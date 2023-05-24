Погода в России перевернулась с ног на голову: на Черном море ливни с градом, в Заполярье рекордная жара

Страну накрыли погодные аномалии - град весной и летом теперь не редкость. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЮГ ЗАЛИВАЕТ

Начало курортного сезона на Чёрном море явно не задалось. Купаться пока отваживаются лишь «моржи»: у пляжей Краснодарского края вода прогрелась лишь до +16…+17 градусов, в Туапсе до +18. В Крыму море ещё более освежающее, температура воды всего +15 градусов.

Загорать? Тоже не вариант. Южные регионы России накрыли ненастные атмосферные фронты с ливнями, грозами, градом и штормовым ветром, рассказали KP.RU в Московском метеобюро.

В эпицентре стихии во вторник и среду, 24 мая, оказалась Адыгея. На неё обрушились мощнейшие грозовые ливни с градом. С неба вылилось 56 мм осадков - по 5,5 вёдер воды на каждый квадратный метр! Диаметр градин достигал 2 см.

В Краснодарском крае и Ростовской области 24 и 25 мая - сильные дожди с грозами и градом, хотя и более-менее тепло, +21…+26 градусов.

В Крыму льёт не так сильно, но ежедневно, и тоже гремит гром. Температура воздуха +20….+25 градусов не особо располагает к расслабленному пляжному отдыху.

Накануне полуостров накрыли густые туманы, видимость упала до 100 - 500 метров, сообщили специалисты центра «Фобос». Прогноз на ближайшие дни не радует: погода останется неустойчивой, с дождями, местами сильными, громом и молниями.

Льёт с начала недели и в Ставрополье, и на Северном Кавказе, и в Волгоградской области. Порывы ветра достигают 23 м/сек - а это настоящий шторм.

ПЛЯЖНАЯ ПОГОДА НА СЕВЕРЕ

На севере страны - другая аномалия. Рекордная жара! И стоит она почти неделю, зашкаливая за климатические нормы на 10 - 13 градусов. На Белом и Баренцевом морях сейчас теплее, чем на Чёрном. Впору переносить пляжные курорты на Кольский полуостров!

Вот неполный список температурных рекордов, которые были побиты с начала недели. Почти все эти места - за Полярным кругом, между прочим:

- Мезень (Архангельская область) +25,9 градуса;

- Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) +25,2;

- Териберка (Мурманская область) +25,1 градуса;

- Мурманск +24,9 градуса;

- Вайда-Губа (Мурманская область) +23,5 градуса.

Майскую погоду на севере страны можно назвать тропической - там не только жарко, но и мокро. В Архангельской области 23 и 24 мая шли сильные дожди, гремели грозы. Но они скоро прекратятся, а аномальное тепло задержится, обнадёживает в Московском метеобюро.

ГРОЗЫ - ОТ ЧЁРНОГО МОРЯ ДО БЕЛОГО

Над всей Европейской частью России, от Чёрного моря на юге до Белого на севере, гремят грозы, обращают внимание на ещё одну необычную особенность нынешней погоды метеорологи центра «Фобос». Молнии сверкают над Кавказом, Черноземьем, средней полосой России.

Пик грозовой активности придётся на среду и четверг, 24 и 25 мая, считают в «Фобосе».

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ - СНЕЖНЫЙ ШТОРМ

На Дальнем Востоке в конце мая очень неуютно: метели, мокрый снег и штормовой ветер. Ненастный циклон промчался через прибрежные регионы с юга не север, над Японским и Охотским морями. Больше всего осадков досталось Курилам - 60 мм снега, мокрого снега и дождя.

В Петропавловске-Камчатском 23 мая случился снегопад, как зимой, образовался временный снежный покров, на дорогах Камчатки - гололедица.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Все эти аномалии - следствие меняющегося климата

Что происходит? Почему погода в России перевернулась с ног на голову, и на Белое море лето приходит раньше, чем на Чёрное? Причины аномалий kp.ru объяснила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- Циклоны определяют погоду и на юге, и на севере Россию. Но это разные циклоны. Черноморские курорты находятся в холодной части южных циклонов, перемещающихся через Средиземное и Чёрное моря, поэтому там дожди и нет курортного тепла. А север - Кольский полуостров и часть Архангельской области - находятся в теплом секторе атлантического циклона. Поэтому там меньше дождей и выше температура.

Кстати, ещё в начале 1980-х годов наши климатологи делали долгосрочные прогнозы об изменениях климата в России: теплеть будет на севере и в средней полосе, а на юге будет холодать и увеличится количество осадков. Именно эта тенденция сейчас и проявляется. Климат меняется! Еще Высоцкий пел, если помните: «Там где полюс был, там тропики, где Москва - Нахичевань».

- Связаны ли дожди в Краснодарском крае и Крыму с катастрофическими ливнями в Италии, переживающей настоящее стихийное бедствие?

- И те, и другие дожди приносят южные циклоны. Они образуются над западной частью Средиземного моря. Застревают над Италией, становясь причиной обильных и затяжных дождей. А дальше движутся на восток. При этом центры атмосферных вихрей проходят южнее Черноморского побережья России, и большую часть запасов влаги они теряют по пути. Поэтому на наших курорты дожди, к счастью, не столь сильные.

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