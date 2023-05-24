Геннадий Зюганов - о планах киевских депутатов лишить Леонида Брежнева звания «Почетный гражданин Киева»: Это - расправа над историей

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Товарищ генеральный секретарь, вот только что пришла странная информация, что депутаты Киевского горсовета хотят лишить Леонида Ильича Брежнева звания «Почетный гражданин Киева»…

- Она не странная, она просто вызывающая, оскорбительная…

Ведь они (речь о депутатах. - А.Г.), в данном случае, выступают открытыми пособниками нацистов, фашистов, бандеровцев.

Леонид Ильич родился на Украине, прожил великую жизнь - сражался в Великую Отечественную на Малой Земле, прошел весь героический путь вместе с Красной армией, трудился…

Руководил страной.

Они вместе с Алексеем Николаевичем Косыгиным (председатель Совета Министров СССР. - А.Г.) за 15 лет построили тысячи заводов.

Все, что кормило Украину, во многом создано Леонидом Ильичом и советским народом.

Поэтому, то, что вытворяют киевские депутаты - эта расправа над историей, тем более, над биографией выдающегося человека.

Она - эта расправа, кощунственная и вызывающая, но ничего нового в этом нет.

Если они бегали там с факелами и портретами Бандеры, этого кровопийцы и мерзавца, на котором пробы ставить негде. У которого руки по локоть в крови - тех, кого расстреливали в Бабьем Яре, вырезали на Волыни…

Вот мы недавно проводили антифашистский форум в Минске…

- Да, мы рассказывали об этом.

- И там снова звучали такие цифры: в Белоруссии перед Великой Отечественной население составляло 9 миллионов человек - каждый третий погиб.

Я специально возил делегатов этого форума в Хатынь, а там есть музей, где ярко проиллюстрирована кровавая дорога нацизма, фашизма и бандеровщины.

В минском форуме участвовали представители более 50 стран.

Они были ошеломлены. Потому что - одно дело читать о зверствах фашистов в книгах и смотреть на экране. Но - когда делегаты лично побывали в тех местах, где фашистами были сожжены сотни деревень вместе с людьми… И когда узнали, что в этих расправах участвовали, прежде всего, карательные экспедиции бандеровцев и нацистов…

Понимаете, после этого никто не побоялся подняться на трибуну форума. Выступили и немцы, и венгры, и португальцы, прекрасно говорил китайский посол, латиноамериканцы…

А эти назвали себя «депутатами»…

И никакие они не депутаты, они просто представляют нацистов и фашистов.

- Спасибо за интервью…

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