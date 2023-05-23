Российские программисты «апгрейдили» свой интерес к ипотеке

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В прошлом году власти решили поддержать индустрию информационных технологий. Одной из мер стала льготная ипотека для ИТ-специалистов. Поначалу сотрудники «цифровых» компаний не особо активно пользовались программой со сниженными ставками, но в 2023 году популярность IТ-ипотеки заметно подросла. Эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера рассказали, какое жилье и в каких регионах выбирают айтишники.

РОСТ В ПОЛТОРА РАЗА

По итогам 2022 года IT-специалисты России оформили в Сбере 5,8 тысячи льготных ипотечных кредитов на общую сумму 53 млрд рублей. А уже за неполные пять месяцев 2023 года объем выданных этим же банком средств превысил прошлогодние показатели почти в полтора раза.

Начиная с февраля аналитики Домклик фиксируют рекордные объемы выдач. Только за апрель айтишники получили 8,3 млрд рублей на новоселье.

- Такому росту спроса, безусловно, способствовало своевременное смягчение условий кредитования IT-специалистов. В феврале 2023 года был снижен зарплатный порог: для городов-миллионников — до 120 тысяч рублей, для других населенных пунктов — до 70 тысяч. Также были ослаблены возрастные ограничения — с 44 до 50 лет включительно, - рассказывают эксперты сервиса Домклик.

МОЛОДЫЕ И АМБИЦИОЗНЫЕ

Мужчина около 30 лет с зарплатой в среднем 160 тысяч рублей живет в Москве, Московской области или Санкт-Петербурге. Квартиру выбирает в новом доме и готов внести первоначальный взнос в размере примерно 2 миллиона рублей. Именно так выглядит среднестатистический заемщик, который покупает жилье с помощью ипотеки для компьютерщиков. Впрочем, надо отметить, что «IT-ипотеку» могут получить не только программисты всех мастей, но и любые другие сотрудники цифровых компаний: бухгалтер, юрист, копирайтер и так далее.

С помощью льготной программы (ее подробные условия можно изучить здесь) можно купить квартиру в новостройке и даже построить собственный дом. И все это по ставке от 5% (а в Сбере — и вовсе от 4,7%). Но дома на лоне природы у компьютерных гениев пока не так популярны, как «квадраты» в новых жилых комплексах крупнейших мегаполисов страны: по данным Домклик, на долю новостроек приходится три четверти всех выданных по этой программе займов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСКЛЮЗИВ

Как признаются застройщики, представители ИТ-сферы особенно ценят эксклюзивные предложения и техническое оснащение квартир. Но дело вовсе не в профессиональной деформации. Программисты — это молодые люди 30 – 35 лет, а молодежь любит все оригинальное, современное и удобное. Но жизненные обстоятельства у всех разные. Пока одни баловни IT-судьбы выбирают что-то в премиальном сегменте, другие довольствуются стандартной квартирой в спальном районе. В любом случае, каждый сможет найти себе вариант по вкусу — например, на сервисе Домклик. Здесь же можно рассчитать условия ипотечного займа, прикинуть оптимальный размер первоначального взноса и плановых платежей и, конечно, подать заявку на кредит — естественно, онлайн, по-другому айтишники бы и не поняли!

Но для начала стоит проверить свое соответствие условиям программы. Вот пошаговая инструкция и список компаний, чьим сотрудникам светят пониженные ставки.

НА ЗАМЕТКУ

Чаще всего IT-ипотеку в 2023 году берут жители:

• Москвы — 28,4%

• Санкт-Петербурга — 12,7%

• Московской области — 9,7%

• Свердловской области — 4,9%

• Республики Татарстан — 3,1%.

Средняя сумма кредита по программе «IT-ипотеки» — 7,4 млн рублей.

77% заёмщиков — мужчины.

По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера

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