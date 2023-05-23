В Уэльсе начались погромы после ДТП с погибшими подростками: толпа бушевала всю ночь

В неблагополучном пригороде Кардиффа под названием Эли начались погромы после гибели двух подростков. Фото: Кадр видео

Тихая «сельская глубинка» Великобритании, каковой является Уэльс, в ночь с понедельника на вторник неожиданно запылала как какое-нибудь Триполи времен «арабской весны». Причем причины «восстания масс» оказались банальны – подозрения в том, что полицейские применили насилие к обычным гражданам.

По информации британского издания «Экспресс», все началось после аварии со смертельным исходом в неблагополучном пригороде Кардиффа под названием Эли. Двое подростков 15 и 16 лет, катаясь на электросамокате, врезались в автобус и погибли на месте. По городу поползли слухи о том, что трагедия произошла из-за того, что за парнями гнались полицейские.

Как пишет «Дейли Мейл», в результате в Кардиффе начались погромы, направленные против правоохранительных органов. По данным полиции, на улице собралось около 150 мужчин, многие из которых были одеты в маски и угрожающе размахивали битами. Вся эта толпа начала крушить припаркованные автомобили, попутно закидывая полицейских тротуарной плиткой и стреляя в стражей порядка петардами.

Ситуация развивалась как в кино: отряды спецназа в противогазах и с щитами, полицейские с собаками, кружащий над головами вертолет и испуганные невольные зрители, судорожно набирающие номер спасателей на телефоне. В результате боев с протестующими, которые продолжались до 3 ночи, более 10 полицейских получили ранения, правда их травмы не угрожают жизни.

Зато множество полицейских автомобилей оказались буквально уничтожены вандалами. Машины переворачивали и поджигали, на некоторых из них накидывали матрасы и мусор, чтобы эти костры пылали ярче.

Власти утверждают, что ДТП с подростками никак не было связано с действиями полиции. Одновременно с расследованием аварии начались и первые аресты участников беспорядков. Правда пока о числе задержанных не сообщается.