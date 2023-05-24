Свыше 120 архбюро соревнуются за право разработать мастер-план Грозного

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

С 29 марта по 19 мая принимали заявки на международный конкурс на создание мастер-плана (см. «Справку») столицы Чеченской Республики — Грозного. Для участия зарегистрировались свыше 120 компаний. Победитель займется разработкой проекта при участии ДОМ.РФ. К конкурсу проявили интерес ведущие российские и зарубежные архитектурные бюро. О ходе конкурса стало известно во время рабочей встречи заместителя генерального директора ДОМ.РФ Дениса Филиппова и мэра Грозного Хас-Магомед Кадырова.

— Грозный – современный, динамичный город с высоким потенциалом, который важно раскрыть на комплексной основе. Именно поэтому мы поддерживаем разработку мастер-плана столицы Чечни – документа, который определит градостроительные и социально-экономические векторы развития. Более 120 компаний, в том числе 49 зарубежных из 24 стран мира уже проявили интерес к конкурсу, — прокомментировал промежуточные итоги генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Руководитель Института развития подчеркнул, что высокий интерес к конкурсу свидетельствует о том, что архитекторы видят возможность именно здесь реализовать свои идеи и лучшие практики. В полуфинал отборочного этапа выйдут три проекта — итоги подведут 31 мая. Топ-3 определяют на основе портфолио и эссе. Они займутся разработкой конкурсных предложений, которые будут рассмотрены жюри. Победителя объявят в конце сентября. Церемония пройдет в Грозном.

Сейчас заявки в открытом международном конкурсе подали шесть индивидуальных участников и десять консорциумов. Среди них профессиональные организации в области архитектуры и проектирования, городского планирования, формирования комфортной городской среды и комплексного развития территорий с компетенциями в области финансирования и реализации масштабных проектов развития.

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

На основе мастер-плана будет разработана дорожная карта на ближайший двадцатилетний период.

Глава Чеченской Республики, председатель конкурсного жюри Рамзан Кадыров приветствовал проведения конкурса.

— Грозный — великий город с уникальной историей, который смог не просто быстро возродиться из руин, но и стать образцом для многих, возглавить рейтинги качества. Неудивительно, что лучшие мировые архитекторы изъявили желание поработать у нас. Профессионалы знают, что регион способен установить впечатляющие градостроительные рекорды. Сейчас Грозный – это современный, динамично развивающийся город, в который приезжают тысячи туристов и бизнесменов, здесь комфортно и безопасно жить, работать. Благодаря формированию финансового и торгово-промышленного центра, который ляжет в основу мастер-плана, развитие города будет тесно связано с укреплением международных связей, прежде всего, со странами Ближнего Востока, — отметил лидер республики.

ДОМ.РФ также самостоятельно разрабатывает мастер-планы для ряда российских городов. Кроме экспертной аналитики Институт развития также проводит встречи с жителями, дабы выслушать пожелания и предложения. Свои обращения горожане также направляют онлайн. В настоящий момент Институт развития работает над мастер-планами Биробиджана (Еврейская автономная область), Владикавказа (Северная Осетия — Алания), Чебоксарской агломерации (Чувашия), Петропавловска-Камчатского (Камчатский край).

СПРАВКА «КП»

Что такое мастер-план

В законодательстве это понятие пока не закрепили. С точки зрения закона существует только генеральный план — главный документ городского планирования территории. Он формальный и скрупулезный. На генплане указывают весь город и уже построенные или готовящиеся к возведению проект. Внимание архитектурному облику и комплексному развитию. Однако генплан далеко не всегда принимает во внимание стратегию социально-экономического развития города. Синергировать с ней должен как раз мастер-план. Такой вид планирования появился около десяти лет и все плотнее входит в современную российскую действительность.

Мастер-план — гибкий инструмент. Он может быть составлен не для всего города, а для конкретной его локации. Например, центра или нового микрорайона. Мастер-план старается учесть интересы всех жителей и бизнеса. Например, сделать ставку на развитие общественных пространств и активные фасады первых этажей домов. Ведь в сумме это является драйвером для развития малого бизнеса.

Глобально мастер-план состоит из принципиальных стратегических решений. Их подразделяют на отдельные инвестиционные и инфраструктурные проекты в социальных и экономических сферах, необходимых для городских изменений. То есть — транспорт, туризм, городская среда, девелопмент, здравоохранение, легкая промышленность и другие проекты.

КОНКРЕТНО

Бюро из каких стран заявились на конкурс

На Конкурс зарегистрированы 123 компании из 57 городов и 24 стран. Больше всего из России (74). Среди отечественных больше всего участников из Москвы (42), Грозного (6) и Санкт-Петербурга (3). Среди зарубежных претендентов-участников — компании из Турции (8), Египта и Китая (по 4). По три участника из ОАЭ, Мексики, Индии, Узбекистана и Ирана. Есть и довольно неожиданные заявки. например, из Бразилии, Филиппин, Бангладеша, Йемена, Кувейта, Катара, Непала, Австралии, Сирии.