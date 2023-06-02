«Тайная сила» Северской домны

Фото: Дмитрий Жданов

Для города Полевского Северский трубный завод – это не только градообразующее предприятие, которое заботится о жизни горожан, поддерживая социальную сферу города, но теперь ещё и центр мощнейшего культурного притяжения. В июле 2022 года здесь после масштабной реконструкции был открыт музейный комплекс «Северская домна». Как отметил на открытии комплекса генеральный директор ТМК Игорь Корытько, для Трубной Металлургической Компании сохранение промышленного наследия – часть корпоративной культуры.

- Мы рассчитываем, что объект станет точкой притяжения в рамках развития промышленного туризма в России, - сказал он тогда.

В этом году «Северская домна» стала одним из участников «Ночи музеев» -2023. На уникальной площадке побывала и «Комсомолка».

Фото: Дмитрий Жданов

«ТАЙНАЯ СИЛА»

"Северская домна" – уникальный музейный проект, расположенный на площадке Северского трубного завода (СТЗ) Трубной Металлургической Компании (ТМК) в городе Полевском Свердловской области. Северский трубный – один из старейших металлургических заводов России, он был основан в 1739 году. Сегодня этот завод является одним из самых высокотехнологичных в мире. Шестиметровая цапля, конструкция которой состоит из труб и покрыта алюминием, установлена рядом с ним и символизирует высочайшее мастерство металлургов Полевского.

Фото: Григорий ВОРОБЕЦ

Сегодня здесь производят горячекатаные и электросварные стальные трубы, которые используются практически везде: в нефтегазовой промышленности, в машиностроении, строительстве, коммунальном хозяйстве.

Мы подъезжаем к Полевскому вечером 20 мая: в шесть часов вечера «Северская домна» откроется как одна из площадок «Ночи музеев» в Свердловской области. Интригующее название этого проекта здесь «Тайная сила» - а как могло быть иначе в бажовских местах, ведь именно здесь собирал свои сказы Павел Петрович Бажов? Гумешка (Гумешкинский рудник), речка Северушка, Азов-года: всё это окрестности Полевского, в которых жили (а может быть – и живут ныне) герои его сказов.

Проезжаем величественную цаплю с указателем в сторону «Северской домны» - и вот мы уже на месте. Территория музейного комплекса всегда была частью завода, буквально в нескольких десятках метров мы видим его корпуса и слышим небольшой гул. Производство не останавливается никогда, как никогда не останавливает бег истории и не иссякает сила уральской земли, и мы сейчас всё это прочувствуем на себе.

МЕСТО, ГДЕ ОЖИВАЮТ СКАЗЫ

От входа в «Северскую домну» открывается замечательный вид на её старинное здание (шедевр уральской промышленной архитектуры середины XIX века, в котором сохранена даже кирпичная кладка). Рядом находится единственная в мире полностью выполненная из металла часовня Спаса Преображения: она как будто парит в воздухе.

А мы спускаемся по ступеням и слушаем, откуда приехали другие гости: Полевской, Екатеринбург, Кыштым, Челябинск… Первое, куда нас увлекает «Тайная сила» - выставка «Живая русская сказка» фонда «Искусство наций». Русская сказка, во всех её красках и великолепии – так, как её увидели знаменитые советские иллюстраторы. 85 оригинальных иллюстраций заняли стены выставочного зала.

Фото: Наталья ЖИГАРЕВА

Дети в возрасте от двух до 12-14 лет стайкой идут за экскурсоводом, отвечают на вопросы, потом надолго останавливаются у сказочных домиков – здесь за створками живут герои «Теремка», а здесь – можно из волшебного флакона с пробкой понюхать, как пахли Мойдодыр или Аленький цветочек. Тут же, рядом – мастер-класс по линогравюре: малышня и даже взрослые старательно откатывают на листе бумаги сюжет из сказки «Репка».

Около часовни, наверху комплекса детвора соревнуется в «Городки»: взрослые болеют, дети смеются, осваивая непривычную для них игру. Из кинотеатра под открытым небом слышим голоса сказочных персонажей из фильмов-экранизаций по сказам Бажова: «Каменный цветок», «Синюшкин колодец», «Огневушка-поскакушка» и других.

В это время на площадке у сцены напротив центрального входа в «Северскую домну» начинается настоящее веселье. Африканские барабаны, бубны, маракасы, гусли, варган… Зрители сначала завороженно слушают, а потом музыкант раздаёт малышам маракасы и около сцены уже начинаются танцы. Нет отбоя от желающих «постучать», а после окончания игры – и потрогать инструменты. Сила земли, сила живой музыки, сила, которая есть в каждом из нас от рождения – вот она, в этих танцующих детях.

Фото: Григорий ВОРОБЕЦ

НОЧЬ ЧУДЕС

В старинном доменном цехе оживают мистические персонажи сказов Бажова – посмотреть на игру артистов в исторических костюмах собираются сотни людей.

- Осторожно, осторожно ступайте, – просят организаторы.

Мы осторожно ступаем в темноту и дымку и слушаем про добро и зло, про любовь и тяжёлый труд, про жизненную мудрость и «живинку в деле». Кто не помнит этот бажовский сюжет, напомним: он про мастера – рукастого, толкового, но непоседливого: не хотел человек заниматься одной работой, а осваивал всё новые специальности. Пока не нашел деда Нефеда, который сделал из него первоклассного углежога – так нашёл человек свою «живинку в деле», да так с этим делом на всю жизнь и остался.

Фото: Дмитрий Жданов

Спустя время перед зрителями появляется сама владычица недр уральских – Медной горы Хозяйка. Зелёное платье переливается в свете софитов, хозяйка так близко перед зрителями, что можно рукой дотянуться. В роли владычицы артистка Кристина Пархович. Создать сказочный мир внутри старого доменного цеха получилось у Малого драматического театра «Театрон».

Фото: Григорий ВОРОБЕЦ

Выходим из темноты доменного цеха и снова перед нами сцена, на которой проходит поэтический марафон «Мне тайная сила дана». Талантливые старшеклассники из Полевского читают стихи. «Бери нас, Боже, скорее, ну же, бери в гимнасты, в шуты бери. Тебе же вряд ли совсем не нужен огонь, живущий у нас внутри…» (стихотворение «А если Богу нужны гимнасты» Али Кудряшевой): зрители слушают, а потом взрываются аплодисментами. Следующий, кто выходит на сцену, уже с песней и с потрясающим голосом – руководитель Единой диспетчерской службы Полевского Константин Новиков. А потом снова стихи, стихи, песни, зрителей становится всё больше. От «Аллилуйи любви» Рыбникова и Вознесенского из рок-оперы «Юнона и Авось», под которую вместе с вокалистами городского центра досуга «Азов» выходят крошечные девочки в белых платьях со свечами, захватывает дыхание.

Фото: Анна Трепалова

И вот уже на сцене группа «Изумруд»: шедевры на русских народных инструментах. И, казалось бы, мы уже без сил. Но с нами тайная сила – и мы перемещаемся на Бал Соломирского. Дмитрий Павлович Соломирский - последний представитель династии горнозаводчиков Турчаниновых - Соломирских, известный меценат, фотограф, владелец нескольких уральских заводов, в том числе и завода в Полевском. Он встречает нас собственной персоной (в его роли выступил известный екатеринбургский актёр и телеведущий Виталий Краев). В центр зала выходит он, а вслед за ним - несколько десятков учащихся танцевальной школы. В огромном фойе экспозиционного зала танцуют менуэт, гавот, вальс, полонез. И на стенах со старинной кирпичной кладкой как будто оживают те, кто работал и жил здесь до нас и кажется, что в сумерках, которые опустились на город, мы слышим их голоса.

Фото: Григорий ВОРОБЕЦ

«Ночь музеев» в «Северской домне» собрала больше 2,5 тысяч человек. Это была ночь чудес и ночь настоящей уральской тайной силы, которой здесь готовы поделиться с каждым.