«Что с ней?!»: Звезда советского кино Людмила Зайцева осталась в шоке от русофобии Ады Роговцевой

Людмила Зайцева — звезда советских фильмов Фото: кадр из фильма.

К сожалению, совсем не редкостью стали злобные и неадекватные выпады украинских звезды в адрес еще вчера друзей — коллег из России. Музыканты и артисты с промытыми мозгами шлют лучи ненависти в нашу страну, желая гибели всем, кто в ней проживает. Это можно увидеть не только в соцсетях, но и в открытых обращениях молодых и возрастных актеров.

Людмила Зайцева Фото: кадр из фильма.

Увидев подобные высказывания, пришла в ужас и Людмила Зайцева — звезда советских фильмов «Здравствуй и прощай!», «А зори здесь тихие», «По семейным обстоятельствам» и других. Народная артистка РСФСР в интервью вспомнила о жутких фактах русофобии и угроз, которые ей приходилось слышать от коллег из Украины.

— Я в шоке от того, что сейчас говорит Ада Роговцева («Вечный зов», «Овод», «Укрощение огня»), — рассказала Зайцева. — Что с ней? Ведь Роговцева — человек, выросший, в общем, на русской культуре. А сегодня… Что-то страшное с этими людьми произошло. У меня была приятельница-украинка, которая говорила после перестройки: «Нет никакого русского мира, вы нам не братья, ненавижу!».

Фото: кадр из фильма.

Вызвал оторопь у наивной Людмилы Васильевны и коллега Богдан Бенюк — родившийся в СССР артист, которого мы помним по ролям в картинах «Аты-баты, шли солдаты», «Волны Черного моря», «Миргород и его обитатели» и др. Он же сыграл Леонида Утесова в «Ликвидации» Сергея Урсуляка.

Фото: кадр из фильма.

В нулевые годы, когда на Украине начал распространяться нацизм и партия «Свобода» Олега Тягнибока радостно продвигала русофобскую повестку, Бенюк натурально сбрендил. Он оправдывал употребление слова «жид» в лексиконе, называл заработанные в России гонорары («Кандагар», «Охотники за бриллиантами») «москальскими грошами», а события, развернувшиеся на юге Украины в 2014 году назвал «отличным поводом избавиться от отношений с монстром».

Фото: Телеканал "Россия 1"

— Мы встречались с Богданом на кинофестивале в Анапе, обнимались, целовались, все было прекрасно, — вспомнила актриса. — А потом вдруг… То, что я читаю сейчас о нем в средствах массовой информации, ужасает. Бенюк теперь воплощает ярый национализм, ненависть к русским. А ведь он играл многие годы в нашем российском кино. Взять хотя бы известный фильм «Кандагар» 2010 года, где талибы (запрещены в РФ) захватили самолет, а ребята, наши летчики, удрали от них. Бенюк там сыграл бортинженера, а пилотов — Саша Балуев, Владимир Машков, Андрей Панин. В общем, страшное дело, что сегодня происходит в умах на Украине.