Зарплаты у рабочих на заводах в России феноменально растут: Кому, почему и сколько платят

Российские предприятия остро нуждаются в синих воротничках и готовы хорошо им платить. Фото: Александр КОРККА/РИА Новости

Знаете, у кого сейчас быстрее всего растут зарплаты?

Знаете, в каких профессиях самый большой дефицит кадров?

Знаете, кого работодатели с руками оторвут?

А вот и не про хваленых айтишников речь! Хотя у них ситуация похожая. Все это - о синих воротничках. То есть о людях физического труда, которые работают руками и в первую очередь в промышленности.

О том, что «стране не хватает рабочих рук по многим направлениям», говорил недавно и президент. Одна из главных причин этого дефицита - импортозамещение, создание новых производств. И без этих самых рабочих рук (желательно растущих из нужного места) никакое производство создать невозможно.

МОЛОДЫХ НА ЗАМЕНУ НЕТ

Немного интересных цифр от сервиса поиска работы hh.ru.

37% всех вакансий сегодня - это производственные специальности.

583 тысячи вакансий рабочего персонала размещено за первые четыре месяца 2023 года. Это на 19% больше, чем за такой же период 2022-го!

216,5 тысячи вакансий для рабочих было размещено в апреле. Это абсолютный рекорд, и это на 54% больше, чем в апреле прошлого года.

Вот это новости! Хотя для кого как.

- Проблема острой нехватки квалифицированного рабочего персонала на рынке труда для крупных корпораций давно не новость, - говорит директор департамента подбора и развития персонала золотодобывающей компании «Полюс» Наталья Касымова.

Директор по управлению персоналом Серебрянского цементного завода Александра Запольских говорит, что среднее профессиональное образование пока не решает проблему.

- Колледжи не могут в полной мере обеспечить потребность в кадрах. Пожилые работники выходят на пенсию, а молодых на замену нет, - поясняет Запольских.

На предприятиях не хватает как узких специалистов, так и тех, кто нужен на любом производстве: электромонтеров, водителей, слесарей, крановщиков, стропальщиков. Александра Запольских уверена: одна из причин - сформированное еще в 90-х убеждение, что рабочие специальности - это непрестижно.

Но, похоже, постепенно этот стереотип себя изживает. Мы провели опрос среди читателей и выяснили: 73% офисных работников готовы сменить кабинет на заводской цех. Правда, при одном условии - если там хорошо заплатят (подробнее см. «Опрос «КП»).

Кстати, и правда, а что там с зарплатами?

Опрос "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДЕФИЦИТНЫЙ ТОВАР

Для иллюстрации берем данные hh.ru (средняя зарплата, предлагаемая синим воротничкам) и Росстата (средняя зарплата по стране). И сопоставляем.

- Сегодня рабочим предлагают в среднем 71 885 рублей при средней зарплате по стране в 65 094 рубля.

- Год назад рабочим предлагали 58 438 рублей при среднероссийской зарплате в 57 344 рубля.

О чем нам говорят эти цифры? А о том, что за год зарплаты у представителей рабочих профессий выросли на феноменальные 23%. И если год назад они зарабатывали плюс-минус как все, то сейчас получают заметно больше. И это - еще раз подчеркнем - средние цифры. Реальная зарплата может быть куда выше.

Опытные кадры сегодня ценятся особенно. Но и молодежь на заводах может прилично заработать. Фото: Олег ЗОЛОТО

- В каждой третьей вакансии для рабочего персонала сегодня указана зарплата на 20 тысяч выше, чем средняя, а в каждой шестой - в два раза выше средней. Чаще всего зарплаты от 140 тысяч рублей можно встретить в вакансиях для наладчиков, машинистов экскаватора, операторов станков, монтажников, сварщиков, токарей, фрезеровщиков, слесарей и механиков, - рассказала Наталья Данина, главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

А пока юристы с экономистами рвут на себе волосы, наши эксперты добавляют: нынешние синие воротнички - это производственная элита. Потому и зарплаты у них на уровне.

И они будут расти дальше - по прогнозу hh.ru, в этом году зарплаты рабочих прибавят еще минимум 15%. Потому что дефицитный товар - в данном случае представитель рабочей специальности - всегда дорожает.

Сравним Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ТЫ БЫ В СЛЕСАРИ ПОШЕЛ?

Как решить проблему дефицита? В первую очередь, конечно, подготовкой кадров. И этот процесс уже начался. Колледжи и вузы увеличивают набор на рабочие специальности, крупные компании открывают собственные центры обучения.

Но нехватку кадров нельзя победить быстро. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. По словам директора департамента персонала и организации управления АО «ХК «Сибирский цемент» Марины Горбуновой, дефицит молодых специалистов, в том числе представителей рабочих специальностей, будет увеличиваться. А как подсчитали в Минтруде, нашей экономике к 2030 году потребуется дополнительно еще 2,5 млн работников.

- Дефицит рабочих рук сохранится, потому что невозможно предложить зарплаты более чем в два раза выше рыночных, чтобы массово привлечь кандидатов других специальностей, - говорит Наталья Данина.

Так что пока предприятия стараются решать проблему своими силами - сотрудничают с колледжами и вузами, чтобы там растить для себя кадры. Бывает, даже ходят с лекциями в школы и детсады, чтобы увлекательно рассказать ребятам о рабочих специальностях. А еще налаживают обмен кадрами и переобучение, чтобы не терять ценных сотрудников.

- Мы заранее определяем, сколько людей и на какую производственную площадку нам потребуется. И заранее ищем кандидатов на внешнем рынке труда и внутри компании. Создаем единую платформу между предприятиями для обмена кандидатами, - рассказывает Наталья Касымова из «Полюса». - Например, завершился проект или поменялись объемы, и нам больше не нужен машинист насосной установки. Мы предлагаем сотруднику бесплатно пройти в корпоративном ресурсном центре обучение, получить новую профессию - например, аппаратчика-гидрометаллурга - и остаться работать на стабильном предприятии.

Еще одно из решений проблемы дефицита кадров - снижение входного профессионального порога для кандидатов. Проще говоря, на предприятии готовы доучивать новичков до нужного уровня.

- Большое внимание уделяем отработке практических навыков, с этой целью строим полигоны прямо в карьере и используем действующую технику, лучших наставников - опытных работников предприятий, - продолжает Касымова.

А на каждом цементном заводе «Сибирского цемента» открыт корпоративный учебный центр, где можно получить профессию, смежную специальность или обновить знания без отрыва от производства.

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