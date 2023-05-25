Любовь рождается в левом ухе: Ученые выяснили, как быстро влюбить в себя человека

Эротические звуки и радостный смех, тоже лучше сообщать партнеру в левое ухо Фото: Shutterstock

Наконец-то ученые приблизились к пониманию того, как влюбить в себя человека. Внешне это может напоминать некий обряд или ритуал, но на самом деле основа – что ни на есть научная. Оказывается, дело в том, что разные приятности, похвалы и комплименты лучше нашептывать в левое ухо, так они быстрее активизируют слуховую кору головного мозга в правом полушарии, больше связанном с эмоциями и образами, и вызывают больший положительный отклик, а также лучше запоминаются. Эротические звуки и радостный смех, тоже лучше сообщать партнеру в левое ухо. Выяснили это ученые – нейробиологи из федерального технологического института Лозанны (EPFL), Университетской больницы Лозанны и Университета Лозанны в Швейцарии.

Кроме того, человек легче возбуждается, если слышит приятности сзади и в небольшой комнате, а уж если сзади и слева, то, вероятно, эффект будет и вовсе космический, правда, такого эксперимента ученые пока не проводили.

Ну а чтобы окончательно закрепить приятный эффект на нейронном уровне, стоит использовать нежный, чуть удаляющийся и манящий голос, а не активно приближающийся нарастающий звук.

Эволюционное значение смещения нашего мозга в пользу положительных вокализаций (слов, нашептываний и смеха), исходящих слева, до сих пор неясно. Не понятно и, а только ли для человека верна такая «левоухость» на всякие нежности и милости, или нечто подобное есть и у животных.

Старший руководитель исследования, профессор Стефани Кларк из Клиники нейропсихологии и нейрореабилитации при Университетской больнице Лозанны считает, что, как только мы это поймем, мы сможем предположить, связано ли это с предпочтением ведущей руки у левшей и правшей или с асимметричным расположением внутренних органов.

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БЛИЗОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ ПАРЫ?

1. Постепенное узнавание друг друга, готовность быть открытым для другого человека и удивляться своему партнеру, независимо от того, сколько вы уже вместе.

2. Проговоренность и прозрачность финансовых договоренностей в паре.

3. Время для совместных занятий и время побыть одному.

4. Если что-то в отношениях не устраивает, всегда есть возможность поговорить по душам и пересмотреть то, как устроено взаимодействие в вашей паре.