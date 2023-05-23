Украина заняла восьмое место в мире в «рейтинге нищеты»

В первой десятке «рейтинга нищеты» оказалась Украина. Фото: REUTERS

Помнится, лет 5-7 назад мы смеялись, когда какой-то министр на Украине говорил, что его надежды связаны с притоком богатых молдавских туристов. И что, спрашивается? Досмеялись. Молдавские туристы реально стали богаче украинских, правда, сейчас в Незалежную туристами ездят только наемники и, по большей части, совсем не из Молдавии. Что, впрочем, отражается на украинцах совсем не благотворно.

Ведущий аналитик Университета Джонса Хопкинса, профессор прикладной экономики Стив Ханке составляет свои собственные рейтинги несчастных стран мира, которые еще называют «рейтингами нищеты». В отличие от многих других, типа «Уровня ощущения коррупции», где проводятся опросы, в ходже которых участникам предлагают проставить показатели их собственных представлений по тому или иному вопросу, таблицы Ханке гораздо более объективны. Ведь они базируются на таких показателях, как уровень безработицы, инфляция, ставки по кредитам, ВВП и т.д. Именно по этой причине на них всегда обращают повышенное внимание. И вот профессор опубликовал свою свежую таблицу. В первой десятке «рейтинга нищеты» или «самых несчастных стран», как кому угодно его называть, нашлась соседняя с нами Украина. На почетном восьмом месте.

Выше Украины в рейтинге нищеты Йемен (7-е место), ниже – Куба (9-е). А Молдавии нет даже в первой двадцатке. В это трудно поверить, но Украина гораздо несчастнее/нищее Гаити (12-е место), Ганы (15-е), а Руанда на ее фоне и вовсе выглядит оазисом счастья и благополучия. Тройка лидеров тоже вполне прогнозируемая – Зимбабве, Венесуэла, Сирия. Самая счастливая страна, как и следовало ожидать, Швейцария, но и Россия в нижней половине антирейтинга на 79-м месте (из 157).

Но все же, думается, даже этот «антирейтинг счастья», основанный вроде бы на совершенно объективных показателях, не полностью отражает действительность. Взять тот же ВВП, например. Вроде бы он у Украины выглядит вполне себе ничего, но есть, как говорилось в одном анекдоте, нюансы. На две трети этот показатель состоит из заемных средств. Это не деньги Украины, а выданные ей кредиты. А если считать все по-честному, то Незалежная, конечно, не обойдет на повороте Зимбабве, но вот Венесуэлу, а уж, тем более, Сирию, «сделает» по «несчастности» на счет раз.

И, да, не стоит здесь валить все на Россию, на военные действия и т.д. Украина еще в 2021-м стала самой бедной страной Европы, и обогнала по нищете ту же Молдавию. Как говорится, страна тогда встала на самом краю пропасти, но с того момента сделала большой шаг вперед