Герой спецоперации «Z» сержант Дробуш точным ударом разбил резервы врага

Гвардии сержант Александр Дробуш и сержант Денис Лысенко Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Предположения и предрассудки все расстраивают», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Никогда не разделять сил, дабы стеречь разные пункты. Если неприятель их перейдет, тем лучше: он приблизится, чтобы его разбить».

ОБЕСПЕЧИЛ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ В БОЮ

Сержант Денис Лысенко

«Начальник радиостанции взвода связи сержант Денис Лысенко в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия со стороны противника выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Позиции подразделения, которое Денис обеспечивал связью, подверглись атаке украинских националистов. Наступление врага сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов. В ходе очередного вражеского залпа был поврежден кабель, обеспечивающий режимную телефонную связь внутри подразделения и с вышестоящим командованием.

Рискуя жизнью, не дожидаясь окончания обстрела, сержант Лысенко выбежал из укрытия и оперативно заменил вышедший из строя кабель, чем в кратчайшие сроки восстановил режимную телефонную связь, а также обеспечил закрытую видеоконференцсвязь, позволив вышестоящему командованию скоординировать ответный огонь, уничтожить артиллерийский расчет и отразить атаку боевиков».

ТОЧНЫМ УДАРОМ РАЗБИЛ РЕЗЕРВЫ ВРАГА

Гвардии сержант Александр Дробуш

«Экипаж самоходной артиллерийской установки под командованием гвардии сержанта Александра Дробуша выполнял боевую задачу по прикрытию подразделений российских войск, обороняющих один из освобожденных населенных пунктов. Противник неоднократно обстреливал своей артиллерией наши позиции. С вышестоящего пункта управления экипажем Александра были получены координаты размещения склада с боеприпасами противника. Оценив обстановку, Дробуш нанес по нему точный удар. Благодаря умелым действиям гвардии сержанта Дробуша и его подчиненных удалось уничтожить склад с боеприпасами противника, из-за чего артиллерия противника потеряла возможность наносить огневое поражение нашим войскам. Кроме того, за короткий промежуток времени экипажем Александра Дробуша было уничтожено 2 танка, 1 бмп, 8 автомобилей, и большое количество живой силы противника».

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