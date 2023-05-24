Станет ли жилье зеленым? Эксперты рынка оценили перспективы развития «эко-стройки»

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ДОМ.РФ организовал круглый стол, посвященный трендам «зеленого» строительства. Участвовали федеральные и региональные девелоперы, банкиры, эксперты отрасли, депутаты. Лейтмотивом обсуждения стал тезис: если активнее внедрять принципы устойчивого развития в работу застройщиков и претворять в жизнь «зеленые» жилищные проекты, будут сформированы условия для запуска мер поддержки энергоэффективного, в том числе «зеленого» строительства.

На круглом столе говорили о перспективах экоповестки в стройотрасли, обсуждали подходы к финансированию ее через различные инструменты. В очередной раз затронули тему подготовки компетентных кадров.

НОВЫЙ ГОСТ ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Все заинтересованные в нововведениях стороны уже включились в развитие нового «зеленого» девелоперского направления. Участники рынка отметили, устойчивое развитие — не модное веяние, которое приносит сиюминутный эффект. Это долгосрочный тренд.

— Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года включает в себя внедрение инновационных, энергоэффективных и экологичных технологий, материалов, а также разработку соответствующей нормативно-технической и нормативно-правовой документации. Сегодня в России на отрасль строительства приходится около четверти от всего объема выбросов парниковых газов, это больше 500 млн тонн выбросов ежегодно. В связи с этим, зеленое и энергоэффективное строительство — это один из ключевых инструментов сохранения окружающей среды и природных ресурсов, а также повышения качества жизни населения, — сказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Чиновник напомнил, что в прошлом году был утверждены первый национальный стандарт зеленого строительства для многоквартирных домов, который разрабатывался Дом.РФ и Минстроем. Он необходим для оценки зданий на соответствие эко-принципам. При этом в центре нового ГОСТ Р — очень высокий класс энергоэффективности домов.

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

Сейчас аналогичный нацстандарт разрабатывают и для индивидуального жилищного строительства — частных домов. Идет проработка подобной документации для энергоэффективного капремонта жилых зданий. Правительство изучает возможности «зеленой» ипотеки (например, субсидировать ставку по жилищным кредитам на квартиры в домах, отвечающих «зеленому» стандарту) и проектного финансирования. В кабмине прорабатывают возможность запуска мер стимулирования приобретения таких домов гражданами, развитие инструментов рынков капитала.

ТАК ЛИ СИЛЕН «ЗЕЛЕНЫЙ» ТРЕНД?

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко напомнил, что стройотрасль сегодня стала существенным источником углеродных выбросов. Кроме того, стройка потребляет большой объем электроэнергии.

— Поэтому необходимо приложить максимум усилий для ее трансформации в пользу «зеленой» экономики. Чтобы простимулировать развитие «зеленого» жилищного строительства, целесообразно поддержать спрос и предложение через «зеленые» ипотеку и проектное финансирование: сегодня уже 90% жилищного строительства осуществляется с привлечением средств граждан на эскроу-счета, и 50% этих средств берется в ипотеку. Инструменты рынков капитала будут также содействовать этому. ДОМ.РФ уже второй год поддерживает проекты устойчивого финансирования строительной отрасли через размещение «зеленых» и социальных облигаций, — сообщил Артем Федорко.

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

За трендом и его направлением следят и в Госдуме. Причем депутатский корпус отмечает тревожную тенденцию: компании начали снижать расходы на устойчивое развитие. Ряд застройщиков считают, что тренд слабеет.

— Однако Правительство недавно однозначно заявило, что тема устойчивого развития остается приоритетной и ей будет уделяться очень серьезное внимание. По работе в Госдуме и по контактам с ведущими организациями, правительством страны мы видим, что начинается разворот в сторону «устойчивой» повестки наряду с не менее важным направлением для экономики – развитием искусственного интеллекта, цифровизации процессов. В ближайшее время эти составляющие будут определять, как строятся дома, дороги, инфраструктура, да и практически всё. Безусловно, они будут учитывать тему устойчивости – социальные и экологические аспекты, все, что связано с развитием нашего общества, — подчеркнул председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ЗАСТРОЙЩИКАМ НЕ ХВАТАЕТ КАДРОВ

Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС, сайт наш.дом.рф) сегодня содержит данные об энергоэффективных и «зеленых» зданиях. С помощью реестра можно структурировать готовящиеся финансовые инструментов — ведь все необходимое для оценки той или иной новостройки уже есть в системе.

Что до нового нацстандарта, «зеленого» ГОСТ Р, то отечественные застройщики уже оценили его преимущество. И вновь обратили внимание, что дальнейшее развитие и масштабирование этой повестки возможно в купе с соответствующими мерами господдержки. На круглом столе выступили девелоперы (представители «ПИК», «Самолет Москва», ГК «Эталон» и другие), которые уже получили опыт проектирования «зеленых» зданий. Застройщики назвали ключевые энергоэффективные решения, используемые ими в строительстве. И напомнили, что нужно больше рассказывать россиянам и профессиональным участникам рынка о «зеленом» строительстве. Вслед за этим к тему будет расти интерес и возникать спрос.

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

Вслед за интересом девелоперского рынка к устойчивому развитию, участники индустрии констатируют: специалистов не хватает. Прежде всего потому, что система высшего образования не готовит кадры в нужных объемах.

— Подход к его системному внедрению (устойчивого развития — прим.ред.) требует синхронизации усилий всех заинтересованных сторон: бизнеса, ВУЗов и регулятора. И здесь речь идет как об узко специализированных программах обучения по таким темам, как экология, новые технологии, корпоративное управление, социальная политика, так и о широком проникновении базовых ценностей самого понятия устойчивого развития во все образовательные программы на всех уровнях для будущих специалистов любого профиля. Запущенная недавно обучающая программа ДОМ.РФ по «зеленому» стандарту в строительстве - очень своевременный шаг, — отметил гендиректор национального Альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов.

Дом.РФ и факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ уже запустили обучающий курс по национальному «зеленому» строительству и нацстандрату ГОСТ Р. Курс доступен для всех заинтересованных, включая застройщиков, проектировщиков, техзаказчиков, управляющие организации, специалистов в области «зеленого» строительства и др. Первый поток стартует 28 июня.