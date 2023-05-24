Киев, послав ДРГ в Белгородскую область, поставил Вашингтон в неудобную позу

Наши уничтожили большую часть проникшей через границу украинской ДРГ Фото: REUTERS

Ой, как неудобно получилось! Мало того, что наши уничтожили большую часть проникшей через границу украинской ДРГ, так еще и подбили американскую технику, на которой диверсанты заходили в Россию. И даже затрофеили отдельные экземпляры. И теперь Госдепартамент США устами своего официального представителя Мэтью Миллера вынужден работать своим ртом, задействуя его на 150% в изложении, что случилось, и почему США там «ни при чем».

Просто сказка какая-то. С одной стороны «США не поощряли и не поощряют удары внутри России». С другой – Вашингтон «на данный момент скептически относится к правдивости сообщений, что украинские диверсанты использовали переданную США Украине военную технику и снаряжение». И не надо тыкать в нос фотографии этой техники, сие ничего не доказывает. С третьей – ссылка на сообщения Киева, что это были не украинские диверсанты, а якобы, какие-то загадочные «русские демократические партизаны».

Нести весь этот бред с серьезным выражением лица – это еще те навыки необходимо иметь. Ведь практически невозможно объяснить, как американские пулеметы и машины попали к неким «независимым добровольцам», если их передавали украинской армии. И откуда у «русских борцов с тоталитаризмом» и форма, и снаряжение, и почему какой-то десяток другой вырусей пришлось разбавлять украинскими военными, и что там тогда делали кадровые офицеры украинской военной разведки, если украинское командование, дескать, непричастно? Это западная пресса пытается всячески извратить происходящее, публикуя статьи, что «вторжение в Россию нескольких тысяч ополченцев, поддерживаемых Украиной, которые хотят смены режима в Москве, бросает беспрецедентный вызов главе Кремля». Но правда упорно вылезает наружу. И про вранье о «вторжении», и про брехню «о тысячах ополченцев». А еще наружу упорно пробивается правда, что эти «русские добровольцы» - отпетые нацисты. Убийства на этнической почве мигрантов, погромы еврейских кладбищ, откровенное почитание Гитлера и преклонение перед ним. А-я-яй, как нехорошо получается! Получается, что американцы через украинские власти снабжают нацистов, а не каких-то «борцов за демократию» и против тоталитаризма. Совсем неудобно. Если США поддерживают нацистов, получается тогда, что Москва права, когда говорит, что борется с современным нацизмом на Украине и избавляет Незалежную от неонацизма, ставшего государственной властью в этой стране.

В общем, пришлось Мэтью вертеться, как уж на сковородке. И явно не в последний раз. С учетом той политики, которую проводит Вашингтон, впереди у представителей различных ведомств США еще много подобных ситуаций, когда им придется демонстрировать свое виртуозное владение языком. В общем, спасибо Киеву, который поставил Вашингтон в совершенно неудобную позу. Медийно перебив «зраду» от потери Бахмута рейдом ДРГ, украинские власти доставили массу неприятностей своим настоящим хозяевам. За такое можно и ответить перед ними. И теперь украинским работникам ртом приходится пытаться выдать все за какую-то «партизанскую инициативу».

Кстати говоря, украинским спикерам не мешало бы поучиться у старшеньких. А не то отмазки, что, мол, Киев тут ни при чем, совершенно не работают. Можно подумать, что «русские партизаны» просто подобрали на обочине бесхозные и «хамвики», и танки, которые использовали для разгрома КПП на границе. Или у них такая короткая память, что они забыли, как главарь террористической украинской выруси Денис Никитин (Капустин) обращался к лично президенту Украины, чтобы их включили в состав ВСУ и подчинили общему командованию. Что, собственно, и было сделано, когда их подчинили ГУР под командованием Кирилла Буданова.

Кстати, нынешние русские бандеровцы в рядах ВСУ ничем не отличаются от власовцев в Великой Отечественной. Которые, будучи по этнической составляющей русскими, украинцами и т.д., провозглашая себя борцами с тоталитаризмом после того, как приносили присягу Гитлеру, подчинялись Германскому командованию и выполняли все его приказы. У власовцев было хотя бы частичное оправдание, многие из них пытались просто спасти свою жизнь, а при удобном случае дезертировали или уходили к партизанам. А нынешние не такие. Они – сволочи идейные.

Впрочем, это не помешало многим из тех власовцев закончить жизнь, дрыгая ногами, висящими в петле. И нынешних неовласовцев отмазать не получится ни им самим, ни их украинским кураторам, ни их общим патронам из Вашингтона и Брюсселя. Как бы они ни совершенствовали свое владение языком.

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