Инга Фаттахова: роль менеджера по закупкам предоставляет много возможностей для профессионального роста

Многие россияне, которые хотят приобрести востребованную профессию и хорошо зарабатывать, закономерно интересуются этой сферой. Инге Фаттаховой, менеджеру по закупкам отдела внешнеэкономической деятельности АО «Коралайна Инжиниринг», удалось построить успешную карьеру, и сегодня она делится опытом и дает советы: что нужно для удачного развития в такой области.

— Инга, вы в профессии уже более 13 лет. За вашими плечами опыт крупных международных проектов по поставкам оборудования для горно-обогатительной промышленности. Какие сложности менеджеру по закупкам приходится преодолевать на своем профессиональном пути? Как с ними справляться?

— Сложностей, конечно, в сфере закупок много. Мне справиться с ними удалось благодаря желанию совершенствовать профессионализм, целеустремленности и любви к профессии.

Во внешнеэкономической деятельности сложна закупочная процедура. Часто подразумевается работа с международными контрагентами, что может сделать процесс закупки труднее из-за различных правил, нормативов и культурных особенностей разных стран. Менеджеру по закупкам необходимо работать с поставщиками и контрагентами из разных стран, преодолевать языковой и культурный барьеры. Если он делает это плохо, то в результате сделка срывается, и товар (например, сырье, которое нужно для производства) не поступает на склад вовремя. А из-за отсутствия сырья сдвигаются сроки производства и отгрузка продукции покупателям, и, таким образом, предприятие несет экономические потери. Кроме того, дополнительные затраты компания несет из-за простоя оборудования. Чтобы этого избежать, менеджер по закупкам должен неоднократно все уточнять у поставщиков, тщательно проводить их аудит, максимально полно описывать ответственность сторон в договоре.

Отдельный процесс, требующий большой ответственности, — поиск надежных поставщиков. Менеджер по закупкам должен проверять репутацию компаний и оценивать их способность удовлетворить потребности отдела.

Помимо этого, менеджеру по закупкам необходимо быть в курсе многочисленных изменений таможенного права, а также знать технические характеристики и специфику закупаемых товаров. Я долго работаю в закупках оборудования для обогатительной промышленности: соответственно, я хорошо выучила регуляторные правила, касающиеся этого сектора, чтобы декларировать правильно. Здесь важно отметить, что в разных странах стандарты качества могут отличаться от российских, в том числе технические требования и сертификации. Задача менеджера по закупкам — проверить, соответствует ли товар российским требованиям.

Вообще, внешнеэкономическая деятельность подвержена различным рискам, таким как изменения валютных курсов, политическая нестабильность, законодательные изменения и прочее. Менеджер по закупкам должен уметь анализировать и управлять этими рисками, планировать реакцию на различный ход событий, быстро подстраиваться под различные изменения.

Помимо трудностей, важно отметить, что роль менеджера по закупкам предоставляет много возможностей для профессионального развития и роста, особенно в организациях, активно вовлеченных в международную деятельность. Успешное преодоление трудностей в этой сфере может значительно повысить стоимость и важность специалиста для компании.

— Как вам удалось вырасти до менеджера по закупкам в отделе внешнеэкономической деятельности одного из ведущих поставщиков оборудования в горно-обогатительной отрасли?

— Моя профессиональная карьера началась с работы переводчиком в области профессиональных коммуникаций в научно-производственной организации «Автомаркет-Майнинг». В этой должности я занималась переводами иностранных документов, участвовала в важных переговорах с поставщиками из Европы, США и Азии, что дало мне ценный опыт взаимодействия с международными контрагентами.

В ходе этой работы я глубоко погрузилась в сферу горно-шахтной техники, изучая принципы работы и основные наименования узлов и агрегатов, которые используются в этой индустрии. Такой опыт позволил мне лучше понять особенности производства и технологических процессов, что стало полезным фундаментом для моего дальнейшего карьерного роста.

Накопив знания и опыт в сфере международных дел и технической специфики, я решила перейти в отдел внешнеторговых закупок. Этот шаг позволил мне более полно использовать мои коммуникационные навыки и знания об узлах и агрегатах горно-шахтной техники при взаимодействии с поставщиками и осуществлении закупок для компании. Мой предыдущий опыт работы переводчиком пригодился, позволяя легче общаться и вести переговоры с иностранными компаниями.

— Ваш карьерный путь позволил вам не только развить навыки в закупках, но и углубиться в конкретную отрасль по добыче и обогащению полезных ископаемых. Будучи опытным специалистом в этой области, можете привести пример специфики закупок в сфере промышленного оборудования?

— Основная специфика касается условий, в которых работает оборудование и куда осуществляется транспортировка закупаемых товаров. В районах Крайнего Севера зимой температура воздуха нередко опускается ниже 65 градусов по Цельсию, а летом бывает +40. Моя работа включает составление маршрутов сложных мультимодальных перевозок с учетом доставки негабаритного оборудования на эти территории. Помимо этого, я управляю размещением заказов у поставщиков, логистикой в сложных климатических условиях, контролирую соблюдение сроков поставки, оплат. Сейчас я руковожу проектами по поставке оборудования для четырех фабрик по обогащению коксующего угля для Эльгинского разреза. Реализация каждого проекта занимает в среднем 1,5-2 года от начала проектирования фабрики до пуско-наладки и достижения гарантийных показателей.

— Вы ранее управляли такими сложными проектами закупок в горнодобывающей промышленности?

— Да, конечно. Наша компания АО «Коралайна Инжиниринг» уже давно занимается проектированием, поставкой и запуском в работу фабрик по обогащению угля Эльгинского разреза Токинского угольного бассейна с более чем 40 млрд тонн разведанных запасов угля. Успешно завершена пуско-наладка первых трех фабрик для компании ООО «Эльгауголь», оборудование для которых поставлялось нашим отделом с моим непосредственным участием.

— Какие у вас планы на будущее в профессиональном и карьерном развитии в области закупок?

— Работа в качестве менеджера по внешнеторговым закупкам предоставляет огромные перспективы и возможности. Моя главная цель — продолжать развивать свои знания и навыки в области международной торговли и закупок. Я стремлюсь получить дополнительное профессиональное образование, чтобы повысить свою компетентность и улучшить свои шансы на карьерный рост. Активно отслеживаю мировые тенденции внешней торговли и тщательно изучаю особенности местных рынков. Особое внимание уделяю спросу на оборудование для угольной промышленности, нашей основной сферы деятельности. Моя цель — определить потенциальные возможности для расширения нашего бизнеса.

Постоянно совершенствую свой английский, так как это основной язык делового общения в международной торговле. Кроме того, планирую начать изучение китайского языка, так как считаю, что азиатские рынки имеют большой потенциал для развития угольной промышленности.

Важным аспектом моей личной стратегии развития является установление контактов с ключевыми игроками в угольной отрасли как на локальном, так и на международном уровне. Я активно расширяю свою деловую сеть, так как это помогает нам находить новых партнеров и клиентов.

— Что бы вы с высоты вашего многолетнего опыта посоветовали нашим читателям, которые хотят начать карьеру менеджера по закупкам?

— Во-первых, оцените, есть ли у вас способности к этой сфере. Работа менеджера по закупкам требует предельной концентрации и многозадачности, нужно замечать каждую деталь, учитывать все мелочи, обладать бюрократическим (в хорошем смысле) мышлением. Если вы человек другого склада, то у вас может прекрасно сложиться карьера в других областях: наука, продажи, маркетинг, развитие бизнеса и так далее, — но в управлении закупками вам будет тяжело, и вашим работодателям с вами тоже.

Во-вторых, учите иностранные языки, так как сейчас много продукции закупается из-за рубежа, и высока вероятность, что вы рано или поздно попадете в компанию, которая приобретает из Китая сырье, оборудование для своего производства или готовый товар для продаж в российские торговые сети.

В-третьих, устроившись на первое место работы в сфере закупок, постоянно учитесь новому в профессии. Осваивайте законы и постановления, регулирующие вашу отрасль, таможенные правила, изучайте культурные особенности стран, откуда ваше предприятие приобретает товары, — и тогда вы станете высококлассным специалистом, востребованным лучшими компаниями.