Внучку Гурченко спасают от депрессии после потери ребенка

Елена Королева с Прохором Шаляпиным возле той самой дачи, которая досталась ей после смерти знаменитой бабушки. Фото: Личный архив героя публикации

Единственная внучка легендарной актрисы Людмилы Гурченко, 39-летняя Елена Королева, живет далеко не гламурной жизнью. Раньше Елена работала на телевидении редактором в ток-шоу. Потом, когда работы не стало (из-за ситуации в стране многие развлекательные шоу ушли из эфира), осела дома и занимается воспитанием дочери Таисии. Трудности с деньгами, предательство любимого человека и выкидыш довели Королеву до депрессии. По словам друга семьи певца Прохора Шаляпина, после того как ее, беременную, бросил любимый мужчина, Елена почти не выходит из дома. Она махнула рукой на свою внешность и совсем отчаялась.

Преображение

- Мы с Леночкой дружим не первый год. Лену предал мужчина, она на нервной почве потеряла ребенка на третьем месяце беременности, - рассказал «Комсомолке» Прохор Шаляпин. - Так совпало, что в последнее время Лена пережила несколько трагедий. После развода с супругом она на площадке, где собак выгуливают, встретила некоего полковника. Он тоже собачник, так и закрутился у них роман. Но потом выяснилось, что мужчина женат. И когда он узнал, что Лена беременна, цинично ее бросил. Лена хотела сохранить ребенка, но, увы, случился выкидыш. Безденежье, депрессия, она перестала выходить из дома, стала затворницей.

Лена сильно запустила себя, ей было не до салонов, да и денег им с дочкой едва хватает. Я договорился со стилистом Романом Спектором и отвел Лену к нему в салон, оплатил ей прическу, наращивание ресниц. Преображение заняло более пяти часов.

По словам Шаляпина, после работы стилистов у внучки Гурченко даже появился фирменный взгляд ее знаменитой бабушки. А когда певец подарил ей розовое пальто, девушка окончательное воспряла духом.

- Просто я напомнил Лене, что она не только мама, но и красивая женщина. Уверен, она встретит мужчину, который будет любить ее и беречь, - говорит Шаляпин.

Сегодня Елена заметно преобразилась. Фото: Личный архив героя публикации

Дачу бабушки не покупают

Королева еще не нашла новую работу и, чтобы поправить финансовое положение, пытается продать дачу.

- С деньгами пока плохо, поэтому полгода назад Лена выставила на продажу дачу своей бабушки. Но она пока, увы, не продается, - рассказал «КП» Прохор Шаляпин.

Напомним: дача в деревне Глаголево осталась Елене в наследство после смерти Людмилы Гурченко. Небольшой участок в Подмосковье в 10 соток и скромный и уютный дом в 150 квадратов - это единственная загородная недвижимость Гурченко, в которой она любила проводить свободные от съемок и спектаклей дни.

Риелторы предполагают, что коттедж актрисы не продается, поскольку сейчас не самое благоприятное время для таких сделок.

- Загородный дом Людмилы Гурченко выставлен на продажу довольно давно, но его не спешат купить, - говорит эксперт в сфере недвижимости Милана Левченко. - Скорее всего, наследница артистки продает недвижимость по цене значительно дороже рыночной. Состояние дома и особенно запущенного участка требует хороших вложений, поэтому, просчитав, какую сумму придется потратить на ремонт, инвесторы просто проходят мимо.

И наконец, не забываем, что зимой и весной такие объекты покупают редко, а значит, выставлять его на продажу нужно, что называется, в сезон. Но даже при условиях спроса важно называть адекватную цену на жилье. Думаю, сейчас такую дачу можно продать максимум за 6 - 7 миллионов рублей.

Людмила Гурченко умерла 12 лет назад от сердечной недостаточности. Фото: Persona Stars

СПРАВКА «КП»

Борьба за наследство

Единственная дочь Людмилы Гурченко Мария Королева умерла в 2017 году. Наследство Марии - квартира в центре Москвы и дача в Наро-Фоминском районе - досталось внучке Гурченко Елене Королевой и ее отцу Александру Королеву. С тех пор отец и дочь воюют, никак не могут договориться, кому достанется недвижимость. Елена со своей 15-летней дочерью Таисией по-прежнему живет в квартире матери. А ее отец Александр Королев - в апартаментах новой возлюбленной. По словам внучки Гурченко, отец скрывал, что у него в собственности есть еще три квартиры Москве, которые он сдает арендаторам. Одна из квартир, как утверждает Королева, куплена на деньги покойной актрисы, которые она отправляла в помощь дочери и ее семье. Но это выяснилось уже после смерти дочери Гурченко, когда Елена начала судиться с отцом за наследство. Она предлагала ему забрать дачу артистки, но отец не согласился.

Помимо дачи бабушки, Елена унаследовала творческие права актрисы. Эти отчисления делятся на троих - на вдовца Гурченко Сергея Сенина, на внучку актрисы Елену Королеву и на ее отца Александра Королева.

Прохор Шаляпин морально поддержал внучку Гурченко после выкидыша и отвёл её к стилисту Роману Спектру, который привел в порядок волосы Елены, а бьюти-мастер Джамиля Ермак - брови и ресницы. Фото: Личный архив героя публикации

ЕСТЬ ВАРИАНТ

Можно сделать музей

- Елена не хочет делать из дачи дом-музей, поскольку понимает, что в таком случае будет получать всего небольшой процент от инвесторов, - говорит риелтор Милана Левченко. - Но именно этот вариант позволил бы ей не только достойно решить вопрос с наследством, но и увековечить память своей знаменитой бабушки.