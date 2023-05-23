В США расцветает антисемитизм: появились "черные евреи", плодятся теории заговора

Антидиффамационная лига бьет тревогу. Организация, которая защищает евреев от притеснений, опубликовала доклад, в котором рапортует о рекордном уровне антисемитизма в США. Фото: Shutterstock

Антидиффамационная лига бьет тревогу. Организация, которая защищает евреев от притеснений, опубликовала доклад, в котором рапортует о рекордном уровне антисемитизма в США. Как заявляют правозащитники, за 2022 год они насчитали 3697 антисемитских инцидентов, что аж на 36% больше, чем годом ранее, и вообще это - самый высокий показатель за все время. В масштабах страны с населением порядка 333 млн человек, число выглядит незначительным, но неуклонный рост подобных случаев говорит о сбое в толерантной системе ценностей. Причиной подобного поведения правозащитники называют популизм политиков, пагубное влияние интернета, в котором люди позволяют себе не «фильтровать базар», и неудовлетворенность падающим уровнем жизни, которая выливается в поиски виноватых.

Отмечается, что 85% американцев верят хотя бы в одно клише про евреев, поэтому виновные в том, что в «в кране нет воды», находятся быстро. Ответные меры могут быть самыми разными: от травли в письмах и граффити до антисемитских шествий и нападений. За прошлый год насчитали более ста случаев рукоприкладства и одно убийство на почве ненависти. Вспышки антисемитизма выявлены во всех 50 штатах.

ДОСТАЕТСЯ И СПРАВА И СЛЕВА

Достается сынам Израиля не только от ультраправых радикалов, но и от левого фланга. Со стороны правых все большую популярность набирает теория «великого замещения» - вера в то, что "сионисты захватывают власть", вытесняя белых американцев иммигрантами, которыми они будут править, заковав тех в долговое рабство. Адептами подобной конспирологии выступают радикалы, тяготеющие к республиканцам. Эффект разорвавшейся бомбы вызвал ужин Дональда Трампа с отрицающим Холокост репером Канье Уэстом и известным конспирологом Ником Фуэнтесом. От экс-президента потребовали объясниться даже его сторонники, но Трамп заявил, что не видит ничего особенного в частной трапезе. Паства Фуэнтеса считает коронавирус "семитской мистификацией", продвигаемой через узурпированные СМИ, и требует лишить евреев возможности занимать любые государственные посты в США. Партия открещивается от подобных явлений, но тиражирование антисемитских теорий, в том числе, недавно уволенным ведущим Fox News Такером Карлсоном и другими медийными консерваторамираззадоривают их электорат.

Левые силы, считающие себя защитниками всевозможных меньшинств, имеют схожие претензии. Они считают, что евреи в США являются привилегированным классом и обладают слишком большой властью и богатством, чтобы считаться ущемленными. Более того, они сами являются белыми угнетателями. Дошло до того, что американских евреев выгоняют из различных движений, борющихся за социальную справедливость.

НА ТРОПЕ ВОЙНЫ - "ЧЕРНЫЕ ЕВРЕИ"

Но самая неожиданная группа антисемитов— "черные евреи". Это фактически секты афроамериканцев, которые считают, что настоящие угнетенные евреи - это они, а семиты украли их историю и присвоили себе. Идея впервые возникла еще в XIX веке, когда несколько бывших рабов, ставших проповедниками, начали распространять послание о том, что афроамериканцы - истинные дети Израиля. Годы рабства же трактовались как божественное наказание за грехи и доказательство богоизбранности. Не мудрено, что теория нашла широкий отклик среди чернокожих американцев. Особенно популярной эта концепция стала после того, как ее начали тиражировать Канье Уэст и баскетболист Кайри Ирвинг. Последний сделал сверхпопулярным конспирологический фильм «Черные евреи — израэлиты», разрекламировав его в соцсетях. Насмотревшись подобных методичек, афроамериканцы выходят бороться с лже-евреями при помощи кулаков и подручных средств. Дошло до того, что самые рьяные нападали на прихожан синагог с криками «Канье был прав» и «Мы - настоящие евреи».

ЗА ШИРОМОЙ "ПЕРВОЙ ПОПРАВКИ"

Авторы доклада требуют строго пресекать распространение антисемитизма. Одной из ключевых мер, по их мнению, должно стать суровое наказание за разжигающие вражду высказывания, в том числе, в интернете. Однако тут правозащитники спотыкаются о пресловутую «Первую поправку», гарантирующую свободу слова. Верховный суд США свято охраняет это право, зачастую не находя баланс с другими правами. В делах, связанных с антисемитскими и расистскими высказываниями американские суды, как правило, постановляли, что ограничение разжигающих ненависть высказываний нарушало бы права на свободу слова. Поэтому в США человек может публично высказывать откровенно преступные вещи, но если не доказано, что он намеревался спровоцировать этим беззаконные действия или что такие действия были вызваны его самовыражением, никто не в праве запретить ему выражать свою точку зрения, какой бы кровожадной она не была.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Анастасия Бунина, сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН:

Социальное неравенство и эпидемия ковида разбудили старые предрассудки

- Антисемитские настроения в США существовали всегда и были особенно распространены в 70-80-х годах XX века. К теориям заговора, связанных с евреями, возвращаются, когда нужно найти виноватых. Сейчас наблюдается очередной всплеск и у этого есть свои причины. Во-первых, рост интереса к правой повестке. Тут свою роль сыграл Дональд Трамп и некоторые другие политики, которые ведут себя открыто неполиткорректно, демонстрируя тем самым, что это приемлемо. После ксенофобских заявлений первого лица в стране, их начали открыто транслировать и другие граждане.

К тому же, в США продолжает увеличиваться разрыв между бедными и богатыми, что вызывает социальное недовольство. Американцы еврейского происхождения, по статистике, имеют уровень дохода и образования выше среднего. Ковид тоже сыграл свою роль. Люди сидели по домам наедине со своими страхами, что послужило благодатной почвой для рассвета конспирологии. Многие в поисках утешения склонны доверять сомнительным идеям и обвинять в своих бедах других. Исторически самая простая группа для обвинения - евреи.

Эти факторы накладываются на падающий уровень доверия к правительству и традиционным СМИ. Американцы ищут альтернативные источники информации. В соцсетях, в первую очередь, ультраправых, они находят все эти теории заговора и радикальные идеи, которые раньше оставались на кухнях, а теперь распространяются в интернете. Там же люди получают и сторонников, убеждаясь в том, что они не одиноки в своих мыслях.

Что касается выборов в 2024 году, то вряд ли этот тренд повлияет на них. Многое зависит от того, кто будет кандидатом от республиканцев и насколько он захочет поднимать эту тему в предвыборной гонке. Антисемитизм остается социально неприемлемым поведением, и кандидат, который будет продвигать радикальные идеи, может вызвать отторжение как у избирателей, так и у спонсоров.