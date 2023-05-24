Число россиян, использующих платежные стикеры, превысило миллион

Фото: Shutterstock

В декабре прошлого года в России появился новый способ оплаты – платежные стикеры. Их можно приклеить на смартфон и снова забыть о существовании физической банковской карты. Рынок новый, но количество устройств уже превысило миллион единиц, говорится в свежем исследовании Smart Ranking. При чем половина рынка приходится на стикеры Тинькофф. Рассказываем, что такое платежный стикер и есть ли смысл им пользоваться.

КАК РАБОТАЕТ СТИКЕР

Для начала ликбез. Стикер – это такая мини-версия карты. У стикера также есть пин-код. При большой сумме покупки его нужно вводить. А еще там можно установить лимиты. Тоже как на карте. Ну и заблокировать, если вдруг потеряли, тоже можно.

«В основе работы платежного стикера лежит NFC-метка. Это технология беспроводной передачи данных малым радиусом действия (около 10 см). NFC-чип считывает информацию о сумме операции на платежном терминале и передает в банковское приложение, откуда и происходит оплата», - объясняют эксперты Smart Ranking в докладе «Наклей и плати: исследование российского рынка платежных стикеров».

Тут надо сразу провести водораздел. Проблема бесконтактных платежей после введения санкций коснулась лишь пользователей телефонов Apple. Владельцы телефонов на системе Android могут завести карту Мир, установить приложение Mir Pay. И просто прикладывать телефон, как и раньше.

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕМ НРАВИТСЯ ОПЛАТА ПО КЮАР-КОДУ

Правда, и для «яблочников» банки в прошлом году придумали возможность. Появилась оплата через кюар-код. Сканируешь его камерой телефона на кассе – открывается приложение привязанного мобильного банка. И нужно лишь нажать зеленую кнопку «оплатить». Деньги списываются с приложения и по Системе быстрых платежей тут же передаются продавцу.

У второго способа есть, конечно, минусы. Во-первых, это дольше. Нужно разблокировать телефон, навести камеру, дождаться входа в приложение. В общем, это те самые пять-десять секунд, которые в условиях мегаполиса не лишние. Во-вторых, кэшбек. Его дают только за использование карты или стикера, а за оплату через кюар-код – не дают. И в-третьих, по Системе быстрых платежей нельзя расплачиваться кредиткой. Получается, не так выгодно для клиентов. Меньше возможностей.

Львиная доля рынка платёжных стикеров сейчас приходится на три банка – Тинькофф, Альфа-Банк и Сбер. На Тинькофф приходится около 60% выпущенных стикеров. В исследовании отмечается, что ежедневно Тинькофф выдаёт по 7-8 тыс стикеров Tinkoff Pay.

Ценовая политика при этом у всех банков разная. Кто-то из банков не берет деньги совсем. Просто отдает стикер как дополнительную карту. Кто-то берет плату за выпуск (500 – 700 рублей), а кто-то предпочитает выдать стикер бесплатно, а потом получать по 50 - 100 рублей в месяц за обслуживание.

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН»

Кстати, по данным SmartRanking, каждый десятый опрошенный хочет завести себе стикер. При этом мотивация этих потребителей отличается. 88% оформляют платежный стикер, потому что им интересны новые технологии. Любознательные клиенты. Две трети (64%) опрошенных хотят вернуть себе возможность бесконтактных платежей с помощью телефона. Каждому третьему (37%) так удобнее, чем использовать кюар-коды и приложения. И еще 30% привлекает дизайн стикеров.

«Стикеры продолжат пользоваться спросом несмотря на то, что, вероятно, являются лишь временной заменой ушедших «пеев» — в основном среди молодой аудитории — считают опрошенные участники рынка. С учетом отношения россиян к этому способу оплаты и планов банков стоит ожидать, что рынок платежных стикеров продолжит расти как минимум до конца 2023 года, а его объем суммарный к концу года составит около 4 млн стикеров с общей выручкой от их выпуска более 1,5 млрд рублей», - делают прогноз в Smart Ranking.