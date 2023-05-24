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Политика24 мая 2023 6:55

Киев, послав ДРГ в Белгородскую область, поставил Вашингтон в неудобную позу

На Украине уже начали «откашивать» от своей ответственности за произошедшее
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Наши уничтожили большую часть проникшей через границу украинской ДРГ

Наши уничтожили большую часть проникшей через границу украинской ДРГ

Фото: REUTERS

Ой, как неудобно получилось! Мало того, что наши уничтожили большую часть проникшей через границу украинской ДРГ, так еще и подбили американскую технику, на которой диверсанты заходили в Россию. И даже затрофеили отдельные экземпляры. И теперь Госдепартамент США устами своего официального представителя Мэтью Миллера вынужден работать своим ртом, задействуя его на 150% в изложении, что случилось, и почему США там «ни при чем».

Просто сказка какая-то. С одной стороны «США не поощряли и не поощряют удары внутри России». С другой – Вашингтон «на данный момент скептически относится к правдивости сообщений, что украинские диверсанты использовали переданную США Украине военную технику и снаряжение». И не надо тыкать в нос фотографии этой техники, сие ничего не доказывает. С третьей – ссылка на сообщения Киева, что это были не украинские диверсанты, а якобы, какие-то загадочные «русские демократические партизаны».

Нести весь этот бред с серьезным выражением лица – это еще те навыки необходимо иметь. Ведь практически невозможно объяснить, как американские пулеметы и машины попали к неким «независимым добровольцам», если их передавали украинской армии. И откуда у «русских борцов с тоталитаризмом» и форма, и снаряжение, и почему какой-то десяток другой вырусей пришлось разбавлять украинскими военными, и что там тогда делали кадровые офицеры украинской военной разведки, если украинское командование, дескать, непричастно? Это западная пресса пытается всячески извратить происходящее, публикуя статьи, что «вторжение в Россию нескольких тысяч ополченцев, поддерживаемых Украиной, которые хотят смены режима в Москве, бросает беспрецедентный вызов главе Кремля». Но правда упорно вылезает наружу. И про вранье о «вторжении», и про брехню «о тысячах ополченцев». А еще наружу упорно пробивается правда, что эти «русские добровольцы» - отпетые нацисты. Убийства на этнической почве мигрантов, погромы еврейских кладбищ, откровенное почитание Гитлера и преклонение перед ним. А-я-яй, как нехорошо получается! Получается, что американцы через украинские власти снабжают нацистов, а не каких-то «борцов за демократию» и против тоталитаризма. Совсем неудобно. Если США поддерживают нацистов, получается тогда, что Москва права, когда говорит, что борется с современным нацизмом на Украине и избавляет Незалежную от неонацизма, ставшего государственной властью в этой стране.

В общем, пришлось Мэтью вертеться, как уж на сковородке. И явно не в последний раз. С учетом той политики, которую проводит Вашингтон, впереди у представителей различных ведомств США еще много подобных ситуаций, когда им придется демонстрировать свое виртуозное владение языком. В общем, спасибо Киеву, который поставил Вашингтон в совершенно неудобную позу. Медийно перебив «зраду» от потери Бахмута рейдом ДРГ, украинские власти доставили массу неприятностей своим настоящим хозяевам. За такое можно и ответить перед ними. И теперь украинским работникам ртом приходится пытаться выдать все за какую-то «партизанскую инициативу».

Кстати говоря, украинским спикерам не мешало бы поучиться у старшеньких. А не то отмазки, что, мол, Киев тут ни при чем, совершенно не работают. Можно подумать, что «русские партизаны» просто подобрали на обочине бесхозные и «хамвики», и танки, которые использовали для разгрома КПП на границе. Или у них такая короткая память, что они забыли, как главарь террористической украинской выруси Денис Никитин (Капустин) обращался к лично президенту Украины, чтобы их включили в состав ВСУ и подчинили общему командованию. Что, собственно, и было сделано, когда их подчинили ГУР под командованием Кирилла Буданова.

Кстати, нынешние русские бандеровцы в рядах ВСУ ничем не отличаются от власовцев в Великой Отечественной. Которые, будучи по этнической составляющей русскими, украинцами и т.д., провозглашая себя борцами с тоталитаризмом после того, как приносили присягу Гитлеру, подчинялись Германскому командованию и выполняли все его приказы. У власовцев было хотя бы частичное оправдание, многие из них пытались просто спасти свою жизнь, а при удобном случае дезертировали или уходили к партизанам. А нынешние не такие. Они – сволочи идейные.

Впрочем, это не помешало многим из тех власовцев закончить жизнь, дрыгая ногами, висящими в петле. И нынешних неовласовцев отмазать не получится ни им самим, ни их украинским кураторам, ни их общим патронам из Вашингтона и Брюсселя. Как бы они ни совершенствовали свое владение языком.

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