Попал в полярные широты - гордись. Не попал - радуйся! Фото: Konrad WOTHE/Global Look Press

21 мая мы традиционно отметили День полярника. Именно в эту дату 86 лет назад начала работу первая дрейфующая станция «Северный полюс» (СП-1) под руководством легендарного Ивана Папанина.

Казалось бы, ну и что с этого обычному человеку? Арктика и Антарктика ведь так далеко и не про нас, живущих в квартирах и посещающих барбершопы? А вот и нет! Оказывается, полярный опыт может пригодиться и в повседневной жизни. Например, чтобы добиться успеха в работе. Или подружиться с окружением. Или просто перестать волноваться по пустякам и стать лучшей версией себя.

Сегодня мы публикуем полезные отрывки из «Памятки полярника». Написал ее на основе личного опыта Дмитрий Мамадалиев, работавший начальником полярных станций как на Северном, так и на Южном полюсе. Свод правил оказался настолько удачным, что ему посвящен отдельный раздел на сайте Российской Антарктической экспедиции.

Итак, читаем и учимся:

Качественная подготовка к экспедиции - залог ее хорошего проведения.

Лишнего не бери. Чем чаще ездишь в экспедицию - тем меньше всякого барахла возишь.

Прибыв на станцию и получив распределение в каюту, наведи в ней генеральный порядок (прими его у убывающего), создай свою атмосферу. Но не переноси розетки, включатели, батареи, окна и двери.

Активно включайся в жизнедеятельность станции. Это раскроет твои скрытые возможности.

Строго соблюдай режим и распорядок дня. Это поможет тебе легче войти в ритм, поддерживать его и достойно завершить зимовку с минимальными потерями.

Будь опрятен и чист всегда. Соблюдай установленную форму одежды. На работе - в спецодежде, в быту - костюм. Рваная и грязная бытовая одежда - ущербность твоих чаяний.

Вежливость и взаимопомощь обеспечат тебе неисчерпаемые возможности в общении и дружбе, заложат фундамент в будущее.

Будь осторожен в словах и поступках. Слова ранят намного сильнее. Суди человека по его делам, но не осуждай.

Не превращайся в сплетника. Любую информацию по возможности всегда уточни, перепроверь, пропусти через «свой фильтр». Этим ты избежишь чуждых навязанных шаблонов, суждений и манипуляций. Имей свое критическое мнение.

Слушай старших, но умей делать выводы с поправкой на современность. Будь собой. Уважай себя и других.

Используй свободное время для самореализации. Не ленись. Возможности к росту есть у всех и всегда. Помни, солнце светит всем одинаково.

Контролируй себя в употреблении пищи и напитков. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙ спиртными напитками. Мера во всем - залог здоровья.

Исключи из своей жизни негативные эмоции, они разрушают тебя.

Меньше беспокой своих родных и близких, оставшихся дома. И не давай им грузить тебя своими проблемами. Ты и они должны решать возникшие вопросы самостоятельно, за исключением форс-мажорных.

Убывая в экспедицию, ты должен был дома все максимально сделать и решить. Предоставь им быть самостоятельными.

Не навязывай свои взгляды и мнения, не лезь с советами, если тебя не просили об этом. Уважай чужое мнение, но не позволяй доминировать над собой.

Даже на самой суровой станции Восток (температура порой опускается ниже -80) можно найти повод для веселья. Фото: И. КУЗНЕЦОВА/РИА Новости

Чти традиции станции и экспедиции. Привноси свое лучшее и интересное. Возможно, твои действия станут для кого-то шаблоном и войдут в обиход.

Следи за собой всегда. Здесь ты представляешь себя как личность и как часть тех, кто стоит за твоей спиной. Не падай, а упавши - поднимись выше.

Следи за своим здоровьем. На полярной станции на тебя воздействуют неблагоприятные (психогенные и стрессовые) факторы… Проходи регулярно медосмотр и умей прислушиваться к собственному организму..

Занимайся спортом или активным досугом (прогулки на свежем воздухе, командные игры, соревнования). Повышай свой уровень. Приобретай хорошие привычки и исключай плохие. Для того чтобы любая привычка стала частью тебя, надо 3 недели. Немного времени, и ты шагнешь выше или опустишься, но падение всегда фатально.

Убирай за собой всегда. Не бери чужого. Не держи зла. Бережно относись к ресурсам станции - вода, свет, тепло, пища, имущество, топливо.

Думай о будущем, правильно расставляй приоритеты. Планируй свое возвращение домой.

Достойно выполняй служебные обязанности. Модернизируй и совершенствуй свое рабочее место, но без извращений.

Если увидел угрозу или опасность - останови товарища от проступка, не проходи мимо, не будь равнодушен, даже если тебе он неприятен.

Работай честно.

Будь готов к неожиданностям. Экспедиция - это всегда сложно, но очень интересно.

Расставаясь, помни, что всегда есть возможность вернуться. Не плюй в колодец.

По возвращении окунись в решение своих домашних дел, удели внимание родным, а особенно своим детям и жене. Ведь те, кто тебя ждал и верил, кто зажигал свет в окне или лампадку в углу, всегда уязвимы. Именно они несут бремя тягот и лишений, выкручиваясь в «цивилизации». Они зависят от тебя и верят, что ты самый лучший, и позволь им гордиться тобой. А ты цени что имеешь.

Никогда не говори «никогда».

В любой ситуации всегда оставайся человеком.