Китаю нужен не только российский газ, но и продовольствие: о чем Михаил Мишустин договорился на переговорах в КНР

На переговорах обсуждали расширение экономического сотрудничества России и Китая, в том числе в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве Фото: REUTERS

В среду в Пекине премьер Михаил Мишустин провел переговоры с руководством КНР: лидером страны Си Цзиньпином и своим коллегой - премьером Государственного совета Ли Цяном.

Правительственные делегации двух стран встретились в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Это здание для политических заседаний считается самым крупным в мире. Перед входом выстроился почетный караул, военный оркестр исполнил гимны двух стран. После этого Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян прошли по красной дорожке внутрь здания.

На переговорах обсуждали расширение экономического сотрудничества России и Китая, в том числе в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.

Как отметил Мишустин, Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай, растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии. Китайские компании участвуют в крупных российских энергетических проектах - «Сила Сибири», «Ямал-СПГ», «Арктик-СПГ-2», Амурский газохимический комбинат, комплекс газопереработки в Усть-Луге.

- Мы активно расширяем наше взаимодействие в области мирного атома, — отметил премьер.

Одной из задач Мишустин назвал развитие транспортно-логистических маршрутов, проходящих через российско-китайскую границу, чтобы увеличить объем грузоперевозок.

Перспективными направлениями для развития сотрудничества с Китаем Мишустин назвал авиастроение, судостроение, машиностроение, станкостроение, совместные космические исследования.

По итогам переговоров были подписаны пять документов, в том числе протокол о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из России в КНР. Китай готов закупать у России пшеницу, ячмень, гречку, овес, подсолнечник, лен, горох и другую сельхозпродукцию. Кроме того, был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, экспортируемому из России, а также меморандум о взаимопонимании между российским Минэкономразвития и министерством коммерции КНР об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами.

После переговоров Мишустин возложил венок к Памятнику народным героям - это обязательный пункт программы при посещении Пекина зарубежными делегациями. Затем премьер отправился в университет Цинхуа - это вуз номер 1 в Китае. В мировом рейтинге он занимает 14 место. Этот вуз окончили Си Цзиньпин и его предшественник Ху Цзиньтао. Три года назад звание почетного профессора университета получил Владимир Путин.

В институте действуют лаборатории по исследованию искусственного интеллекта и квантовых технологий. Мишустину провели экскурсию. Так, премьеру показали видеосъемку созданных в лаборатории уникальных дронов, которые совершили автономный полет в условиях подземных трубопроводных галерей электросетей и угольных шахт. Это крайне сложно для беспилотников из-за узости коридоров, слабого освещения и пыли. Мишустин также увидел микроскоп «RUSH», который впервые в мире позволяет наблюдать мозг одновременно на уровне клеток, тканей и целого органа.

После осмотра Мишустин пообщался со студентами из России, которые учатся в университете. Всего в Цинхуа сейчас 60 российских студентов.

- Где после окончания университета работать будете? - с надеждой на возвращение на родину спросил у студентов Мишустин.

- И в Китае, и в России. Туда-сюда летать будем, — пообещали они.

- Совместное подтверждение дипломов будет проводиться онлайн. Мы приняли такое решение, — сообщил Мишустин, а заодно от лица российских чиновников признался студентам, что очень рад визиту в Китай, — за время пандемии мы соскучились по личному общению!

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