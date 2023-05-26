Якутия в ретроспективе 5 лет: планы о миллионном жителе и рост продолжительности жизни до 78 лет

Республика Саха (Якутия) сейчас на первом месте среди регионов Дальнего Востока и на седьмом в стране по рождаемости и естественному приросту населения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году средняя продолжительность жизни якутян увеличилась почти до 73 лет. Республика сейчас на первом месте среди регионов Дальнего Востока и на седьмом в стране по рождаемости и естественному приросту населения.

Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что ожидаемая продолжительность жизни в республике в 2022 году достигла 73 лет, и тенденция роста сохраняется и в текущем году. За первый квартал показатель составил 73,3 года.

Вопреки суровым климато-географическим условиям, северяне поставили перед собой цель увеличить к 2030 году продолжительности жизни до 78 лет.

Наиболее важной задачей является создание условий для здоровой жизни, забота об экологии, условия труда, быта и досуга людей, правильное питание, занятия спортом и физической культурой, а также отказ от алкоголя, табакокурения, борьба с наркоманией.

Для снижения смертности от предотвратимых причин и заболеваний, особенно в детском и трудоспособном возрасте, в Якутии уже пятый год успешно реализуются федеральные проекты в рамках нацпроектов “Здравоохранение” и “Демография”. Также воплощается национальная программа развития Дальнего Востока, социально-экономического развития республики и государственная программа “Развитие здравоохранения”.

В ходе реализации Стратегического Указа Главы республики по укреплению общественного здоровья консолидируются государственные и общественные ресурсы в интересах благополучной, здоровой и долгой жизни каждого якутянина в рамках Десятилетия здоровья.

В ближайшие 5 лет в Якутии в рамках Национального проекта “Здравоохранение” будет построен новый Онкоклинический центр, 12 крупных районных больничных комплексов, а также десятки фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Кроме того, в регионе идет масштабное переоснащение медицинского оборудования первичного звена здравоохранения.

Благодаря региональным проектам “Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями” и “Борьба с онкологическими заболеваниями” в Якутии создана единая комплексная сеть онкологической и кардиологической службы.

За пять лет введено в эксплуатацию рекордное количество объектов: Республиканский Перинатальный и Республиканский Кардио-сосудистый центры, Онкологический диспансер (1-я очередь) и две центральные районные больницы, 65 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

Глава Якутии Айсен Николаев Фото: Иван МАКЕЕВ

Борьба с онкологией

Одной из приоритетных задач республиканской медицины является борьба с онкологическими заболеваниями. В этом году планируется ввести в эксплуатацию новый Онкоклинический центр, оснащенный самым передовым медицинским оборудованием для оказания высокотехнологичных методов диагностики и лечения.

За последние четыре года в республике открыто 17 центров амбулаторной онкологической помощи. Еще один откроется в текущем году. Также на базе 24 медицинских организаций организована работа кабинетов онкоскрининга. Тысячи жителей Якутии врачи осмотрели в ходе «онкодесантов» в районы республики, в том числе арктические. В результате обследований медиками выявлены десятки случаев злокачественных новообразований, большинство из них - на ранних стадиях.

Профилактика и лечение заболеваний сердца и сосудов

Год назад в столице республики начал работу Кардиососудистый центр. Центр является одним из самых современных кардиоцентров не только в Дальневосточном округе, но и в стране. Специалисты лечебницы подготовлены в лучших научных центрах России. Главная цель клиники – снизить смертность от кардиососудистых заболеваний и увеличить продолжительность жизни.

На базе кардиоцентра организован дистанционный консультативный центр. С помощью современных телемедицинских технологий его специалисты проводят виртуальные обходы с центральных районных больниц, выполняют телеконсультации, в том числе экстренные. В результате работы медицинских учреждений Якутии и кардиоцентра за последний год удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в республике на 9,7%.

Мобильные доктора

В феврале этого года в Якутии приступили к работе мобильные бригады медиков. Несколько мультидисциплинарных медицинских бригад проводят обследование жителей населенных пунктов в арктических районах республики.

Помимо планового осмотра врачи-хирурги, травматологи и специалисты узкого профиля по необходимости выполняют малые оперативные вмешательства (манипуляции), оказывают неотложную помощь и помощь на дому.

«Пилотный проект новой модели организации первичной специализированной медицинской помощи в Арктической зоне республики показывает свою эффективность. За четыре месяца работы докторами осмотрено более 15 тысяч взрослых и детей. Отзывы населения очень хорошие. Такие приёмы помогают выявлять болезни на ранних стадиях. Во многих случаях такой способ оказания медицинской помощи спасает жизни», – рассказал Глава Якутии Айсен Николаев.

Реабилитация пациентов и рост качества жизни

В прошлом году в республике в рамках нацпроекта «Здравоохранение» принята региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Основная ее задача - модернизация и создание в Якутии новой системы медицинской реабилитации, которая ориентирована на потребности пациента. В рамках проекта будет открыто отделение медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы на базе Республиканской больницы №2 – Центр экстренной медицинской помощи. Также планируется организовать медицинскую реабилитацию детей в амбулаторных условиях на базе Поликлиники №1 и Медицинского центра города Якутска.

Помимо этого, в республике создается преемственная трехэтапная медицинская реабилитация для минимизации периода восстановления больных и улучшения исходов травмы (болезни), в том числе и профилактики осложнений. Это позволит снизить общую заболеваемость, инвалидизацию, а также улучшит качество жизни взрослого и детского населения республики.

Уже пять лет в республике реализуется проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения». Он направлен на создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению здорового образа жизни к 2024 году.

Самые высокие темпы развития здравоохранения в истории

Айсен Николаев констатировал, что здравоохранение Якутии сейчас развивается самими высокими за всю историю Якутии темпами. Причем речь не только о столице региона - Якутске, где строятся флагманские медицинские объекты, но и в районах республики, где вводятся в эксплуатацию больницы, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и другие медицинские объекты.

КСТАТИ

Миллионный житель Якутии может появится в ближайшее время

По коэффициенту рождаемости республика занимает первое место на Дальнем Востоке и седьмое в стране. Численность населения Якутии растет. Айсен Николаев убежден, что положительный эффект дали многочисленные меры поддержки семей и материнства, в том числе, помощь многодетным матерям и капитал «Дети столетия».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Рост численности населения в 2018-202 гг.: с 964,3 до 996,2 тысяч человек

• Снижение уровня безработицы в 2017-2022 гг.: с 7,1 до 6,5% рабочей силы

• Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек в 2022 году: +3,4 (в целом по стране -4,1)

• Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения: 11,9 (в целом по стране 9). У Якутии по этому показателю 1 место по ДФО и 7 место по России

• Ожидаемая продолжительность жизни: 72,9 (в среднем по России этот показатель составляет 72,6). У Якутии 1 место по ДФО

• Коэффициент смертности на 1000 человек населения: 8,4 (в среднем по стране 13,1). 1 место по ДФО, 6 место - по РФ.