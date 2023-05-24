Екатерина Климова в обтягивающих лосинах похвасталась невероятной растяжкой

Екатерина Климова. Фото: соцсети.

Екатерина Климова не перестает удивлять поклонников своей идеальной красотой. Мама четверых детей недавно отпраздновала 45-летие, но выглядит на десять лет моложе. Каждая новая публикация актрисы в соцсетях набирает тысячи «лайков» и восхищенных комментариев. В своем свежем посте звезда экрана похвасталась идеальной фигурой, снявшись в спортивном зале.

Актриса предстала перед подписчиками в обтягивающих лосинах и топе. Екатерина во всей красе продемонстрировала женственные изгибы своей фигуры и удивила невероятной растяжкой. Климова повторила знаменитую фотографию Виктории Бекхэм, когда экс-солистка «Спайз герлз» высоко подняла ногу, похвалившись своей гибкостью.

Климова повторила знаменитую позу Виктории Бекхэм, похваставшись отличной растяжкой. Фото: соцсети.

«Боже, какая фигура», «Пример для подражания», «Ого, очень круто», «Невероятно красивая женщина», «Мисс совершенство», «Богиня», - пишут поклонники в комментариях.

Екатерина рассказала, что оставаться в прекрасной форме после четырех родов ей помогают занятия пилатесом и аквааэробикой. Климова уже много лет ходит в один и тот же фитнес-центр. Здесь же ее дети учились плавать и занимались спортом.

Актриса в невероятной форме. Фото: соцсети.

«Если бы не занятия аквааэробикой, то все мои беременности прошли бы не так легко. С самого рождения мои дети учились здесь плавать, старшая дочь Лиза начинала играть в большой теннис. Матвей занимался боксом», - сообщила Екатерина.

Оставаться в прекрасной форме после четырех родов ей помогают занятия пилатесом и аквааэробикой. Фото: соцсети.

Екатерина Климова воспитывает четверых детей от разных мужей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано стала мамой, родив Лизу. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась три года назад.

Актриса предстала перед подписчиками в обтягивающих лосинах и топе. Фото: соцсети.

Сейчас Екатерина снова влюблена. Называть имя нового избранника она не хочет, поскольку у нее с возлюбленным наступил сложный период. Актриса предпочитает сначала разобраться в отношениях.

«Как говорят - кольца нет, значит свободна. Я конечно влюблена, но сейчас не лучший период в наших отношениях. Не знаю, насколько это окончательно. Я женщина порывистая. Наверное, моя профессия, гастроли и поездки несовместимы с домашним очагом», - рассказывала Климова.