целом.

Что сейчас: культовый характер советского изобретения подтвержден Голливудом, где снят фильм «Тетрис», рассказывающий историю победоносного шествия по миру этой игры.

Магнитная левитация или просто «маглев» была разработана в Советском Союзе в 1970-х годах. Фото: Недеря Евгений/Фотохроника ТАСС

Полетим на поездах

Магнитная левитация или просто «маглев» была разработана в Советском Союзе в 1970-х годах. Эта инновация основывалась на использовании магнитных полей для создания подвески транспортного средства над рельсами и его движения без трения.

В 1979 году в Ташкенте был запущен первый поезд на магнитной подушке, который развивал скорость до 120 км/ч. Позже были созданы еще несколько экспериментальных маглев-систем, включая магнитные трамваи в Ленинграде и Новосибирске, а также самолеты и катера.

Маглев была не только впереди своего времени, но и стала прорывом в области транспортной инфраструктуры. Благодаря отсутствию шума колес и высокой скорости передвижения магнитопланы могли конкурировать с авиацией средней дальности. Весомыми минусами технологии были высокая стоимость и сложность производства, поскольку для движения маглевов нужно было прокладывать отдельную дорожную сеть.

Что сейчас: поезда на магнитных подушках в качестве городских линий общественного транспорта сегодня используются в Китае, Японии и Южной Корее. Скорость на них превышает 400 км/ч. Китай планирует построить первую в миру левитирующую дорогу дальнего следования.

Тороидальная камера с магнитными катушками (сокращенно «токамак») – это устройство для получения плазмы и проведения исследований в области ядерной физики. Фото: Олег Кузьмин/ТАСС

Самая чистая и дешевая энергия

Тороидальная камера с магнитными катушками (сокращенно «токамак») – это устройство для получения плазмы и проведения исследований в области ядерной физики. Разработка камеры началась в СССР в конце 1940-х годов, а уже в 1968 году советские инженеры построили первый в мире токамак «Т-3», который использовал магнитное поле для удержания плазмы.

Через 2 года был создан более совершенный Т-4, позволявший получить плазму в высокотемпературном состоянии. Он оказался таким значимым, что привлек внимание научных кругов Запада. Многие ученые из США и Европы приехали в Советский Союз, чтобы изучить технологию и провести совместные исследования. В перспективе при помощи токамака можно создать термоядерный реактор, который станет исчтоником чистой и практически бесплатной энергии.

Что сейчас: действующий термоядерный реактор так и не построен, однако десятки компаний в мире участвуют в гонке за то, чтобы первыми сделать это и получают миллионы долларов от правительств и инвесторов. В 2021 году новый токамак был запущен и в российском Курчатовском институте.

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