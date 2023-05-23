В США расцветает антисемитизм: появились "черные евреи", плодятся теории заговора

Антидиффамационная лига бьет тревогу. Организация, которая защищает евреев от притеснений, опубликовала доклад, в котором рапортует о рекордном уровне антисемитизма в США.
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Антидиффамационная лига бьет тревогу. Организация, которая защищает евреев от притеснений, опубликовала доклад, в котором рапортует о рекордном уровне антисемитизма в США. Как заявляют правозащитники, за 2022 год они насчитали 3697 антисемитских инцидентов, что аж на 36% больше, чем годом ранее, и вообще это - самый высокий показатель за все время. В масштабах страны с населением порядка 333 млн человек, число выглядит незначительным, но неуклонный рост подобных случаев говорит о сбое в толерантной системе ценностей. Причиной подобного поведения правозащитники называют популизм политиков, пагубное влияние интернета, в котором люди позволяют себе не «фильтровать базар», и неудовлетворенность падающим уровнем жизни, которая выливается в поиски виноватых.
Отмечается, что 85% американцев верят хотя бы в одно клише про евреев, поэтому виновные в том, что в «в кране нет воды», находятся быстро. Ответные меры могут быть самыми разными: от травли в письмах и граффити до антисемитских шествий и нападений. За прошлый год насчитали более ста случаев рукоприкладства и одно убийство на почве ненависти. Вспышки антисемитизма выявлены во всех 50 штатах.
Достается сынам Израиля не только от ультраправых радикалов, но и от левого фланга. Со стороны правых все большую популярность набирает теория «великого замещения» - вера в то, что "сионисты захватывают власть", вытесняя белых американцев иммигрантами, которыми они будут править, заковав тех в долговое рабство. Адептами подобной конспирологии выступают радикалы, тяготеющие к республиканцам. Эффект разорвавшейся бомбы вызвал ужин Дональда Трампа с отрицающим Холокост репером Канье Уэстом и известным конспирологом Ником Фуэнтесом. От экс-президента потребовали объясниться даже его сторонники, но Трамп заявил, что не видит ничего особенного в частной трапезе. Паства Фуэнтеса считает коронавирус "семитской мистификацией", продвигаемой через узурпированные СМИ, и требует лишить евреев возможности занимать любые государственные посты в США. Партия открещивается от подобных явлений, но тиражирование антисемитских теорий, в том числе, недавно уволенным ведущим Fox News Такером Карлсоном и другими медийными консерваторамираззадоривают их электорат.
Левые силы, считающие себя защитниками всевозможных меньшинств, имеют схожие претензии. Они считают, что евреи в США являются привилегированным классом и обладают слишком большой властью и богатством, чтобы считаться ущемленными. Более того, они сами являются белыми угнетателями. Дошло до того, что американских евреев выгоняют из различных движений, борющихся за социальную справедливость.
Но самая неожиданная группа антисемитов— "черные евреи". Это фактически секты афроамериканцев, которые считают, что настоящие угнетенные евреи - это они, а семиты украли их историю и присвоили себе. Идея впервые возникла еще в XIX веке, когда несколько бывших рабов, ставших проповедниками, начали распространять послание о том, что афроамериканцы - истинные дети Израиля. Годы рабства же трактовались как божественное наказание за грехи и доказательство богоизбранности. Не мудрено, что теория нашла широкий отклик среди чернокожих американцев. Особенно популярной эта концепция стала после того, как ее начали тиражировать Канье Уэст и баскетболист Кайри Ирвинг. Последний сделал сверхпопулярным конспирологический фильм «Черные евреи — израэлиты», разрекламировав его в соцсетях. Насмотревшись подобных методичек, афроамериканцы выходят бороться с лже-евреями при помощи кулаков и подручных средств. Дошло до того, что самые рьяные нападали на прихожан синагог с криками «Канье был прав» и «Мы - настоящие евреи».
Авторы доклада требуют строго пресекать распространение антисемитизма. Одной из ключевых мер, по их мнению, должно стать суровое наказание за разжигающие вражду высказывания, в том числе, в интернете. Однако тут правозащитники спотыкаются о пресловутую «Первую поправку», гарантирующую свободу слова. Верховный суд США свято охраняет это право, зачастую не находя баланс с другими правами. В делах, связанных с антисемитскими и расистскими высказываниями американские суды, как правило, постановляли, что ограничение разжигающих ненависть высказываний нарушало бы права на свободу слова. Поэтому в США человек может публично высказывать откровенно преступные вещи, но если не доказано, что он намеревался спровоцировать этим беззаконные действия или что такие действия были вызваны его самовыражением, никто не в праве запретить ему выражать свою точку зрения, какой бы кровожадной она не была.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Анастасия Бунина, сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН:
Социальное неравенство и эпидемия ковида разбудили старые предрассудки
- Антисемитские настроения в США существовали всегда и были особенно распространены в 70-80-х годах XX века. К теориям заговора, связанных с евреями, возвращаются, когда нужно найти виноватых. Сейчас наблюдается очередной всплеск и у этого есть свои причины. Во-первых, рост интереса к правой повестке. Тут свою роль сыграл Дональд Трамп и некоторые другие политики, которые ведут себя открыто неполиткорректно, демонстрируя тем самым, что это приемлемо. После ксенофобских заявлений первого лица в стране, их начали открыто транслировать и другие граждане.
К тому же, в США продолжает увеличиваться разрыв между бедными и богатыми, что вызывает социальное недовольство. Американцы еврейского происхождения, по статистике, имеют уровень дохода и образования выше среднего. Ковид тоже сыграл свою роль. Люди сидели по домам наедине со своими страхами, что послужило благодатной почвой для рассвета конспирологии. Многие в поисках утешения склонны доверять сомнительным идеям и обвинять в своих бедах других. Исторически самая простая группа для обвинения - евреи.
Эти факторы накладываются на падающий уровень доверия к правительству и традиционным СМИ. Американцы ищут альтернативные источники информации. В соцсетях, в первую очередь, ультраправых, они находят все эти теории заговора и радикальные идеи, которые раньше оставались на кухнях, а теперь распространяются в интернете. Там же люди получают и сторонников, убеждаясь в том, что они не одиноки в своих мыслях.
Что касается выборов в 2024 году, то вряд ли этот тренд повлияет на них. Многое зависит от того, кто будет кандидатом от республиканцев и насколько он захочет поднимать эту тему в предвыборной гонке. Антисемитизм остается социально неприемлемым поведением, и кандидат, который будет продвигать радикальные идеи, может вызвать отторжение как у избирателей, так и у спонсоров.