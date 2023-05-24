Ученые начали программировать сны. И вот, что из этого вышло

Как наш мозг «выбирает» темы для сновидений? Достоверно выяснить это пока не удается. Ученые движутся к истине методом проб и ошибок. В том числе, ставят эксперименты… по программированию снов! Фото: Shutterstock

Как наш мозг «выбирает» темы для сновидений? Достоверно выяснить это пока не удается. Ученые движутся к истине методом проб и ошибок. В том числе, ставят эксперименты… по программированию снов! На языке исследователей это называется «прицельная инкубация снов» (Targeted Dream Incubation, TDI).

В 2020 году сотрудники Массачусетского технологического института обнародовали свое ноу-хау: протокол управления сновидениями. Авторы использовали тот самый метод TDI. Тогда исследование подтвердило: с помощью определенных манипуляций действительно можно повлиять на выбор темы сна. Ученые пошли дальше. И недавно им удалось доказать, что благодаря TDI есть шанс повысить креативные способности. Звучит фантастически! Об эксперименте мы поговорили с одним из ведущих российских сомнологов, руководителем Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В.Ломоносова Александром Калинкиным.

МЕЖДУ СНОМ И ЯВЬЮ

- Все началось еще в 60-е годы XX века. Тогда появилось популярное направление - гипнопедия, или обучение во время сна, - рассказывает Александр Леонидович. - Приверженцы этой идеи ставили пластинку либо магнитофонную запись и ложились спать. Предполагалось, что во время сна человек легко запоминает информацию вместо того, чтобы зубрить днем.

- Как в фильме «Большая перемена»?

- Да-да. То есть попытки «загрузить» мозг определенной информацией во время сна делались и раньше, неоднократно. Современная инкубация сновидений для повышения креативности фактически отталкивается от опыта известных творческих людей. Самые яркие примеры - Сальвадор Дали и изобретатель Томас Эдисон. Легендарный художник дремал с ложкой, зажатой между пальцами рук. При засыпании мышцы расслабляются, ложка выпадала, пробуждая Дали. И те образы, которые пришли к нему в состоянии на грани сна и яви, он рисовал.

КСТАТИ

Считается, что периодическая таблица химических элементов приснилась Дмитрию Менделееву . А изобретатель одного из первых коммерчески успешных вариантов лампочки, фонографа и много чего еще Томас Эдисон действовал так. Клал рядом с креслом, в котором собирался задремать, металлический лист, ручку и бумагу. В руку брал металлический шар. При засыпании рука разжималась, шар падал на металл. Изобретатель открывал глаза и тут же записывал, что пришло в голову в переходный период от бодрствования ко сну.

ПОЧЕМУ ПОПЫТКИ «СОННОГО» ОБУЧЕНИЯ ОБРЕЧЕНЫ НА ПРОВАЛ

- Александр Леонидович, почему не стали продолжать эксперименты по обучению во время сна?

- В научной литературе подтверждений эффективности нет. Но их и не может быть. Ведь во время сна происходит депривация от внешних стимулов (то есть фактически отключение их восприятия. - Ред.). Сама суть сна - лишить мозг поступления информации извне.

Так что попытка загрузить знания без усилий, увы, обречена на провал, поясняет эксперт.

- В то же время природа предусмотрела подстраховку, - продолжает Александр Калинкин. - Если животное спит, а где-то рядом хрустнула ветка, оно проснется. Оказалось, что определенные нейроны в мозге настроены на улавливание шумовых эффектов - именно для того, чтобы разбудить организм и защитить от гибели.

Кроме того, ученым удалось раскрыть удивительные особенности первой, поверхностной стадии сна, известной как N1, рассказывает доктор Калинкин.

- В это время мозг находится в состоянии, близком к бодрствованию. Возможно восприятие сенсорной информации из разных источников.

ВМЕСТО ЛОЖКИ САЛЬВАДОРА ДАЛИ — «УМНЫЙ» ПРИБОР

- В своих экспериментах исследователи Массачусетского технологического института действуют аналогично Сальвадору Дали. Только вместо ложки, будившей художника, используют аппаратуру, - поясняет наш эксперт. - Это специальное устройство, которое оценивает частоту пульса, электрическое сопротивление кожи и другие параметры. Таким образом прибор достаточно точно определяет момент засыпания добровольца. Затем включается таймер, и аппарат слегка подбуживает человека [в фазе сна N1]. Находясь в полусне, участникам эксперимента нужно проговорить: какие образы они только что видели. Эти данные записываются.

Что касается инкубации, или программирования сновидений, то она достигается за счет определенных звуков.

- На стадии N1 мозг еще находится между бодрствованием и сном и способен частично воспринимать слуховые сигналы, - рассказывает Александр Калинкин. - Кстати, в Японии ранее проводились эксперименты, когда добровольцам задавали темы снов с помощью не только звуков, но и специально подобранных световых сигналов и запахов. Это удавалось вполне успешно, только оборудование для таких манипуляций стоит очень дорого.

КОНКРЕТНО

Про деревья и творческое озарение

Вот, как выглядел эксперимент ученых Массачусетского технологического института.

В момент засыпания, в фазе N1, определенной с помощью «умного» прибора, части добровольцев подавали звуковой сигнал. Записанный голос рекомендовал «подумать о дереве».

Затем, через 1-5 минут после входа в фазу N1, устройство подбуживало участников эксперимента. У них запрашивали отчет: что вы сейчас видели во сне? А также включалась звуковая подсказка «не забудьте подумать о дереве». И так несколько раз.

Для сравнения взяли также группу добровольцев, которые просто спали (без программирования на «древесную» тему). Еще одна группа вообще не спала.

А потом всех участников попросили выполнить три задания для оценки креативности.

1. Сочинить историю, где встречалось бы слово дерево или упоминались его части.

2. Перечислить все варианты использования дерева, какие вы можете придумать.

3. Пройти тест «генерация глагола». Для этого нужно было написать первый пришедший на ум глагол к существительным (всего 31 слово), так или иначе связанным с темой деревьев: лист, корни, белка, гнездо и т. д.

Эксперты проанализировали результаты выполнения заданий с помощью специальных методик по оценке креативности. Со всеми тремя тестами добровольцы, прошедшие инкубацию сновидений, справились намного лучше, сообщают авторы исследования. «В ходе эксперимента продемонстрировано, что фаза сна N1 утроила шансы на творческое озарение», говорится в научной публикации. И да, все «запрограммированные» сообщили, что в период N1 действительно видели сновидения, связанные с деревьями.

ВОПРОС-РЕБРОМ

В чем секрет повышения креативности?

Почему же всплеск креативности на заданную тему (ее обеспечивает та самая инкубация) происходит именно во время засыпания, в фазе N1?

- Наш мозг не засыпает, как лампочка - выключил и все. Происходит постепенное отключение различных участков, - поясняет Александр Калинкин. - То есть, в фазе N1, с одной стороны, еще нет полной депривации от внешних стимулов и мозгу легче подбирать ассоциации под заданные доминанты (например, фантазировать на тему деревьев. - Ред.). С другой же стороны, в этот период уже начинает снижаться когнитивный контроль. Человек как бы начинает более свободно мыслить. И это повышает шансы на творческое озарение.

- Оборудование для программирования снов в магазине не купишь, а если пробовать методы Дали и Эдисона - может сработать?

- Попробовать, конечно, можно. Но успех не гарантирован. Во-первых, фаза сна N1 очень короткая, в норме у человека она составляет всего 1-2% всей продолжительности сна. Поймать ее не так просто, потому и требуются трюки с подбуживанием. Во-вторых же, эффект при самостоятельных опытах в быту был замечен у людей изначально творчески одаренных.

Всем остальным гораздо полезнее просто хорошо высыпаться. Это доказано повышает если и не креативность, то концентрацию внимания, память и работоспособность.

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