Секреты активного долголетия: 80 лет - это новые 40

Лев Толстой до глубокой старости оставался на коне - во всех смыслах этого слова. Фото: РИА Новости

К 2030 году каждый шестой человек в мире будет в возрасте 60 лет и старше. Ожидается, что число людей в возрасте 80+ утроится в период с 2020 по 2050 год и достигнет 426 млн человек. Так что шутка, что 40 лет - это новые двадцать, а 80 лет - новые сорок, становится реальностью. Серебряный возраст - новая молодость человечества. Вопрос в том, как подойти к этому возрасту бодрым и активным. И тут нам есть на кого равняться.

Играй, как Сократ и Стравинский

Философ Сократ не только практиковал искусство диалога вплоть до старости, но и научился играть на музыкальных инструментах в возрасте за 70 лет. Доподлинно неизвестно, что это были за инструменты, но, скорее всего, это могли быть лира, двойной авлос, кифара или букцина.

В ХХ веке завидную активность в старости показал композитор Игорь Стравинский. Пережив несколько личных потерь, смерть дочери, матери и жены, преодолев депрессию, он подошел к финальному аккорду своей жизни с новой супругой в другой стране, переехав в США. Кульминацией творчества стал «Реквием» - свой последний шедевр Стравинский написал в 84 года. Всю жизнь он обладал редким трудолюбием, мог работать по 18 часов без перерыва. В 75 лет у него был 10-часовой рабочий день: до обеда он тратил 4 - 5 часов на сочинение музыки, а после обеда 5 - 6 часов посвящал оркестровке.

К слову, современные исследования показывают, что занятия музыкой развивают мелкую моторику и межполушарные связи мозга. А также помогают выделению гормона радости и удовлетворения - дофамина.

Строй, как Микеланджело

Великий Микеланджело был плодотворным до конца жизни. В 50 лет он «отдыхал» от живописи и скульптуры за написанием стихов и сонетов, а в возрасте за 60 вернулся к строительным лесам внутри Сикстинской капеллы, создав фреску, изображающую Страшный суд.

Семнадцать лет, начиная с возраста в 71 год и вплоть до 89 лет, Микеланджело посвятил собору Святого Петра в Риме. Это дало ему новую цель в жизни - быть Божьим архитектором здесь, на земле. Каждый день 80-летний мужчина ехал верхом на строительную площадку, совещался с мастерами, решал инженерные проблемы, которые ставили в тупик его предшественников.

Великий архитектор (талант раскрылся в серебряном возрасте) так и не увидел воплощения замысла придуманного им купола, но детально видел купол собора Святого Петра в своем воображении.

Катайся, как Толстой

Лев Толстой и в свои 75 ездил верхом. Его друг, критик Владимир Стасов, писал о нем с восхищением: «Но как только сел, какое чудо! Все тело соберется, ноги как бы слились с конем, тело живого кентавра, чуть наклонит голову, - и конь... пляшет и стучит под ним, как муха...» В 67 лет Толстой впервые сел на велосипед. Об этом мы читаем в письме его дочери Татьяны: «Папа учится на нем часами, катается и кружит по аллеям в саду...»

А еще в почтенном возрасте Лев Николаевич выходил на сенокос, любил долгие прогулки, играл на свежем воздухе в теннис, городки, шахматы, общался с внуками и сочинял для них сказки, просто гуляя с ними в саду или отдыхая на скамейке.

Британский драматург Бернард Шоу продолжал творить и в возрасте за 90 лет. С 77 лет и вплоть до 94 были опубликованы 12 пьес Шоу, а бодрость духа ему помогали поддерживать юмор и плавание. Фото: KEYSTONE Pictures/Global Look Press

Сажай цветы, как Павлов

Русский физиолог Иван Павлов обожал активные пешие прогулки. Так, в Петербурге Иван Петрович читал лекции, оперировал, а потом быстрым шагом возвращался домой. Часто его охватывал спортивный азарт, и он шагал так, что обгонял конку (вагончик для пассажиров на конной тяге), делая при этом 120 шагов в минуту.

Засучив рукава, Павлов часами трудился в саду на даче за Нарвой. Вскапывал грядки для цветов, удобрял их перегноем. В городской квартире высевал семена цветов в ящики, которые занимали все подоконники. С наступлением теплых майских дней Иван Петрович сам высаживал рассаду на грядки, прокладывал дорожки в саду и генерировал новые идеи на прогулках.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Общение важнее, чем головоломки

А вот что рекомендует Наталья Толстых, доктор психологических наук, заведующая кафедрой социальной психологии развития факультета «Социальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета.

Открытость миру и любознательность. «Взращивать в себе творца - задача всей жизни, считает Наталья Толстых. - И главная тайна творческой активности великих - это открытость миру и любознательность».

Общение вместо судоку. «В одном из исследований сверяли полезные эффекты для мозга от решения кроссвордов и судоку и простого общения, того, что называют «бабушки на лавочке», - продолжает Наталья Толстых. - Оказалось, живое общение намного продуктивнее, чем решение головоломок. Ведь в разговоре нужно понять, в чем состоит сообщение, которое пробует донести человек, осознать, зачем он это говорит. Это значительно более сложная психическая деятельность и более развивающая, чем сидеть одному дома и решать судоку».

Хобби. «Не бойтесь рисовать, писать стихи, музыку не для того, чтобы оценил весь мир, а, например, себе и близким на радость. Хобби, какие-то простые вещи, например, совместные занятия с внуками - все это идет на пользу развитию творческого подхода к жизни».

Уверенность в новых возможностях. «Знайте, что в возрасте 60 плюс жизнь не кончилась, а, напротив, дарит новые возможности. И человек с большим опытом может распорядиться ими наилучшим образом».

Станиславский в помощь! «Применяйте театральную методику Константина Станиславского и Михаила Чехова (актер, театральный педагог, режиссер, племянник писателя А. П. Чехова), - рекомендует наш эксперт. - Идите от внешнего к внутреннему. Улыбайтесь, следите за своей внешностью, и вы будете чувствовать себя лучше. У меня есть подруга, которой, как и мне, много лет. У нее везде - на даче и дома - висят зеркала. Она говорит, что, как только видит в них свое лицо с унылым выражением, тут же меняет его на более радостное».

В ТЕМУ

Иоганн Гете закончил одно из самых знаменитых произведений мировой литературы - «Фауст» в 82 года. Этот сюжет был неизменным спутником автора почти 60 лет, идея зародилась у Гете еще в 23 года.