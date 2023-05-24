Алла Пугачева закрыла последний бизнес в России

Артистка приезжала в Москву на похороны Юдашкина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* отбыла в Израиль вскоре после начала СВО. Поначалу певица ссылалась на «каникулы, отпуск, лечение». Но потом стало ясно, что она покинула страну по политическим причинам. С тех пор артистка приезжала в Москву два раза. Первый - осенью, чтобы решить вопрос со школой своих девятилетних детей Гарри и Лизы (и, как говорят, попытаться вернуть Галкина на российское ТВ). Второй - в начале мая, чтобы проститься со скончавшимся модельером Валентином Юдашкиным. Артистка пробыла в России несколько дней, а потом улетела обратно в Израиль. За свой короткий визит Алла Борисовна успела не только посетить похороны своего любимого дизайнера, но и решить кое-какие деловые вопросы.

Несмотря на эмиграцию, Пугачева до недавнего времени продолжала зарабатывать в России. У Аллы Борисовны оставался один стабильный источник дохода - дизайнерский. 74-летняя звезда еще несколько лет назад заключила контракт с известной маркой обуви и разрабатывала для них как дизайнер авторские коллекции сапог и туфель. Но, похоже, артистка решила свернуть весь бизнес в России. Еще осенью прошлого года она ликвидировала свою компанию ООО «АБП», через которую издавала песни, оформляла концертные и корпоративные выступления. Юристы тогда в беседе с «КП» предположили, что певица пошла на такой шаг, поскольку, будучи замужем за иноагентом, опасается налоговых проверок.

Обувь от Аллы теперь продается со скидкой, а число моделей резко снизилось. Других товаров от звезды вообще нет в продаже.

В отличие от музыкального обувной бизнес артистка прикрыла не сразу. Ботинки от Аллы Пугачевой были не из дешевых (от 10 тысяч рублей за пару), но вещи звезды все же продавались неплохо. Именно поэтому в прошлом году артистка выпустила еще и коллекцию аксессуаров - шапки, шарфы, перчатки, зонты, цепи.

Сейчас с сайта компании «Эконика», которая выпускала дизайнерскую обувь и аксессуары от Аллы Пугачевой, внезапно исчезла вся продукция, разработанная певицей. Осталось только пять моделей обуви, и то цены на них распродажные. Туфли, стоившие 19 тысяч, теперь можно купить всего за 5 тысяч...

*Признан в России иноагентом.

ЗВОНОК В КОМПАНИЮ

«Мы убрали ее имя»

Мы связались с горячей линией компании «Эконика», которая выпускала дизайнерскую обувь и аксессуары Аллы Пугачевой.

- Мы переименовали эти товары в коллекцию «Премиум», - сообщили «КП» о вещах, продававшихся под брендом певицы.

- Просто убрали имя Пугачевой?

- Да.

- А Пугачева будет еще что-то выпускать, какие-то новые коллекции?

- Больше никаких других товаров под именем «Алла Пугачева» мы выпускать пока не планируем. Это просто ребрендинг нашей компании.

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